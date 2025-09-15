Data penting

Infografis minimalis dengan garis biru melengkung

Hub Data Matters kami memiliki fitur komentar pakar tentang cara mengoptimalkan aset AI yang paling berharga: data unik Anda.

Data yang terisolasi adalah data yang terbuang sia-sia. Pelajari cara menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur.

AI Anda bergantung pada data Anda. Temukan cara mengkurasi dan memperkayanya.

Potret Heather Gentile
Orang tidak menggunakan AI yang tidak mereka percayai. Cari tahu lebih lanjut tentang tata kelola AI dan keamanan data dan AI.

ROI yang lebih cepat dimulai dengan pengelolaan data yang lebih baik

AI dalam skala besar dimulai dengan fondasi data yang kuat yang memberdayakan Anda untuk mengakses, menyatukan, mengatur, dan mengamankan semua data Anda—baik itu terstruktur atau tidak terstruktur, di cloud atau di prem. Lagi pula, tidak ada yang umum tentang bisnis Anda, jadi mengapa melatih AI Anda pada data generik?

Studi kasus

Ilustrasi 2D abstrak

Kecerdasan di Oktagon

UFC dan IBM® bermitra untuk menyeimbangkan analisis data skala besar dengan penceritaan yang menarik.
Alat plastik merah dengan strip warna-warni

AI di kursi pengemudi

Di paddock, data mengalir lebih cepat daripada mobil itu sendiri. Ferrari dan IBM® bermitra dalam pengalaman penggemar digital yang “benar-benar hari balapan di saku Anda.“
Pola geometris garis dan panah berwarna biru dan ungu

Pemimpin data menjadi nyata

Ada persiapan data siap AI secara teori dan ada persiapan data siap AI dalam praktiknya. Para pemimpin teknologi dari USAA, Microsoft, AT & T dan Lockheed Martin memberikan insight yang jujur tentang cara membangun fondasi data yang mempercepat inovasi.

