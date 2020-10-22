Apa itu keamanan rantai pasokan?

Banyak dari kita di bidang rantai pasok mengingat pelanggaran data besar-besaran yang dialami Target dan Home Depot dalam waktu berdekatan, yang disebabkan oleh hubungan dengan pihak ketiga. Enam tahun kemudian, pelanggaran keamanan rantai pasokan masih menjadi sorotan utama–terutama pelanggaran SolarWinds yang saat ini masih berdampak luas di seluruh industri. Analisis terbaru memperkirakan biaya rata-rata pelanggaran data sebesar USD 3,86 juta dengan pelanggaran besar (50 juta data atau lebih yang dicuri) mencapai USD 392 juta. Mengingat lonjakan serangan rantai pasokan pada tahun 2020, kita hanya bisa membayangkan dampaknya ketika analisis diperbarui.
Jadi, apa yang diperlukan untuk mengatasi keamanan rantai pasokan?
Salah satu tantangan adalah tidak adanya definisi tunggal dan fungsional mengenai keamanan rantai pasok. Ini adalah bidang yang sangat luas yang mencakup segala hal, mulai dari ancaman fisik hingga ancaman siber, dari perlindungan transaksi hingga perlindungan sistem, dan dari mitigasi risiko dengan pihak-pihak dalam jaringan bisnis langsung hingga mitigasi risiko yang berasal dari hubungan dengan pihak ketiga, keempat, dan “n” pihak. Namun, ada kesepakatan yang berkembang bahwa keamanan rantai pasokan memerlukan pendekatan multifaset dan terkoordinasi secara fungsional.
Para pemimpin rantai pasokan memberi tahu kami bahwa mereka khawatir dengan ancaman siber, jadi dalam blog ini, kami akan berfokus pada aspek keamanan siber untuk melindungi kualitas dan pengiriman produk dan layanan, serta data, proses, dan sistem terkait yang terlibat.
“Keamanan rantai pasokan adalah masalah multidisipliner, dan membutuhkan kolaborasi dan eksekusi yang erat antara bisnis, dukungan pelanggan dan organisasi TI, yang memiliki tantangan tersendiri. Perusahaan yang berhasil dalam hal ini memulai dengan TI dan jaringan bisnis multiperusahaan yang aman, kemudian mengembangkan akses yang terkelola dengan baik dan aman ke kemampuan analitik dan visibilitas, dan dari sana, secara terus-menerus memantau setiap lapisan untuk perilaku yang tidak biasa.
Marshall Lamb, CTO, IBM Sterling
Mengapa keamanan rantai pasokan begitu penting?
Rantai pasokan pada dasarnya berfokus pada penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan pelanggan dengan harga yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Setiap gangguan dan risiko terhadap integritas produk atau layanan yang disediakan, kerahasiaan data yang ditukarkan, serta kelengkapan transaksi terkait dapat menimbulkan konsekuensi operasional, keuangan, dan merek yang merugikan. Pelanggaran data, serangan ransomware, dan aktivitas berbahaya dari orang dalam atau penyerang dapat terjadi di setiap tingkat rantai pasokan. Bahkan insiden keamanan yang dilokalkan ke vendor tunggal atau pemasok pihak ketiga, masih dapat secara signifikan mengganggu proses “rencana, buat, dan kirim”.
"Rantai pasokan hanya sekuat entitas terlemahnya. Pusat Ketahanan Cyber Port of Los Angeles akan membantu setiap anggota rantai pasokan yang berpartisipasi untuk melindungi diri mereka sendiri dengan lebih baik, dan dengan ekstensi satu sama lain.
Wendi Whitmore, Wakil Presiden, IBM Security X-Force
Mengurangi risiko ini merupakan target yang terus berubah dan tantangan yang semakin besar. Rantai-rantai pasokan adalah jaringan global yang semakin kompleks yang terdiri dari mitra pihak ketiga yang besar dan terus bertambah yang membutuhkan akses ke data dan jaminan bahwa mereka dapat mengontrol siapa yang melihat data itu. Saat ini, tekanan dan kendala baru pada staf dan anggaran, dan perubahan cepat yang tak terduga pada strategi, mitra, dan bauran penawaran dan permintaan, menambah tantangan dan urgensi lebih lanjut. Pada saat yang sama, pelanggan dan karyawan yang lebih berpengetahuan dan sadar sosial menuntut transparansi dan visibilitas ke dalam produk dan layanan yang mereka beli atau dukung. Setiap titik kontak menambahkan elemen risiko yang perlu dinilai, dikelola, dan dimitigasi.
5 masalah keamanan rantai pasokan teratas
Para pemimpin rantai pasokan di seluruh dunia dan di seluruh industri memberi tahu kami lima masalah keamanan rantai pasokan ini membuat mereka tetap terjaga di malam hari:
Praktik terbaik keamanan rantai pasokan
Keamanan rantai pasokan membutuhkan pendekatan multifaset. Tidak ada solusi tunggal yang dapat mengatasi semua masalah, tetapi organisasi dapat melindungi rantai pasokannya dengan kombinasi pertahanan berlapis. Seiring dengan upaya tim yang berfokus pada keamanan rantai pasokan untuk mempersulit aktor ancaman dalam melewati serangkaian kontrol keamanan, mereka mendapatkan lebih banyak waktu untuk mendeteksi aktivitas jahat dan mengambil tindakan. Berikut ini adalah beberapa strategi terpenting yang sedang diterapkan oleh organisasi untuk mengelola dan mengurangi risiko keamanan rantai pasokan.
Keamanan rantai pasok akan terus menjadi semakin canggih. Sebagai contoh, solusi mulai menggabungkan AI untuk secara proaktif mendeteksi perilaku mencurigakan dengan mengidentifikasi anomali, pola, dan tren yang menunjukkan akses tidak sah. Solusi yang didukung AI dapat mengirim peringatan untuk respons manusia atau secara otomatis memblokir upaya.
Bagaimana perusahaan memastikan keamanan rantai pasokan saat ini?
IBM Sterling Supply Chain Business Network mencetak rekor baru dalam transaksi bisnis yang aman pada bulan September tahun ini, naik 29% dari September 2019, dan membantu pelanggan di seluruh dunia membangun kembali bisnis mereka dengan keamanan dan kepercayaan terlepas dari pandemi global.
Penyedia layanan transfer uang internasional Western Union menyelesaikan lebih dari 800.000 juta transaksi pada tahun 2018 untuk klien konsumen dan bisnis dengan cepat, andal, dan aman dengan infrastruktur transfer file tepercaya.
Peritel mode Eileen Fisher menggunakan platform pemenuhan omnichannel yang cerdas untuk membangun kumpulan inventaris tunggal di seluruh saluran, meningkatkan kepercayaan pada data inventaris, melaksanakan pemenuhan yang lebih fleksibel, dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan.
Ekosistem Blockchain Farmer Connect secara transparan menghubungkan petani kopi dengan konsumen yang mereka layani, dengan blockchain platform yang menggabungkan keamanan jaringan dan data untuk meningkatkan kepercayaan, keamanan, dan asal.
Penyedia layanan keuangan Rosenthal & Rosenthal mengganti berbagai pendekatannya terhadap layanan pertukaran data elektronik (EDI) dengan jaringan bisnis multi-perusahaan berbasis cloud yang aman mengurangi biaya operasionalnya selagi memberikan layanan responsif dan berkualitas tinggi kepada setiap klien.
Penyedia logistik terintegrasi VLI memenuhi berbagai peraturan kepatuhan dan keselamatan pemerintah, dan memungkinkan 9.000 pekerjanya mengakses sistem yang tepat pada waktu yang tepat untuk melakukan pekerjaan mereka, dengan suatu rangkaian solusi keamanan terintegrasi yang melindungi bisnis dan asetnya serta mengelola akses pengguna.
Salah satu pelabuhan tersibuk di dunia Port of Los Angeles sedang membangun Pusat Ketahanan Siber pertama dari jenisnya dengan serangkaian penawaran keamanan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapan ekosistem rantai pasokannya untuk menanggapi ancaman siber yang dapat mengganggu aliran kargo.
Solusi untuk menjaga keamanan rantai pasokan Anda
Jaga agar data paling sensitif Anda tetap aman, hanya terlihat oleh mereka yang Anda percayai, tidak dapat diubah untuk mencegah penipuan dan terlindungi dari risiko pihak ketiga. Biarkan IBM membantu Anda melindungi rantai pasokan Anda, dengan keamanan yang teruji dan terbukti efektif, terlepas dari pendekatan implementasi yang Anda pilih–on-premise, cloud, atau hybrid.
Bekerja sama dengan Oracle dan Accelalpha, kami menjelajahi cara model operasi AI agen berbasis cloud untuk rantai pasokan memungkinkan otomatisasi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat inovasi.
Baca bagaimana pendapat para CEO mengenai keberlanjutan dalam kata-kata mereka sendiri dan bagaimana mereka mengintegrasikannya ke dalam bisnisnya.
Cari tahu mengapa 89% eksekutif melaporkan bahwa investasi utama dalam otomatisasi akan mencakup kemampuan AI generatif.
Libatkan pemasok Anda dan sederhanakan penghitungan emisi Cakupan 3 – Kategori 1 Anda untuk memenuhi persyaratan pelaporan dan mengoptimalkan kinerja.
Gunakan solusi rantai pasokan IBM untuk mengurangi gangguan dan membangun inisiatif yang tangguh dan berkelanjutan.
Bangun rantai pasokan berkelanjutan yang didukung AI dengan layanan konsultasi rantai pasokan IBM.
Membangun rantai pasokan berkelanjutan yang didukung AI yang mempersiapkan bisnis Anda menghadapi masa depan dunia kerja, menciptakan transparansi yang lebih baik, dan meningkatkan pengalaman karyawan dan pelanggan.