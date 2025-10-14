Dengan munculnya AI, strategi data yang jelas dan dapat ditindaklanjuti menjadi lebih penting.

Nuansa diperlukan; setiap contoh penggunaan AI memiliki kebutuhan datanya sendiri. Mendapatkan hasil maksimal dari AI generatif, misalnya, membutuhkan data tidak terstruktur yang dikelola dengan baik.

Apa pun tujuan Anda, strategi data yang sukses dimulai dengan memahami lingkungan data Anda: aset data, infrastruktur data, dan penggunaan data perusahaan Anda. Anda juga perlu menanamkan budaya literasi data, demokratisasi data, dan pengetahuan AI yang memberdayakan tim di seluruh organisasi Anda.

Kerangka kerja enam bagian berikut akan membantu Anda merancang strategi data untuk mengembangkan AI yang berskala di seluruh bisnis Anda dan membantu Anda mencapai tujuan bisnis Anda.