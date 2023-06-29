Manufaktur telah mengalami transformasi digital besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemajuan teknologi, permintaan konsumen yang terus berkembang, dan pandemi COVID 19 yang menjadi katalisator utama perubahan. Untuk mempertahankan daya saing mereka dan mengatasi tantangan saat ini, produsen harus menjadikan ketangkasan dan kemampuan beradaptasi sebagai prioritas utama.
Di sini, kita akan membahas tren manufaktur utama yang akan mengubah industri di tahun mendatang.
Digitalisasi telah memiliki dampak besar pada sektor manufaktur, memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya. Industri 4.0-juga—dikenal sebagai revolusi industri keempat—adalah fase terbaru dari transformasi digital industri manufaktur. Sistem ini mengintegrasikan teknologi canggih—seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan komputasi cloud—ke dalam proses manufaktur organisasi yang sudah ada.
Industri 4.0 memungkinkan produsen untuk melakukan pengumpulan dan analisis data real-time untuk sejumlah besar data, memberikan mereka insight berharga tentang operasi mereka.
Hal ini juga membantu organisasi untuk lebih mudah mengelola dan memelihara peralatan, memanfaatkan penyimpanan cloud serta memfasilitasi komunikasi antarperalatan yang terhubung, sehingga tercipta sistem manufaktur yang lebih fleksibel dan tangkas serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan.
Salah satu manfaat paling signifikan dari kecerdasan buatan (AI) di bidang manufaktur adalah kemampuannya untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara real-time. Dengan perangkat dan sensor Industrial Internet of Things (IIoT) yang mengumpulkan data dari mesin, peralatan, dan lini produksi, algoritma AI dapat memproses dan menganalisis data tersebut dengan cepat untuk mengidentifikasi pola dan tren, sehingga membantu produsen memahami kinerja proses produksi mereka.
Perusahaan juga dapat menggunakan AI untuk mengidentifikasi anomali dan cacat peralatan. Algoritma machine learning, misalnya, dapat dilatih untuk mengidentifikasi pola dalam data dan mengelola pengambilan keputusan berdasarkan pola-pola tersebut, memungkinkan produsen untuk menangkap masalah kualitas di awal proses produksi.
Selain itu, AI dapat membantu produsen menerapkan sistem dan proses pemeliharaan prediktif, merampingkan manajemen rantai pasokan, dan mengidentifikasi dan mengatasi bahaya keselamatan di tempat kerja secara proaktif.
Pencetakan 3D, juga dikenal sebagai manufaktur aditif, adalah teknologi yang berkembang pesat yang telah mengubah cara perusahaan merancang, membuat prototipe, dan memproduksi produk. Di pabrik pintar, pencetakan 3D adalah alat yang populer untuk memproduksi suku cadang dan komponen yang kompleks dengan cepat dan tepat.
Proses manufaktur tradisional, seperti cetakan injeksi, dapat dibatasi oleh kompleksitas geometri bagian prototipe, dan mereka mungkin memerlukan beberapa langkah dan operasi untuk menghasilkan. Dengan pencetakan 3D, produsen dapat menghasilkan geometri kompleks dalam satu langkah, mengurangi waktu dan biaya produksi.
Manufaktur aditif sangat berguna dalam industri seperti kedirgantaraan, otomotif, dan perawatan kesehatan, di mana suku cadang dan komponen yang kompleks diperlukan. Teknologi ini juga memungkinkan produsen untuk memproduksi suku cadang sesuai permintaan, mengurangi kebutuhan akan persediaan besar dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
Robotika dan otomatisasi telah mengubah dunia manufaktur selama bertahun-tahun, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Otomatisasi proses robotik telah menjadi driver utama manufaktur pintar, dengan robot yang melakukan tugas berulang dan/atau berbahaya seperti perakitan, pengelasan, dan penanganan material.
Teknologi robotika dapat melakukan tugas berulang lebih cepat dan dengan tingkat akurasi dan presisi yang jauh lebih tinggi daripada pekerja manusia, meningkatkan kualitas produk dan mengurangi cacat. Produsen juga dapat mengintegrasikan robotika dengan sensor Industrial Internet of Things (IIoT) dan big data untuk menciptakan lingkungan produksi yang lebih fleksibel dan responsif.
Pada akhirnya, otomatisasi robot dapat meningkatkan efisiensi sistem, mengurangi kesalahan, mengurangi waktu henti peralatan, dan meningkatkan keselamatan pekerja dalam operasi manufaktur. Sebagai manfaat tambahan, robot dapat bekerja sepanjang waktu, memberi produsen kemampuan untuk beroperasi 24/7 dan secara signifikan meningkatkan produktivitas.
Proses manufaktur sering membutuhkan energi dan air dalam jumlah besar dan sering dapat menghasilkan limbah berbahaya dan produk sampingan lainnya, sehingga inisiatif keberlanjutan menjadi faktor yang semakin penting dalam manufaktur modern. Konsumen saat ini lebih sadar lingkungan daripada sebelumnya, dan pemerintah terus menerapkan peraturan untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi lingkungan. Akibat hasil, produsen berada di bawah tekanan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mendorong netralitas karbon dan meminimalkan jejak karbon mereka.
Perusahaan yang menerapkan manufaktur berkelanjutan bertujuan mengurangi limbah, menghemat sumber daya dan meminimalkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan sumber energi terbarukan, mengadopsi prinsip ekonomi sirkular serta menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan.
Servitisasi adalah model bisnis yang melibatkan perpindahan dari menjual produk ke menyediakan layanan. Dalam industri manufaktur, servitisasi melibatkan penawaran layanan purna jual—seperti pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan— kepada pelanggan. Model ini dapat membantu produsen untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan dan menghasilkan aliran pendapatan berulang. Servitisasi juga memungkinkan produsen untuk membedakan diri dari pesaing dengan menawarkan layanan bernilai tambah yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, produsen dapat memperoleh insight berharga tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka, yang dapat menginformasikan pengembangan produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Reshoring adalah proses membawa operasi manufaktur kembali ke negara asal mereka dari lokasi luar negeri. Tren ini telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir karena kekurangan tenaga kerja, gangguan rantai pasokan, risiko geopolitik, dan meningkatnya biaya tenaga kerja di lokasi luar negeri. Reshoring dapat memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan manufaktur, termasuk pengurangan biaya transportasi, peningkatan kontrol kualitas, dan peningkatan fleksibilitas. Selain itu, reshoring dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi lokal.
Extended reality (XR) mengacu pada teknologi yang menggabungkan dunia fisik dan digital; misalnya, virtual reality (VR) dan augmented reality (AR). Salah satu manfaat utama XR adalah kemampuannya untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan karyawan dan mengatasi kesenjangan keterampilan pekerja. Teknologi XR dapat membantu produsen membuat simulasi pelatihan mendalam yang membantu karyawan mempelajari keterampilan dan prosedur baru dalam lingkungan yang terkendali. Akibatnya, pekerja mendapatkan informasi dan bimbingan real-time, dan perusahaan mendapatkan lebih banyak produktivitas dan lebih sedikit kesalahan.
Di sisi konsumen, XR dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan demonstrasi dan visualisasi produk virtual. Solusi ini juga dapat membantu produsen merancang dan mengembangkan produk yang lebih baik untuk pelanggan karena desainer dapat memvisualisasikan dan menguji produk di lingkungan virtual sebelum diproduksi secara massal dan dikirim ke pasar.
Karena proses manufaktur telah maju, begitu juga bahan manufaktur. Bahan-bahan yang maju seperti komposit, keramik, dan bahan nano menjadi norma industri, karena bahan-bahan ini menawarkan peningkatan kekuatan dan daya tahan serta peningkatan sifat termal jika dibandingkan dengan bahan baku tradisional. Bahan-bahan yang maju memiliki berbagai aplikasi potensial, termasuk kedirgantaraan, otomotif, dan manufaktur perawatan kesehatan. Bahan komposit, misalnya, membantu produsen memproduksi pesawat ringan dan hemat bahan bakar, sementara bahan nano digunakan untuk mengembangkan perawatan medis baru.
Kembaran digital telah menjadi konsep yang semakin populer di dunia manufaktur pintar. Kembaran digital—replika virtual objek atau sistem fisik, dilengkapi dengan sensor dan terhubung ke internet—dapat mengumpulkan data dan memberikan insight kinerja real-time. Di pabrik pintar, kembaran digital digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan kinerja proses manufaktur, mesin dan peralatan.
Dengan mengumpulkan data sensor dari peralatan manufaktur, kembaran digital dapat deteksi anomali, mengidentifikasi potensi masalah, meningkatkan kemampuan forecasting, dan memberikan insight tentang cara mengoptimalkan proses produksi. Produsen juga dapat menggunakan kembaran digital untuk menyimulasikan skenario dan menguji konfigurasi sebelum mengimplementasikannya.
Produsen yang merangkul tren dan berinvestasi dalam praktik dan teknologi mutakhir—seperti IBM® Maximo Application Suite—akan berada di posisi yang baik untuk bersaing di pasar global di tahun-tahun mendatang.
IBM® Maximo adalah platform terintegrasi yang membantu perusahaan manufaktur mengoptimalkan kinerja aset dan merampingkan operasi sehari-hari. Menggunakan platform berbasis cloud yang didukung AI terintegrasi, solusi ini menawarkan kemampuan CMMS, EAM, dan APM yang menghasilkan analitik data canggih dan membantu manajer pemeliharaan membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih berbasis data.
Dengan mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dan memanfaatkan fitur dan kemampuan canggih IBM® Maximo, produsen dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan untuk bisnis, industri, dan planet ini.
