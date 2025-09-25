IBM mendukung pengalaman penggemar digital Scuderia Ferrari HP baru
Aplikasi ini telah menjadi pusat cerdas bagi komunitas digital Scuderia Ferrari HP, tempat para penggemar dapat mempelajari lebih lanjut dan mengapresiasi peninggalan dan masa depan tim. Sejak peluncuran aplikasi baru ini di Grand Prix Miami pada Mei 2025, Scuderia Ferrari HP telah mendapatkan:
“Ini adalah aplikasi yang pantas didapatkan oleh penggemar Ferrari. “Bagaikan balapan tersedia di saku Anda.”
– Lewis Hamilton, pembalap Scuderia Ferrari HP
Scuderia Ferrari HP, tim balap Formula 1 yang ternama, memiliki salah satu basis penggemar terbesar dan paling bersemangat di dunia, berjumlah 396 juta orang. Dibandingkan banyak pengikut F1, penggemar Ferrari unik karena mereka setia kepada tim melebihi kesetiaan kepada seorang pembalap mana pun. Inti dari loyalitas ini adalah basis penggemar berat multigenerasi Ferrari, Tifosi. Mereka adalah komunitas global abadi yang dukungannya telah membantu membentuk identitas tim selama beberapa dekade.
Dalam kata-kata Charles Leclerc, pembalap Scuderia Ferrari HP: “Kecintaan luar biasa para penggemar terhadap Ferrari dan sejarahnya merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Energi itu selalu terasa, baik di Italia maupun di setiap lintasan balap.”
Basis penggemar Scuderia Ferrari berkembang. Di samping penggemar lama, generasi pendukung baru tengah bermunculan. Para pendukung baru ini adalah penggemar berat digital dan pengikut baru, yang menemukan keseruan Formula 1 melalui saluran dan perspektif baru.
Stefano Pallard, Head of Fan Development di Scuderia Ferrari HP mengatakan, “Penggemar Ferrari berbeda karena banyak alasan. Ini soal sejarah dan warisan. Ferrari adalah satu-satunya yang mengikuti F1 sejak awal. Jadi, kami merasakan hal ini, dan kami bangga akan hal itu.”
Dengan audiens yang begitu dinamis dan beragam, Scuderia Ferrari membutuhkan cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berbeda sambil tetap menjaga eksklusivitas dan pengalaman Ferrari yang autentik. Mereka berupaya menghadirkan pengalaman seru untuk penggemar sebelum, selama, dan setelah balapan, baik di lintasan maupun di luar arena.
Aplikasi penggemar F1 Scuderia Ferrari yang ada kaya akan konten editorial. Tetapi tim menginginkan lebih banyak interaktivitas dan personalisasi. Jadi mereka meminta IBM untuk membangun Pengalaman penggemar yang dapat berskala global, beradaptasi secara lokal, dan mencerminkan prestise Prancing Horse.
Menurut Team Principal Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, penting untuk menciptakan pengalaman penggemar yang lebih kaya dan interaktif: “Beberapa tahun terakhir, Ferrari menyambut banyak penggemar baru. Namun, tidak semuanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang Formula 1.” Penting bagi kita untuk memberi mereka kesempatan memahami apa yang kita lakukan.”
“IBM® Consulting berkomitmen untuk mendukung Scuderia Ferrari HP dalam terus mengembangkan pengalaman penggemar, dengan peningkatan di masa mendatang yang bertujuan untuk menjadikan setiap balapan lebih interaktif dan personal.”
– Billy Seabrook, Global Chief Design Officer, IBM
Kemitraan antara IBM dan Scuderia Ferrari HP dibangun atas dasar keinginan bersama untuk mencapai kinerja maksimal dan mewujudkan kemungkinan-kemungkinan baru. Merek Ferrari didorong oleh upaya tanpa henti untuk berinovasi. Mereka terus berkembang, menguji ide-ide baru, dan berusaha keras untuk mencapai kinerja puncak. Kesamaan nilai berupa inovasi berkelanjutan inilah yang membuat kolaborasi antara Ferrari dan IBM begitu kuat.
Untuk mewujudkan visi itu, tim F1 bermitra dengan IBM Consulting untuk sepenuhnya memperbarui aplikasi mobile mereka. Bersama-sama, mereka menciptakan platform keterlibatan penggemar generasi berikutnya, dirancang menggunakan IBM Design Thinking dan dibangun dengan teknologi IBM watsonx.
Proyek ini dimulai dengan penelitian mendalam terhadap beragam persona penggemar Scuderia Ferrari HP, mulai dari Tifosi seumur hidup hingga penggemar yang baru bergabung. IBM kemudian menggunakan insight tersebut untuk membentuk peta jalan bagi aplikasi baru, dengan memperhatikan setiap detail. IBM Consulting memimpin desain ulang arsitektur dan antarmuka aplikasi, menciptakan platform elegan dan intuitif yang memberikan insight balapan, fitur interaktif, dan konten yang dipersonalisasi.
“Kami menelaah setiap detail: dari jenis konten yang dicari penggemar, waktu yang paling sering mereka pilih untuk melihat konten, suasana hati saat mengakses, hingga perangkat dan tempat mereka membuka aplikasi. Tingkat insight ini tidak hanya memandu keputusan desain kami, tetapi juga arsitektur fungsional dan dukungan teknis kami.”
– Fred Baker, Sports Lead IBM, EMEA
Transformasi kehadiran digital Scuderia Ferrari HP menggambarkan bagaimana teknologi—yang dijalankan dengan baik—mendorong hasil bisnis yang lebih cerdas. Penggunaan infrastruktur hybrid cloud menciptakan lingkungan yang fleksibel untuk skalabilitas masa depan. Menggabungkan peralatan AI IBM secara signifikan meningkatkan produktivitas. Otomatisasi dengan platform IBM Instana meningkatkan waktu aktif dan keandalan. Penyimpanan data IBM watsonx.data memungkinkan pengelolaan data dengan volume tinggi dan berbagai jenis. Bersama-sama, solusi ini menciptakan fondasi digital modern yang dibangun untuk kecepatan, skala, dan bisnis yang lebih cerdas.
Inti dari transformasi adalah infrastruktur hybrid cloud dan model AI yang dilatih dan dikelola dengan portofolio produk watsonx. Aplikasi Scuderia Ferrari didukung oleh kombinasi cloud dari berbagai vendor, termasuk AWS, dengan arsitektur nirserver yang mendorong kinerja dalam skala besar, dan serangkaian aplikasi yang ditulis dengan Platform Red Hat OpenShift. Fondasi ini memungkinkan watsonx.data untuk menyatukan, mengolah, dan menyiapkan data dari seluruh domain Ferrari, termasuk divisi balap, barang dagangan, dan merek mobil mewah yang ikonik. “Untuk aplikasi ini, kami harus mengumpulkan banyak sumber data dari berbagai lokasi,” jelas Fred Baker, Sports Lead IBM, EMEA. “Untuk melakukan itu, kami membangun arsitektur hybrid, yang menggabungkan elemen beberapa cloud dari beberapa vendor, termasuk AWS. watsonx kemudian membantu kami menyerap, mengklasifikasikan, dan pada akhirnya menyajikan data dan insight untuk momen yang lebih bermakna bagi para penggemar.”
Model AI generatif (gen AI) yang dibangun dengan studio AI IBM watsonx.ai menghasilkan ringkasan dan alur balapan yang dinamis dengan menganalisis telemetri langsung dan data historis. Solusi IBM watsonx Code Assistant membantu pengembang bergerak lebih cepat, menggunakan AI untuk menyederhanakan pengodean dan mempercepat penyiapan fitur.
Bagian penting lainnya dari rangkaian solusi ini adalah IBM watsonx.governance yang membantu melindungi dua aset Scuderia Ferrari yang paling dihormati: merek dan data mereka. Karakteristik yang menentukan identitas merek Ferrari adalah nada suara mereka yang unik. watsonx.governance membantu pengembang mengatur output model AI, termasuk gaya percakapan. Fitur ini sangat penting bagi aplikasi tersebut untuk menghasilkan nada suara autentik yang akan terdengar dalam interaksi dengan pelanggan.
Meningkatkan pengalaman penyampaian cerita, aplikasi ini memberikan insight historis yang kaya—menarik hubungan antara momen penting dalam balap tahun 2025 dan tonggak sejarah Scuderia Ferrari HP yang ikonik di terkait mobil, pembalap, dan sirkuit. Berbagai insight ini, yang dihasilkan oleh model bahasa besar (LLM) watsonx, seperti model dasar AI IBM Granite, secara lancar tertanam dalam ringkasan balapan yang dihasilkan AI dan konten Ferrari lainnya, yang menambahkan kedalaman, konteks, dan kesan positif pada setiap interaksi penggemar.
Dengan mesin konten untuk aplikasi tersebut, tim editorial dapat menjalankan alur kerja yang didukung AI yang disertai kemampuan untuk menerbitkan pembaruan secara real-time dan konten yang dipersonalisasi saat balapan berlangsung. Kemampuan ini juga membuat penggemar mendapatkan sesuatu yang baru setiap kali mereka membuka aplikasi. Sementara itu, Instana menyediakan pemantauan waktu nyata, meningkatkan waktu aktif dan keandalan, tidak peduli berapa banyak pengguna yang mengakses aplikasi.
Selain semua hal di atas, mesin perdagangan yang didukung oleh Salesforce membuat penggemar dapat mengakses produk resmi Ferrari dan rilis eksklusif di hari balapan dari aplikasi. Kemampuan ini juga mendasari pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi dan kebutuhan setiap penggemar untuk interaksi yang lebih personal.
Bersama-sama, solusi ini membantu Scuderia Ferrari HP untuk menghadirkan pengalaman digital yang terasa nyata dan persis seperti balapan itu sendiri. Hasilnya adalah lingkungan yang dapat diskalakan dan disempurnakan dengan AI, sehingga penggemar makin dekat dengan tim dan sirkuit.
Fitur utama meliputi:
Bersama-sama, solusi ini meningkatkan efisiensi pengiriman konten dan menyederhanakan alur kerja internal. Akses terpadu ke data mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat—sekarang dan di masa mendatang. Hasilnya, aplikasi mencapai siklus pengembangan yang lebih cepat, peningkatan keandalan platform, dan kinerja yang konsisten dalam skala besar.
Hasil bisnis utama meliputi:
Didirikan pada tahun 1929, di Maranello, Italia, Scuderia Ferrari HP adalah tim paling sukses dan tersohor dalam sejarah Formula 1, dengan 16 kali Juara Dunia Konstruktor dan 15 kali Juara Dunia Pembalap.
Melalui kemitraan langsung dengan klien, kami memberi saran, merancang, membangun, dan mengoperasikan inovasi bisnis yang penting dan memberikan hasil yang bertahan lama.<br>
IBM watsonx adalah portofolio produk AI kami yang mempercepat dampak AI generatif dalam alur kerja inti untuk mendorong produktivitas.
Studio pengembangan AI satu atap, terintegrasi, dan menyeluruh
Satu-satunya data lakehouse terbuka hybrid untuk AI dan analitik perusahaan
Arahkan, kelola, dan pantau AI Anda menggunakan satu toolkit saja.
Terbuka, berkinerja baik, dan tepercaya, model AI kami dioptimalkan untuk bisnis.
Manfaatkan AI generatif dan otomatisasi tingkat lanjut untuk membuat kode lebih cepat
Selesaikan masalah secara proaktif di seluruh tumpukan aplikasi Anda dengan full stack observability yang didukung oleh AI Agen
Ingin AI memanfaatkan semua data Anda dengan cerdas? Gunakan IBM watsonx untuk mempercepat penyetelan dan penerapan model Anda
© Hak cipta IBM Corporation 2025
IBM, logo IBM, Granite, IBM Cloud, IBM Consulting, IBM Instana, IBM watsonx, Instana, watsonx, watsonx.ai, watsonx Code Assistant, watsonx.data, dan watsonx.governance adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari International Business Machines Corporation, di Amerika Serikat dan/atau negara lain. Nama produk dan layanan lain mungkin merupakan merek dagang milik IBM atau perusahaan lain. Daftar merek dagang IBM terkini tersedia di ibm.com/legal/copytrade.
Adobe, logo Adobe, PostScript, dan logo PostScript adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat, dan/atau negara lain.
Red Hat dan OpenShift adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Red Hat, Inc. atau anak perusahaannya di Amerika Serikat dan negara lain.
Dokumen ini adalah yang terbaru pada tanggal awal publikasi dan dapat diubah oleh IBM kapan saja.
Tidak semua penawaran tersedia di setiap negara tempat IBM beroperasi.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.
Pengguna bertanggung jawab untuk memverifikasi operasi setiap produk atau program bukan dari IBM dengan produk dan program IBM. IBM tidak bertanggung jawab atas produk dan program bukan dari IBM.
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” TANPA JAMINAN APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA JAMINAN UNTUK DAPAT DIPERJUALBELIKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN JAMINAN ATAU KETENTUAN APA PUN YANG TIDAK MELANGGAR. Produk IBM dijamin sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian yang mengatur penyediaan produk tersebut.