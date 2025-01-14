Apa itu manajemen produk?

Manajemen produk adalah posisi dan fungsi yang diterapkan oleh manajer produk yang menekankan pengalaman pengguna dan tuntutan pasar. Ini adalah fungsi yang membutuhkan kombinasi bisnis, manajemen, dan pengalaman teknis. Tidak seperti manajer proyek, yang mengatur alur kerja sehari-hari untuk membangun produk, manajer produk memprioritaskan visi dan strategi keseluruhan untuk produk tertentu.
Manajer produk ada di semua industri, mengawasi produk yang dibuat melalui manufaktur fisik dan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi.
Dalam membangun strategi produk, manajer produk berkolaborasi pada tim lintas fungsi yang mencakup tim bisnis, analis, desainer UX, pengembang, pemasar, dan tim penjualan. Strategi manajemen produk termasuk melakukan riset pasar, membuat roadmap produk, mengoordinasikan tim pengembangan dan pemangku kepentingan serta menyertakan masukan pelanggan melalui pembaruan produk.
Manajemen produk memprioritaskan pengalaman dan memosisikan masukan pengguna yang positif sebagai metrik kunci untuk produk yang sukses.
Manajer produk mengatur dan mengawasi proses pengembangan produk dan tetap terlibat sepanjang siklus hidup produk, menjalankan peran kunci dalam manajemen siklus hidup produk. Cakupan dan detail yang tepat dari proses ini dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain dan berdasarkan kompleksitas produk. Namun, kolaborasi lintas tim di seluruh proses—mulai dari ide hingga rilis dan pengoptimalan—merupakan komponen penting dalam sebagian besar skenario.
Tanggung jawab utama seorang Product Manager termasuk melakukan riset pasar, mengembangkan visi produk, berkolaborasi di seluruh tim dalam pengembangan produk, dan mengoptimalkan produk setelah diluncurkan.
Analisis terperinci terhadap data pesaing, survei pelanggan, kelompok fokus dan data internal dari tim penjualan dan pemasaran membantu memandu pengembangan produk. Manajer produk selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini dan tren bisnis dengan membaca white paper, laporan, blog, dan artikel berita dari sumber-sumber yang tepercaya. Produk dan fitur baru dimaksudkan untuk mengisi kekosongan di pasar atau untuk menghadirkan produk yang lebih baik dari buatan pesaing—penelitian tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak adalah bagian penting untuk mewujudkannya.
Dengan ide-ide yang didasari oleh riset produk dan pasar, manajer produk mengembangkan visi jangka panjang untuk produk tersebut. Manajer produk harus memiliki kreativitas untuk membayangkan bagaimana kondisi pasar akan berkembang dan bagaimana sebuah produk akan cocok dengan masa depan perusahaan. Dalam mengembangkan visi produk, manajer produk juga mempertimbangkan bagaimana produk baru terhubung dengan produk dan layanan yang sudah ada. Mereka memastikan bahwa penawaran bisnis konsisten dengan misi dan tujuan perusahaan.
Manajer produk bekerja bersama para pengembang untuk memastikan bahwa fitur-fitur produk selaras dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan. Manajer produk berfungsi sebagai jembatan antara berbagai departemen termasuk tim bisnis, tim pengembangan, serta tim penjualan dan pemasaran.
Sepanjang proses pengembangan, mereka menganjurkan fitur yang meningkatkan pengalaman pelanggan dan memastikan bahwa pemangku kepentingan selaras. Manajer produk terlibat dalam pengembangan produk front-end dan back-end, yang berarti mereka memiliki input dalam aspek teknis dan desain produk serta elemen UX. Manajer produk membantu menegosiasikan dan menyeimbangkan beberapa faktor seperti anggaran, sumber daya, tanggal rilis, dan input pemangku kepentingan selama proses pengembangan.
Proses pengembangan produk tidak berakhir setelah produk diluncurkan, begitu pula keterlibatan Product Manager. Ketika sebuah produk mencapai pasar, Product Manager memiliki beberapa tanggung jawab yang membantu meningkatkan produk, promosi, dan kinerjanya. Terutama, Product Manager membantu mengumpulkan dan meninjau masukan pengguna dan analitik kinerja untuk mengidentifikasi peluang pengoptimalan. Mereka juga bekerja dengan tim pengembang untuk terus menguji produk untuk mencari bug atau cacat yang mungkin menyebabkan pemadaman atau masalah bagi pengguna.
Tanggung jawab ini menjadi pertimbangan dalam setiap langkah pengembangan produk. Cara lain untuk melihat apa yang dilakukan manajer produk adalah dengan memeriksa langkah-langkah umum dalam proses pengembangan produk.
Proses pengembangan produk bervariasi menurut produk dan organisasi tetapi sebagian besar proses mencakup langkah-langkah berikut:
Proses kolaboratif ini melibatkan manajer produk dan tim bisnis dengan fokus pada pengembangan produk, fitur, dan inisiatif baru. Para pemimpin produk menilai kebutuhan pelanggan dan tujuan bisnis dengan tim mereka untuk memahami layanan apa yang diinginkan pelanggan yang belum ditawarkan. Ketika kepemimpinan selaras dengan inisiatif baru, suatu produk akan dilanjutkan proses pengembangannya.
Manajer produk melakukan riset pasar ekstensif untuk mendapatkan insight tentang produk apa yang disukai dan dicari oleh pelanggan, serta fitur apa yang dikembangkan pesaing. Penelitian ini mencakup kinerja pesaing dan analisis data pelanggan, termasuk tingkat retensi dan adopsi produk serta pertimbangan sumber daya organisasi.
Pemahaman yang kuat tentang pasar memungkinkan tim produk untuk mencapai produk yang sesuai dengan pasar, atau membangun produk yang mengisi kesenjangan pasar dengan mempertimbangkan pelanggan. Manajer produk juga mempertimbangkan permintaan di masa depan dengan membuat produk yang memenuhi kebutuhan saat ini dan dapat diperbarui secara berkelanjutan seiring dengan perubahan kondisi pasar. Manajer produk juga dapat melibatkan kelompok fokus untuk mendapatkan insight tentang basis pelanggan potensial dan preferensi mereka.
Roadmap produk menguraikan visi produk dan kebutuhan, alur kerja, sumber daya, jadwal, prioritas dan tujuan yang terkait dengan membangun produk. Sebuah roadmap memberi semua pemangku kepentingan pemahaman yang jelas tentang mengapa produk dibutuhkan dan masalah organisasi atau pelanggan apa yang dipecahkannya. Roadmap ini mungkin mencantumkan nilai pelanggan yang ditentukan selama penelitian dan menetapkan pencapaian dan target tanggal rilis.
Roadmap juga membantu manajer proyek menjaga tim sesuai jadwal dan membuat alur kerja untuk pengembangan produk. Perencanaan produk yang jelas membantu tim menghindari hambatan dan kemacetan serta menetapkan ekspektasi untuk pengiriman yang dapat dengan mudah dijadikan rujukan.
Langkah awal dalam pengembangan termasuk membangun produk dengan kelayakan minimum (MVP), atau versi produk dengan hanya fitur dasar yang diperlukan untuk berfungsi. Produk dengan kelayakan minimum dapat menjadi cara bagi organisasi untuk menguji produk dan menerima masukan awal atau memahami apakah suatu produk layak di pasar.
Selama langkah ini, sumber daya dikumpulkan untuk pengembangan produk versi lengkap yang sebenarnya. Untuk manufaktur fisik, manajer produk membuat rantai pasokan dan memastikan bahwa bahan dapat diperoleh untuk produksi. Untuk perangkat lunak, aplikasi, atau produk digital, manajer produk terus bekerja sama dengan pengembang dan insinyur dalam berbagai iterasi produk.
Tim menetapkan model harga untuk produk berdasarkan biaya yang dikeluarkan selama produksi, nilai yang ditawarkan produk tersebut menurut pandangan organisasi, permintaan pasar, harga pesaing, dan faktor lainnya.
Komersialisasi yang juga dikenal sebagai peluncuran produk adalah proses penyediaan produk untuk basis pelanggan. Manajer produk dan manajer pemasaran produk berupaya mengemas produk dengan cara yang dapat menyampaikan fitur dan contoh penggunaannya secara efektif. Terkadang, organisasi menggunakan peluncuran beta, yang merupakan rilis produk untuk sekelompok pengguna terbatas. Uji beta ini memungkinkan tim untuk mengamati produk saat digunakan dan mengatasi masalah yang dialami oleh pengguna yang sebenarnya sebelum produk dirilis ke publik. Setelah produk diluncurkan, manajer produk terus mengumpulkan masukan pengguna untuk disertakan ke dalam pembaruan.
Meskipun meluncurkan produk mungkin tampak sebagai langkah terakhir, manajer produk tidak hanya mengembangkan produk baru, tetapi juga mencari cara untuk mengoptimalkan produk yang sudah ada. Setelah produk diluncurkan, manajer produk memantau data pengguna seperti tingkat retensi dan adopsi produk untuk memahami apakah produk memenuhi kebutuhan pengguna dan bagaimana produk tersebut dapat ditingkatkan. Mereka juga mendapatkan insight melalui survei dan formulir intake untuk memahami pengalaman dunia nyata. Data pengguna dan insight dibawa kembali ke tim pengembangan yang ditugaskan untuk membuat patch dan pembaruan yang mengatasi masalah pengguna.
Tim manajemen produk memprioritaskan masukan di setiap langkah proses pengembangan. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh data dan pengalaman yang diperoleh dari setiap iterasi produk.
Pengujian sering kali bukan satu langkah tunggal tetapi proses berkelanjutan yang mendasari setiap aspek pengembangan. Dalam manufaktur fisik, pengujian dapat dilakukan setelah produk selesai. Dalam pengembangan perangkat lunak, pengujian sering disertakan di seluruh proses. Sering kali pengujian dapat dilakukan secara otomatis.
Misalnya, dalam metodologi DevOps yang menggunakan integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan, kode secara terus-menerus dan otomatis diuji saat ditulis dan diintegrasikan ke dalam basis kode. Hal ini membantu memastikan bahwa semua kode baru telah diuji secara memadai dan masalah apa pun dapat diatasi secepat mungkin.
Pengujian membantu memberikan insight tentang di mana pengguna mungkin mengalami masalah dengan produk dan idealnya, membantu pengembang dan tim produk memperbaiki masalah sebelum pengguna menemukannya.
Manajer produk bekerja sama dengan manajer proyek selama proses pengembangan produk. Manajer produk menetapkan inisiatif yang dilakukan organisasi untuk mengembangkan produk baru dan mengoptimalkan produk yang sudah ada. Namun, manajer produk tidak memecah dan menetapkan tugas khusus atau mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan proyek. Itu adalah peran manajer proyek.
Seorang Project Manager menggunakan roadmap yang dibuat oleh Product Manager dan memastikan bahwa setiap proyek memiliki personel, sumber daya, dan dukungan untuk menyelesaikan proyek. Project Manager menetapkan dan memantau tenggat waktu dan output tim untuk memastikan bahwa pengiriman produk sesuai jadwal. Project Manager dapat membantu Product Manager mengomunikasikan informasi mengenai perubahan tujuan atau prioritas sehingga semua anggota tim dapat menyelaraskan diri.
Manajemen produk membutuhkan keahlian yang bervariasi, umumnya yang menggabungkan keahlian teknis dengan pemasaran bisnis dan pengetahuan pengalaman pengguna. Bergantung pada ukuran, gaya, dan ruang lingkup pekerjaan organisasi, tanggung jawab manajemen produk dapat diisi oleh satu karyawan atau dapat dibagi di antara beberapa karyawan.
Peran yang terkait dengan manajemen produk dan tim manajemen produk meliputi:
Tanggung jawab peran-peran ini kadang-kadang tumpang tindih atau mungkin diringkas berdasarkan struktur organisasi.
Posisi eksekutif ini membutuhkan pemikiran dan perencanaan strategis dan memimpin departemen pengembangan produk di tingkat perusahaan. CPO membantu menetapkan visi dan strategi keseluruhan untuk pengembangan produk perusahaan dengan tujuan menciptakan produk yang berpusat pada pelanggan yang mendorong pertumbuhan bisnis.
CPO mengawasi inovasi produk baru dan optimalisasi yang sudah ada. Mereka mengelola Product Manager, Product Owner, Product Marketing Manager, desainer dan analis pengalaman pengguna (UX). CPO berfokus pada kesuksesan produk dalam jangka pendek, tetapi juga bertugas untuk memahami bagaimana pasar dapat berkembang dan bagaimana suatu produk dapat dioptimalkan agar tetap kompetitif di masa depan.
Manajer produk memahami kebutuhan bisnis dan pasar, mengidentifikasi tantangan, masalah, atau kesenjangan dalam layanan, dan memimpin pengembangan produk yang dapat menyelesaikannya. Dalam organisasi yang lebih besar, peran ini sebagian besar bersifat manajerial dan melibatkan berbagai tim untuk mengembangkan produk dan fitur yang mempertimbangkan semua tujuan bisnis.
Pada tim yang lebih kecil, Product Manager sering terlibat dalam lebih banyak pekerjaan teknis dalam membangun produk. Agar efektif, seorang Product Manager perlu memahami aspek teknis pengembangan produk dan memiliki naluri bisnis yang kuat. Product Manager sering kali harus menyeimbangkan prioritas yang saling bertentangan dalam sebuah organisasi dan menemukan solusi yang memenuhi berbagai kebutuhan.
Seorang Product Owner mengelola dan mengoptimalkan backlog produk tim teknik, memastikan bahwa pengembangan sesuai jadwal. Product Owner sering kali bekerja dalam kerangka kerja scrum, tetapi juga ada dalam tim di luar kerangka kerja ini.
Scrum adalah model Tangkas yang memecah proyek yang lebih besar menjadi “sprint” yang lebih kecil yang memungkinkan tim untuk bekerja lebih cepat dan membuat perubahan dengan lebih mudah. Product Owner membantu memfasilitasi komunikasi antara tim bisnis dan tim teknis, mengupayakan fitur produk yang mendorong nilai bisnis. Product Owner secara aktif terlibat dalam proses pengembangan produk.
PMM bertanggung jawab untuk penentuan posisi, pesan, dan branding produk. Melalui kampanye pemasaran, PMM mengomunikasikan nilai produk—mereka menciptakan pesan yang mendorong pelanggan untuk mencoba dan mengadopsi produk baru dan yang sudah ada. Hal ini termasuk membuat konten pemasaran digital dan media sosial, menyampaikan presentasi di konferensi, dan membantu mengembangkan promosi penjualan.
PMM adalah pemasar yang juga memiliki pengetahuan teknis tentang produk yang mereka promosikan. Dengan menggunakan pengetahuan ini serta riset pasar dan data pelanggan, PMM mengembangkan strategi pemasaran yang mendorong pertumbuhan penjualan. Mereka juga membantu mengumpulkan masukan pelanggan yang digunakan untuk meningkatkan produk dan merilis pembaruan. PMM bekerja bersama tim bisnis untuk merencanakan peluncuran produk, dengan menggunakan riset pasar untuk memahami waktu terbaik untuk membawa produk ke pasar.
Membangun hubungan adalah bagian penting dari peran PMM. Selama pengembangan produk, PMM dapat mencari peluang untuk berkolaborasi dengan perusahaan eksternal dan menjajaki peluang lain untuk mempromosikan produk.
Ketika sebuah produk diluncurkan, PMM sering kali memimpin komunikasi dengan media dan kontak perusahaan untuk mengomunikasikan proposisi nilai produk. Mereka berperan penting dalam menciptakan pesan yang dilihat publik, meningkatkan kesadaran produk, dan membantu tim penjualan menjual produk kepada klien potensial.
Growth Product Manager adalah spesialis manajemen produk yang berfokus pada peningkatan metrik produk spesifik yang mendorong profitabilitas dan pertumbuhan bisnis. Peran ini dapat mencakup peningkatan adopsi produk, retensi, pendapatan, atau pengurangan pengeluaran. Growth Product Manager secara aktif mencari peluang pertumbuhan—misalnya, melalui fitur baru atau akuisisi—menjalankan pengujian A/B untuk bereksperimen dengan fitur baru, menganalisis metrik seperti tingkat churn serta masukan pengguna untuk menunjukkan area yang perlu ditingkatkan, dan menganalisis harga untuk memahami bagaimana produk bersaing di pasar.
Technical Product Manager memastikan bahwa elemen teknis suatu produk didefinisikan dan diimplementasikan secara efisien. Technical Product Manager membantu mengumpulkan persyaratan yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan pengembangan proyek, yang dikenal sebagai pengumpulan persyaratan. Mereka dapat memberikan penilaian teknis atas sumber daya perusahaan yang ada dan memerinci apa yang dapat dicapai dengan sumber daya tersebut. Technical Product Manager juga meninjau interoperabilitas produk baru dengan perangkat lunak perusahaan yang ada. Spesialis ini sering memiliki latar belakang dalam pengembangan dan teknik. Mereka bekerja sama dengan pengembang, desainer, insinyur, dan programmer di bagian back-end pengembangan produk.
Technical Product Manager sering kali terlibat dalam penyediaan sumber daya serta pengujian dan pemantauan kinerja produk yang ada. Mereka membantu merilis pembaruan dan patch yang menyelesaikan masalah yang diidentifikasi melalui pengujian atau masukan pelanggan. Technical Product Manager juga dapat mengawasi kebutuhan penyimpanan dan bandwidth, migrasi cloud, serta penetapan protokol keamanan dan kepatuhan.
Manajemen produk yang Tangkas adalah model yang memecah proses pengembangan produk menjadi “sprint” yang lebih kecil yang memungkinkan tim untuk bekerja dengan lebih banyak fleksibilitas dan menyertakan masukan di sepanjang proses. Manajemen produk Tangkas berfokus pada pembuatan beberapa iterasi produk dengan setiap iterasi menyempurnakan atau menambahkan fitur berdasarkan pengujian dan masukan dari berbagai departemen. Dengan mengerjakan bagian yang lebih kecil selama pengembangan, tim dapat lebih mudah menyesuaikan produk berdasarkan masukan pengguna, perubahan kondisi pasar, atau tujuan bisnis yang baru.
Proses manajemen produk yang Tangkas mengasumsikan bahwa perubahan kondisi adalah hal yang tak terhindarkan dan menerapkan model yang memberi tim pengembangan kemampuan untuk mengatasi perubahan tersebut dengan cepat dan berkelanjutan.
Baca bagaimana pendapat para CEO mengenai keberlanjutan dalam kata-kata mereka sendiri dan bagaimana mereka mengintegrasikannya ke dalam bisnisnya.
Temukan tujuh tren bisnis yang diharapkan pakar untuk membentuk dunia dalam tiga tahun ke depan—dan tujuh taruhan yang layak dibuat untuk memperoleh manfaat darinya.
Selami bagaimana Climate Service mengintegrasikan data iklim ke dalam keputusan keuangan menggunakan teknologi IBM.
Rancang kembali cara menyelesaikan pekerjaan dengan memadukan bisnis dan transformasi teknologi untuk mengembangkan ketangkasan perusahaan.
Menata ulang dan modernisasi SDM dengan AI sebagai inti untuk memberikan hasil bisnis yang lebih baik dan membuka potensi penuh karyawan.
Temukan kinerja keuangan dan nilai bisnis dengan layanan menyeluruh yang menanamkan analisis data, AI, dan otomatisasi di seluruh proses inti.
Kembangkan dan transformasikan bisnis Anda dengan menata ulang strategi perusahaan dan cara Anda bekerja.