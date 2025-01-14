Apa itu manajemen produk?

Manajemen produk adalah posisi dan fungsi yang diterapkan oleh manajer produk yang menekankan pengalaman pengguna dan tuntutan pasar. Ini adalah fungsi yang membutuhkan kombinasi bisnis, manajemen, dan pengalaman teknis. Tidak seperti manajer proyek, yang mengatur alur kerja sehari-hari untuk membangun produk, manajer produk memprioritaskan visi dan strategi keseluruhan untuk produk tertentu.



Manajer produk ada di semua industri, mengawasi produk yang dibuat melalui manufaktur fisik dan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi.

Dalam membangun strategi produk, manajer produk berkolaborasi pada tim lintas fungsi yang mencakup tim bisnis, analis, desainer UX, pengembang, pemasar, dan tim penjualan. Strategi manajemen produk termasuk melakukan riset pasar, membuat roadmap produk, mengoordinasikan tim pengembangan dan pemangku kepentingan serta menyertakan masukan pelanggan melalui pembaruan produk.

Manajemen produk memprioritaskan pengalaman dan memosisikan masukan pengguna yang positif sebagai metrik kunci untuk produk yang sukses.