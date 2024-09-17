Apa itu kecerdasan umum buatan (AGI)?

Alan Turing, tokoh penting dalam sejarah ilmu komputer teoretis, menerbitkan salah satu definisi kecerdasan mesin yang paling awal dan paling berpengaruh dalam makalahnya pada tahun 1950, "Mesin dan Kecerdasan Komputer." Inti dari argumennya adalah bahwa kecerdasan dapat didefinisikan melalui perilaku, bukan kualitas filosofis yang bersifat mistis. Mengakui sulitnya menjabarkan definisi yang pasti tentang konsep-konsep seperti mesin dan pemikiran, Turing mengusulkan cara sederhana untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan permainan pesta yang disebut Imitation Game.

"Tes Turing" itu sederhana: seorang pengamat manusia harus membaca sampel teks dan menentukan apakah teks tersebut dihasilkan oleh manusia atau mesin. Turing mengusulkan bahwa jika manusia tidak dapat membedakan antara keluaran program dan output manusia lain, program tersebut dapat dikatakan menunjukkan kecerdasan seperti manusia.

Kritik terhadap Tes Turing

Terlepas dari pengaruhnya yang monumental, para ilmuwan komputer saat ini tidak menganggap Tes Turing sebagai ukuran yang memadai untuk mengukur AGI. Alih-alih menunjukkan kemampuan mesin untuk berpikir, tes ini sering kali hanya menyoroti betapa mudahnya manusia dibodohi.

Misalnya, pada tahun 1966 Joseph Weizelbaum menciptakan program chatbot bernama ELIZA yang menerapkan aturan sederhana untuk mengubah bahasa manusia dari input pengguna menjadi respons dari chatbot. Program pertama yang ia rancang dengan chatbot ini disebut DOCTOR, yang dirancang untuk meniru ahli psikoterapi Rogerian dengan merespons secara umum atau mengulang input pengguna dalam bentuk pertanyaan:

Manusia: Nah, pacar saya membuat saya datang ke sini. ELIZA: Pacarmu membuatmu datang ke sini? Manusia: Dia mengatakan saya sering mengalami depresi. ELIZA: Saya menyesal mendengar Anda depresi. Manusia: Itu benar. Saya tidak senang. ELIZA: Apakah menurut Anda datang ke sini akan membantu Anda untuk tidak merasa tidak bahagia?

Seperti yang dijelaskan Weizelbaum dalam karyanya tahun 1976, Computer Power and Human Reason, ia "terkejut melihat betapa cepat dan sangat dalamnya orang-orang yang berbicara dengan DOCTOR menjadi terlibat secara emosional dengan komputer dan bagaimana mereka dengan tegas membuatnya memiliki karakter manusia." Dia mencatat bahwa bahkan sekretarisnya, yang mengawasinya mengerjakan program tersebut selama berbulan-bulan dan jelas mengetahui metodologinya yang sederhana, memintanya untuk meninggalkan ruangan demi privasi ketika dia mulai berbicara dengannya.1 Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Efek ELIZA.