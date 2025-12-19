Sebagai pemimpin data, Anda sangat menyadari kekuatan data yang mengubah permainan dan ekspektasi tinggi yang mengikutinya. Organisasi Anda bergantung pada Anda untuk mengubah data menjadi insight yang tepercaya dan dapat ditindaklanjuti. Tetapi ketika data meledak dalam volume dan kompleksitas, hambatan yang menghalangi jalan Anda menuju kesuksesan berlipat ganda dengan cepat.

Data yang luar biasa

Volume data tidak hanya besar; itu juga bisa tidak terkendali. Data datang dari mana-mana, setiap saat. Dan sementara lebih banyak data berarti lebih banyak insight, seringkali berarti lebih banyak kebisingan. Sinyal-sinyal yang berharga terkubur. Keputusan penting tertunda. Selain itu, data yang Anda miliki mungkin tidak selalu mudah dipercaya.

Data tertutup

Anda telah merasakan frustrasi mengetahui bahwa jawabannya ada di luar sana—di suatu tempat—tetapi terjebak dalam silo, tersembunyi dalam sistem atau tidak tersedia karena tata kelola yang tidak konsisten. Ketika data terfragmentasi, bahkan alat dan bakat terbaik pun berjuang untuk memberikan hasil.

Data berkualitas rendah

Mengakses data adalah satu hal, mempercayainya adalah hal lain. Format yang tidak konsisten, konteks yang hilang, dan sumber yang ketinggalan zaman tidak hanya membuang waktu, uang, dan tenaga; mereka mempersulit Anda untuk mempercayai data Anda. Dan tanpa kepercayaan, inovasi terhenti.

Privasi dan keamanan data

Laporan IBM® menyatakan bahwa biaya rata-rata pelanggaran data adalah 4,44 juta USD pada tahun 2025. Mengingat biaya yang sangat besar ini, setiap keputusan terkait data yang Anda buat membawa risiko yang sangat besar, terutama di industri yang sangat diatur seperti keuangan dan perawatan kesehatan.

Kecerdasan data membantu Anda mengatasi tantangan ini dengan mengubah volume data terfragmentasi yang tinggi menjadi insight yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Yang paling penting, ini memberikan jawaban untuk beberapa pertanyaan penting terkait data.

Data apa yang dimiliki organisasi dan mengapa data itu ada?

Dari mana data ini berasal dan di mana datanya berada?

Bagaimana data berubah sepanjang perjalanannya?

Siapa yang memiliki akses ke data ini?

Bagaimana kumpulan data terkait satu sama lain?

Apakah data cukup andal untuk melatih model AI?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, intelijen data memberikan insight yang lebih dalam kepada organisasi tentang data mereka dan bagaimana cara mendapatkan nilai maksimal darinya. Sistem ini memberdayakan analitik layanan mandiri dan mendukung inisiatif-inisiatif utama, termasuk intelijen bisnis dan AI generatif.