Digitalisasi telah memiliki dampak besar pada sektor manufaktur, memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya. Industri 4.0-juga—dikenal sebagai revolusi industri keempat—adalah fase terbaru dari transformasi digital industri manufaktur. Sistem ini mengintegrasikan teknologi canggih—seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan komputasi cloud—ke dalam proses manufaktur organisasi yang sudah ada.

Industri 4.0 memungkinkan produsen untuk melakukan pengumpulan dan analisis data real-time untuk sejumlah besar data, memberikan mereka insight berharga tentang operasi mereka.

Hal ini juga membantu organisasi untuk lebih mudah mengelola dan memelihara peralatan, memanfaatkan penyimpanan cloud serta memfasilitasi komunikasi antarperalatan yang terhubung, sehingga tercipta sistem manufaktur yang lebih fleksibel dan tangkas serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan.