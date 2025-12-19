Anda adalah pemimpin data. Tekanan pada Anda meningkat karena organisasi Anda berkomitmen pada inisiatif AI dan kepemimpinan mencari ROI Anda.
Anda bertanggung jawab untuk memastikan data yang digunakan dalam model AI dapat diandalkan, berkualitas tinggi, dapat dipercaya, dan sesuai dengan peraturan yang terus berubah. Namun, Anda mungkin memiliki lebih banyak data daripada yang dapat Anda kelola, dan Anda mungkin bahkan tidak tahu di mana semua data tersebut berada di dalam organisasi Anda.
Di situlah kecerdasan data masuk. Ini mengubah data mentah menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, menyatukan tata kelola data, kualitas, garis keturunan dan berbagi, dan memberi pengguna data akses ke data kontekstual yang andal.
Sebagai pemimpin data, Anda sangat menyadari kekuatan data yang mengubah permainan dan ekspektasi tinggi yang mengikutinya. Organisasi Anda bergantung pada Anda untuk mengubah data menjadi insight yang tepercaya dan dapat ditindaklanjuti. Tetapi ketika data meledak dalam volume dan kompleksitas, hambatan yang menghalangi jalan Anda menuju kesuksesan berlipat ganda dengan cepat.
Data yang luar biasa
Volume data tidak hanya besar; itu juga bisa tidak terkendali. Data datang dari mana-mana, setiap saat. Dan sementara lebih banyak data berarti lebih banyak insight, seringkali berarti lebih banyak kebisingan. Sinyal-sinyal yang berharga terkubur. Keputusan penting tertunda. Selain itu, data yang Anda miliki mungkin tidak selalu mudah dipercaya.
Data tertutup
Anda telah merasakan frustrasi mengetahui bahwa jawabannya ada di luar sana—di suatu tempat—tetapi terjebak dalam silo, tersembunyi dalam sistem atau tidak tersedia karena tata kelola yang tidak konsisten. Ketika data terfragmentasi, bahkan alat dan bakat terbaik pun berjuang untuk memberikan hasil.
Data berkualitas rendah
Mengakses data adalah satu hal, mempercayainya adalah hal lain. Format yang tidak konsisten, konteks yang hilang, dan sumber yang ketinggalan zaman tidak hanya membuang waktu, uang, dan tenaga; mereka mempersulit Anda untuk mempercayai data Anda. Dan tanpa kepercayaan, inovasi terhenti.
Privasi dan keamanan data
Laporan IBM® menyatakan bahwa biaya rata-rata pelanggaran data adalah 4,44 juta USD pada tahun 2025. Mengingat biaya yang sangat besar ini, setiap keputusan terkait data yang Anda buat membawa risiko yang sangat besar, terutama di industri yang sangat diatur seperti keuangan dan perawatan kesehatan.
Kecerdasan data membantu Anda mengatasi tantangan ini dengan mengubah volume data terfragmentasi yang tinggi menjadi insight yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Yang paling penting, ini memberikan jawaban untuk beberapa pertanyaan penting terkait data.
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, intelijen data memberikan insight yang lebih dalam kepada organisasi tentang data mereka dan bagaimana cara mendapatkan nilai maksimal darinya. Sistem ini memberdayakan analitik layanan mandiri dan mendukung inisiatif-inisiatif utama, termasuk intelijen bisnis dan AI generatif.
Saat ini, perusahaan tenggelam dalam data yang berantakan dan tersebar, sering bereaksi terhadapnya alih-alih memperoleh nilai nyata darinya. Kecerdasan data memberikan beberapa keuntungan utama yang mengatasi tantangan penting ini.
Menemukan data yang tersilo
Data intelligence membantu organisasi menemukan, menilai, membuat katalog, mengkurasi, dan mengatur aset data, di mana pun mereka berada. Katalog data dan pasar terpadu yang terpusat mengurangi kompleksitas infrastruktur data dan memudahkan tim menemukan data yang mereka butuhkan.
Dengan memecah silo dan mendorong kolaborasi, kecerdasan data mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih cerdas. Ini meningkatkan ketangkasan bisnis dan mempercepat time to value dengan memberikan orang yang tepat akses ke data yang tepat.
Mengubah data mentah menjadi kecerdasan yang dapat ditindaklanjuti
Dengan menggunakan analitik data, kecerdasan data mengekstrak insight yang dapat ditindaklanjuti dari data Anda untuk membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Analisis ini dapat mengambil beberapa bentuk, termasuk analitik prediktif (untuk membuat prediksi di masa depan) dan analitik preskriptif (untuk menentukan tindakan terbaik).
Kecerdasan data membantu pengguna memahami data apa yang dimiliki organisasi mereka dan bagaimana data tersebut dapat digunakan, sehingga memudahkan tim untuk terhubung dengan kumpulan data yang tepat.
Membuat data lebih andal
Tanpa kepercayaan data yang lengkap, perusahaan berjuang untuk mewujudkan potensi AI. Kecerdasan data memecahkan masalah ini dengan memastikan kualitas data di setiap dimensi—mulai dari akurasi dan kelengkapan hingga konsistensi dan ketepatan waktu. Hasilnya? Data tepercaya yang memberikan manfaat bisnis transformatif.
Ikuti lima langkah berikut untuk mengubah tantangan data Anda menjadi peluang:
1. Membangun inventaris dan profil data yang lengkap
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan lokasi semua data, termasuk sumber dan pengguna akhirnya.
2. Menjalankan program percontohan intelijen data di area berdampak tinggi
Menunjukkan nilai dengan meningkatkan tata kelola data, kualitas, garis keturunan dan akses di satu area utama.
3. Mengotomatiskan dan mengintegrasikan kerangka kerja tata kelola data
Menetapkan sistem untuk pemeriksaan kualitas data, manajemen kepatuhan terhadap peraturan, dan pelacakan garis keturunan data yang kuat.
4. Siapkan layanan mandiri data dan platform analitik
Memudahkan pengguna yang tepat untuk menemukan, memahami, dan memercayai data yang mereka butuhkan.
5. Mempromosikan budaya kecerdasan data melalui pelatihan dan keterlibatan
Mendorong penggunaan intelijen data yang konsisten di semua tingkatan organisasi.