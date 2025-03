Apa itu Google Gemma?

Model teks-ke-kode ini disesuaikan untuk tugas pengodean fine-tuned. Mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk C++, C#, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Python, dan Rust.5

CodeGemma memiliki varian 7B yang telah dilatih sebelumnya untuk pelengkapan kode dan pembuatan kode, varian 7B yang telah disesuaikan dengan instruksi untuk obrolan kode bahasa alami dan mengikuti instruksi, dan varian 2B yang telah dilatih sebelumnya untuk pelengkapan kode yang cepat.5