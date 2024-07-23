Meta merilis model Llama 3.1 baru, termasuk varian parameter 405B yang sangat dinanti

Pada Selasa, 23 Juli, Meta mengumumkan peluncuran koleksi model bahasa besar multibahasa (LLMs) Llama 3.1. Llama 3.1 terdiri atas model AI generatif sumber terbuka yang telah dipra‐latih dan disetel untuk instruksi input teks/output teks dalam ukuran 8B, 70B, dan—untuk pertama kalinya—405B parameter.

Llama 3.1-405B yang disetel dengan instruksi, dianggap sebagai model bahasa sumber terbuka terbesar dan paling kuat yang tersedia saat ini dan bersaing dengan model berpemilik terbaik di pasar, akan tersedia di IBM® watsonx.ai hari ini di mana solusi ini dapat diterapkan di IBM® Cloud, di lingkungan hybrid cloud atau lokal.

Rilis Llama 3.1 mengikuti peluncuran model Llama 3 18 April. Dalam pengumuman peluncuran yang menyertainya, Meta menyatakan bahwa “tujuan [mereka] dalam waktu dekat adalah membuat Llama 3 multibahasa dan multimodal, memiliki konteks yang lebih panjang, dan terus meningkatkan kinerja keseluruhan di seluruh kemampuan LLM seperti penalaran dan pengodean.”

Peluncuran Llama 3.1 hari ini menunjukkan kemajuan signifikan menuju tujuan tersebut, mulai dari peningkatan panjang konteks secara drastis hingga perluasan penggunaan alat dan kemampuan multibahasa.