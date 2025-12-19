Setiap organisasi membutuhkan pemecah masalah. Saya berbicara tentang operator independen, menghina jenis pegangan tangan yang mengganggu perusahaan yang tidak efisien dan cukup percaya diri untuk membaca di antara baris. Ketika perangkat lunak menunjukkan tingkat kecerdasan seperti ini, kita pun berkata, “perangkat lunak ini memang langsung bekerja dengan baik.” Ketika itu adalah karyawan, kami mengatakan ”dia baru saja mengerti.”

Lalu ada ujung spektrum yang lain, ditandai dengan penundaan, penundaan, dan keragu-raguan. Seringkali selangkah di belakang atau bertindak berdasarkan informasi yang ketinggalan zaman, roda berderit ini menghentikan semuanya dan secara rutin memunculkan salah satu frasa paling frustrasi dalam pembicaraan kantor, “Saya akan melakukannya sendiri.”

Jutaan agen AI—dan Anda pasti tahu ini jika Anda membaca blog ini—akan dibangun dan digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut IBM® Institute for Business Value, 70% eksekutif yang disurvei mengatakan AI agen sangat penting untuk strategi masa depan mereka. Pertanyaannya adalah, jenis agen apa yang Anda lepaskan—pemecah masalah atau pencipta masalah?

Perbedaan antara keduanya bermuara pada musuh yang sudah dikenal: silo. Pada masa uji coba yang penuh kondisi ideal, kecenderungan untuk memperkuat bias optimisme sangat tinggi. Namun ketika solusi harus diterapkan—secara luas di tingkat perusahaan—kerumitan dalam skala bisnis yang besar sering kali memperlambat prosesnya. Alur kerja yang rumit, tata kelola yang tambal sulam, dan akses data yang tidak konsisten membuat setiap agen berubah menjadi masalah pemeliharaan yang berdiri sendiri. Hal yang seharusnya meningkatkan produktivitas justru berubah menjadi beban besar yang menguras produktivitas. Sebut saja ini ironi AI.

Untuk menskalakan, organisasi harus mengatur semua agen mereka secara holistik, menciptakan daftar kolaborator AI yang konsisten yang diatur dengan mudah diintegrasikan dengan alat yang ada. Ketika orkestrasi bekerja, proses sejajar, silo larut dan potensi AI berubah menjadi hasil nyata. Namun, orkestrasi saja tidak akan memenangkan perlombaan AI. Data adalah pembeda. Ini adalah kekuatan yang membuat agen Anda—semuanya, bukan hanya kasus uji POC—lancar dalam bisnis Anda dan cukup dapat dipercaya untuk bertindak secara mandiri.

Lagi pula, data generik mengarah ke AI generik yang berbicara monoton yang sama dengan pesaing Anda. Atau lebih buruk lagi, data yang dikelola dengan buruk dapat mengubah AI menjadi kewajiban yang menyebarkan kesalahan lebih cepat dan lebih jauh daripada manusia mana pun.

Butuh waktu terlalu lama bagi pasar untuk menyadari pentingnya menyiapkan data untuk AI, sebuah pengawasan yang menyebabkan ROI menjadi TBD dan memanifestasikan dirinya dalam banyak statistik yang menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi masih terjebak dalam musim percontohan. Memang, hanya 5% organisasi yang disurvei telah mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja dalam skala besar, menurut sebuah laporan dari MIT.