Berbeda dengan pengembangan air terjun, tangkas didefinisikan oleh pendekatan berulang untuk manajemen proyek. Alih-alih menyusun persyaratan proyek yang panjang pada awalnya, tim Agile memecah produk menjadi beberapa fitur tertentu, dan mereka menangani tiap fitur di bawah batasan waktu tertentu, yang dikenal sebagai sprint.

Manajemen proyek Agile membutuhkan tim lintas fungsi dan pengaturan mandiri yang biasanya terdiri dari lima hingga sembilan anggota. Bersama-sama, mereka mengembangkan perangkat lunak yang dapat diterapkan selama setiap sprint, yang digabungkan dengan kode fungsional lain dari iterasi sebelumnya. Pada akhir kotak waktu sprint, tim mendemonstrasikan pekerjaan mereka kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, sehingga mereka dapat bekerja dengan fleksibel dalam pendekatan mereka terhadap pengembangan perangkat lunak. Karena tim memiliki akses ke masukan yang diberikan dengan sering, mereka dapat menyesuaikan peta jalan produk selama siklus pengembangan untuk memastikan bahwa fungsionalitas benar-benar memenuhi harapan pengguna. Dalam pendekatan air terjun, keterlibatan pelanggan biasanya bertepatan dengan pengiriman produk akhir, yang dapat menjadi mahal jika persyaratan disalahartikan atau didokumentasikan dengan tidak benar.

Ada 17 orang yang menganggap sistem manajemen proyek air terjun sangat tidak efektif, dan pada tahun 2001, ide-ide mereka seputar proses pengembangan perangkat lunak memuncak dalam sebuah karya yang dikenal sebagai "Agile Manifesto". Dokumen ini menyoroti nilai-nilai dan prinsip spesifik untuk diprioritaskan dalam alur kerja pengembangan perangkat lunak, dan telah menghasilkan sejumlah kerangka kerja Agile yang populer, seperti Scrum, Kanban, Pengembangan Fitur Terarah (FDD), dan Pemrograman Ekstrem. Sejak itu, pengembangan perangkat lunak tangkas semakin populer, terutama jika dibandingkan dengan model air terjun.