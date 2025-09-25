Transformasi kehadiran digital Scuderia Ferrari HP menggambarkan bagaimana teknologi—yang dijalankan dengan baik—mendorong hasil bisnis yang lebih cerdas. Penggunaan infrastruktur hybrid cloud menciptakan lingkungan yang fleksibel untuk skalabilitas masa depan. Menggabungkan peralatan AI IBM secara signifikan meningkatkan produktivitas. Otomatisasi dengan platform IBM Instana meningkatkan waktu aktif dan keandalan. Penyimpanan data IBM watsonx.data memungkinkan pengelolaan data dengan volume tinggi dan berbagai jenis. Bersama-sama, solusi ini menciptakan fondasi digital modern yang dibangun untuk kecepatan, skala, dan bisnis yang lebih cerdas.

Inti dari transformasi adalah infrastruktur hybrid cloud dan model AI yang dilatih dan dikelola dengan portofolio produk watsonx. Aplikasi Scuderia Ferrari didukung oleh kombinasi cloud dari berbagai vendor, termasuk AWS, dengan arsitektur nirserver yang mendorong kinerja dalam skala besar, dan serangkaian aplikasi yang ditulis dengan Platform Red Hat OpenShift. Fondasi ini memungkinkan watsonx.data untuk menyatukan, mengolah, dan menyiapkan data dari seluruh domain Ferrari, termasuk divisi balap, barang dagangan, dan merek mobil mewah yang ikonik. “Untuk aplikasi ini, kami harus mengumpulkan banyak sumber data dari berbagai lokasi,” jelas Fred Baker, Sports Lead IBM, EMEA. “Untuk melakukan itu, kami membangun arsitektur hybrid, yang menggabungkan elemen beberapa cloud dari beberapa vendor, termasuk AWS. watsonx kemudian membantu kami menyerap, mengklasifikasikan, dan pada akhirnya menyajikan data dan insight untuk momen yang lebih bermakna bagi para penggemar.”

Model AI generatif (gen AI) yang dibangun dengan studio AI IBM watsonx.ai menghasilkan ringkasan dan alur balapan yang dinamis dengan menganalisis telemetri langsung dan data historis. Solusi IBM watsonx Code Assistant membantu pengembang bergerak lebih cepat, menggunakan AI untuk menyederhanakan pengodean dan mempercepat penyiapan fitur.

Bagian penting lainnya dari rangkaian solusi ini adalah IBM watsonx.governance yang membantu melindungi dua aset Scuderia Ferrari yang paling dihormati: merek dan data mereka. Karakteristik yang menentukan identitas merek Ferrari adalah nada suara mereka yang unik. watsonx.governance membantu pengembang mengatur output model AI, termasuk gaya percakapan. Fitur ini sangat penting bagi aplikasi tersebut untuk menghasilkan nada suara autentik yang akan terdengar dalam interaksi dengan pelanggan.

Meningkatkan pengalaman penyampaian cerita, aplikasi ini memberikan insight historis yang kaya—menarik hubungan antara momen penting dalam balap tahun 2025 dan tonggak sejarah Scuderia Ferrari HP yang ikonik di terkait mobil, pembalap, dan sirkuit. Berbagai insight ini, yang dihasilkan oleh model bahasa besar (LLM) watsonx, seperti model dasar AI IBM Granite, secara lancar tertanam dalam ringkasan balapan yang dihasilkan AI dan konten Ferrari lainnya, yang menambahkan kedalaman, konteks, dan kesan positif pada setiap interaksi penggemar.

Dengan mesin konten untuk aplikasi tersebut, tim editorial dapat menjalankan alur kerja yang didukung AI yang disertai kemampuan untuk menerbitkan pembaruan secara real-time dan konten yang dipersonalisasi saat balapan berlangsung. Kemampuan ini juga membuat penggemar mendapatkan sesuatu yang baru setiap kali mereka membuka aplikasi. Sementara itu, Instana menyediakan pemantauan waktu nyata, meningkatkan waktu aktif dan keandalan, tidak peduli berapa banyak pengguna yang mengakses aplikasi.

Selain semua hal di atas, mesin perdagangan yang didukung oleh Salesforce membuat penggemar dapat mengakses produk resmi Ferrari dan rilis eksklusif di hari balapan dari aplikasi. Kemampuan ini juga mendasari pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi dan kebutuhan setiap penggemar untuk interaksi yang lebih personal.

Bersama-sama, solusi ini membantu Scuderia Ferrari HP untuk menghadirkan pengalaman digital yang terasa nyata dan persis seperti balapan itu sendiri. Hasilnya adalah lingkungan yang dapat diskalakan dan disempurnakan dengan AI, sehingga penggemar makin dekat dengan tim dan sirkuit.

Fitur utama meliputi: