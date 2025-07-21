Apa itu model yang terlatih?

Manfaat utama dari model terlatih adalah bahwa alih-alih memulai dari awal, pengembang dapat menggunakan model yang telah mempelajari fitur umum—seperti struktur bahasa atau bentuk visual—dan menyempurnakannya dengan kumpulan data khusus domain yang lebih kecil. Fine-tuning atau penyempurnaan adalah salah satu dari beberapa jenis pembelajaran transfer, istilah umum untuk teknik yang mengadaptasi model terlatih untuk penggunaan baru.

Menggunakan model terlatih mempercepat pengembangan dan memungkinkan entitas yang lebih kecil seperti perusahaan rintisan yang mungkin tidak memiliki akses ke komputasi, data, atau infrastruktur yang memadai, untuk bereksperimen dengan model yang canggih. Ini seperti membeli pakaian jadi dan kemudian menyesuaikannya agar sesuai dengan bentuk tubuh pemakainya.

Menggunakan model yang terlatih berarti para praktisi memiliki akses ke arsitektur yang sudah divalidasi, ditolok ukur, dan diuji dalam skenario dunia nyata. Ini menurunkan risiko dan membantu memastikan keandalan. Model terlatih populer dilengkapi dengan dokumentasi ekstensif, tutorial, dan kode yang dapat digunakan untuk mengadaptasi model untuk proyek individu.

Model bahasa besar (LLM) yang terlatih digunakan di banyak organisasi untuk memajukan contoh penggunaan pemrosesan bahasa alami (NLP) seperti menjawab pertanyaan, analisis sentimen, segmentasi semantik, AI generatif, dan banyak lagi. Daftar panjang LLM ini mencakup banyak opsi paling populer. Model AI lainnya berspesialisasi dalam visi komputer, seperti deteksi objek dan model klasifikasi gambar.

Salah satu sumber daya paling awal dan paling berpengaruh untuk model berbasis gambar adalah ImageNet, kumpulan data besar yang menjadi tolok ukur industri untuk visi komputer. Arsitektur seperti ResNet dan Inception, dilatih di ImageNet, adalah dasar dalam alur kerja visi komputer. Model-model ini unggul dalam ekstraksi fitur, mengidentifikasi edge, tekstur dan bentuk yang berguna untuk mengklasifikasikan gambar baru.