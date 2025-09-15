Akses data yang dibutuhkan AI perusahaan

Untuk memastikan bahwa data Anda siap AI, akses data sangat penting. Dan itu berarti akses ke semua data Anda, terstruktur dan tidak terstruktur.

AI dimulai dengan data

Beralih dari proyek AI yang gagal menjadi mewujudkan nilai dan ROI dari AI yang ditingkatkan merupakan tantangan bagi banyak organisasi.

Itu karena data mereka tidak siap AI, dan ada di begitu banyak tempat dan format yang berbeda sehingga mempersiapkannya untuk AI bisa sulit. 

Pelajari cara mengakses semua data Anda, terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapatkan tampilan terpadu sehingga Anda dapat mencapai lebih banyak dengan AI Anda.
Janji untuk benar-benar mendemokratisasikan akses data sudah dekat, sehingga semua orang akan lebih berbasis data.
Fariya Syed Ali Pimpinan Pemasaran Produk, watsonx.data, IBM
Mengakses semua data Anda sangatlah penting 90% data yang dihasilkan pada tahun 2022 

diperkirakan tidak terstruktur¹

 <1% data perusahaan

 diperhitungkan dalam LLM tradisional²

 72% CEO mengatakan data kepemilikan

adalah kunci untuk membuka nilai AI3
Tumpukan data di antara banyak tumpukan data terstruktur dan tidak terstruktur dengan watsonx.data

Membuat data Anda siap AI berarti membuatnya dapat diakses

Lihat bagaimana data lakehouse terbuka dengan kemampuan data fabric membantu Anda mengakses dan menyatukan semua data Anda. 

Kisah klien Melayani penggemar dengan data

US Open mengubah 7 juta titik data menjadi pengalaman AI yang disukai penggemar.

Dengarkan pendapat lain

Dari kekacauan data hingga kejelasan AI
Studi CEO 2025
Meningkatkan adopsi AI dengan data yang siap AI
Membuat pilihan yang bijaksana dan berbasis data
Jelajahi hub Data Matters
Persiapkan dan kelola

Scott Brokaw dari IBM® menguraikan cara meningkatkan kualitas data melalui kurasi dan pengayaan.

Amankan dan atur

Heather Gentile dari IBM® menjelaskan bagaimana kerangka kerja tata kelola mendukung adopsi AI yang bertanggung jawab.

Beranda Data Matters

Hub Data Matters kami menawarkan pakar insight tentang mengoptimalkan aset AI Anda yang paling berharga: data unik Anda.

Ambil langkah selanjutnya

Penawaran IBM® memungkinkan organisasi untuk menyerap, mengatur, dan mengambil data terstruktur dan tidak terstruktur sehingga mereka dapat menskalakan AI agen.

Catatan kaki

1 AI agen memiliki masalah data tidak terstruktur: IBM® meluncurkan solusi, Edward Calvesbert, IBM®, 06 Mei 2025
2 Masa Depan AI terbuka, IBM® Research, IBM®, 2024
3 5 pergeseran pikiran untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, IBM® Institute for Business Value, 2025.