Pemimpin data menavigasi realitas ganda baru: mereka berada di bawah tekanan untuk mengirimkan data untuk inisiatif AI, namun mereka perlu memastikan data mereka tetap aman dan dijauhkan dari tangan peretas. Sayangnya, kesenjangan antara tata kelola AI dan pengawasan berpotensi membuat data tersebut terekspos.

Laporan Biaya Pelanggaran Data tahunan IBM®, yang menganalisis 600 organisasi yang dilanggar di 17 industri di seluruh dunia, memperjelas bahwa celah ini bisa sangat merugikan dalam hal data yang dicuri, gangguan operasional, dan denda yang cukup besar yang harus dibayarkan kepada regulator. Pelanggaran data juga dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerusakan reputasi, erosi kepercayaan di antara para pelanggan, dan peralihan pelanggan.

Bagi chief data officer dan pemimpin data lainnya—atau siapa pun yang bertanggung jawab atas strategi data, tata kelola, dan penciptaan nilai—penelitian ini adalah panggilan bangun. Dengan gangguan operasional yang memengaruhi 31% organisasi yang diteliti yang dilanggar, dan 60% mengalami kompromi data langsung karena serangan rantai pasokan dan model AI, temuan ini lebih dari sekadar berita utama. Mereka adalah cetak biru untuk tindakan bagi CDO.

Pentingnya temuan ini melampaui masalah keamanan: mereka menghadirkan tantangan kepemimpinan strategis. CDO berada di persimpangan inovasi data dan tata kelola data, bertanggung jawab untuk memastikan kekuatan transformatif AI dan memastikan bahwa transformasi tidak datang dengan mengorbankan kepercayaan, kepatuhan atau ketahanan.