Metodologi waterfall, dikenal juga sebagai model siklus hidup sekuensial linier, didefinisikan dengan pendekatan linier dan terstruktur untuk manajemen proyek. Terdiri dari serangkaian langkah yang diselesaikan secara berurutan dalam siklus proses pengembangan perangkat lunak (SDLC). Langkah-langkah ini biasanya dilacak melalui visualisasi bagan Gantt. Winston W. Royce berjasa dalam mengembangkan pendekatan ini, yang didokumentasikan dalam makalahnya pada tahun 1970, "Mengelola Pengembangan Sistem Perangkat Lunak Besar".
Sejak dipublikasikan, variasi waterfall bermunculan, tetapi ada konsensus umum seputar langkah-langkah berikut dalam prosesnya:
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Berbeda dengan pengembangan air terjun, tangkas didefinisikan oleh pendekatan berulang untuk manajemen proyek. Alih-alih menyusun persyaratan proyek yang panjang pada awalnya, tim Agile memecah produk menjadi beberapa fitur tertentu, dan mereka menangani tiap fitur di bawah batasan waktu tertentu, yang dikenal sebagai sprint.
Manajemen proyek Agile membutuhkan tim lintas fungsi dan pengaturan mandiri yang biasanya terdiri dari lima hingga sembilan anggota. Bersama-sama, mereka mengembangkan perangkat lunak yang dapat diterapkan selama setiap sprint, yang digabungkan dengan kode fungsional lain dari iterasi sebelumnya. Pada akhir kotak waktu sprint, tim mendemonstrasikan pekerjaan mereka kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, sehingga mereka dapat bekerja dengan fleksibel dalam pendekatan mereka terhadap pengembangan perangkat lunak. Karena tim memiliki akses ke masukan yang diberikan dengan sering, mereka dapat menyesuaikan peta jalan produk selama siklus pengembangan untuk memastikan bahwa fungsionalitas benar-benar memenuhi harapan pengguna. Dalam pendekatan air terjun, keterlibatan pelanggan biasanya bertepatan dengan pengiriman produk akhir, yang dapat menjadi mahal jika persyaratan disalahartikan atau didokumentasikan dengan tidak benar.
Ada 17 orang yang menganggap sistem manajemen proyek air terjun sangat tidak efektif, dan pada tahun 2001, ide-ide mereka seputar proses pengembangan perangkat lunak memuncak dalam sebuah karya yang dikenal sebagai "Agile Manifesto". Dokumen ini menyoroti nilai-nilai dan prinsip spesifik untuk diprioritaskan dalam alur kerja pengembangan perangkat lunak, dan telah menghasilkan sejumlah kerangka kerja Agile yang populer, seperti Scrum, Kanban, Pengembangan Fitur Terarah (FDD), dan Pemrograman Ekstrem. Sejak itu, pengembangan perangkat lunak tangkas semakin populer, terutama jika dibandingkan dengan model air terjun.
Terinspirasi oleh permainan rugby, Agile Scrum menekankan kerja tim untuk memenuhi hasil, mirip dengan cara para penyerang perlu bekerja sama dalam scrum untuk mendapatkan kepemilikan bola rugby. Keahlian tim Agile Scrum bervariasi, tetapi biasanya mencakup peran berikut:
Anggota tim lain dari tim Agile dapat bervariasi, tetapi biasanya mencakup pengguna dari berbagai disiplin ilmu, seperti desain, analitik, QA, dan pengembangan. Mereka berkolaborasi bersama untuk memutuskan berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan bagaimana mereka akan menyelesaikannya.
Metodologi Agile juga ditentukan dengan cara bagaimana tim berkumpul bersama. Ada pertemuan khusus yang membantu memfasilitasi alur kerja di seluruh tim. Beberapa di antaranya termasuk yang berikut:
Meskipun tim pengembangan telah berhasil dalam pendekatan manajemen proyek, tentu saja ada lebih banyak momentum di sekitar proses Agile. Tidak sulit untuk melihat alasannya ketika kita mengamati manfaat yang dapat ditawarkannya kepada perusahaan saat ini. Meskipun tersedia sejumlah alat manajemen proyek yang dapat membantu tim melacak kemajuan, IBM juga dapat menyediakan sistem untuk memungkinkan pengembang membuat kode dengan cara yang lebih mendekati agile.
Dengarkan untuk melihat apakah agen virtual dapat menggantikan manusia karena mereka bekerja lebih cepat dan lebih akurat dengan AI generatif.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Pelajari mengapa untuk memenuhi permintaan pelanggan, pengecer harus memahami inventaris apa yang tersedia.
Bangun bisnis yang lebih tangguh dengan didukung solusi AI untuk manajemen aset dan rantai pasokan yang cerdas.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan IBM menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang tangguh untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan solusi IBM yang terdepan dalam industri. Tingkatkan produktivitas, ketangkasan, dan inovasi melalui alur kerja cerdas dan teknologi otomatisasi.