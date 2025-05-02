Apa itu Hugging Face?

Sebelum Hugging Face, model yang paling efektif sering kali sulit digunakan oleh pengguna, karena memerlukan keahlian khusus dan sumber daya komputasi yang besar. Alat sumber terbuka membantu memudahkan penggunaan model ini, dengan semua kode dan dokumentasi yang diperlukan. Hal ini memungkinkan para peneliti, mahasiswa, dan perusahaan rintisan untuk bereksperimen dan membangun, yang luar biasa mempercepat inovasi di seluruh dunia. Setelah Hugging Face, para pengembang dapat dengan mudah berbagi pengetahuan dan mendapatkan manfaat dari upaya satu sama lain, sehingga memungkinkan mereka untuk menciptakan model yang lebih baik bersama-sama.

Penekanan sumber terbuka ini juga mendorong bisnis yang lebih besar untuk berbagi karya mereka, sehingga seluruh ekosistem mendapatkan manfaat. Microsoft telah mengintegrasikan model Hugging Face ke dalam layanan Azure mereka, memberikan pelanggan perusahaan akses langsung ke alat AI yang canggih. Demikian pula NVIDIA telah berkolaborasi dengan Hugging Face untuk mengoptimalkan pelatihan model dan inferensi untuk GPU, membantu meningkatkan alur kerja pembelajaran mendalam ke kumpulan data yang sangat besar.