Peralihan ke cloud merupakan faktor besar dalam memilih IBM - [kami] membutuhkan mitra yang yakin dapat memberikan hasil tepat waktu dan mengonsolidasikan jaringan EDI kami untuk menjadi jaringan bisnis rantai pasokan. Journey to a simplified IT architecture and supply chain ecosystem. Dana Incorporated Volume transaksi B2B kami meningkat dan ini merupakan hal yang bagus, namun kami akan kesulitan menangani pertumbuhan tersebut tanpa Jaringan Bisnis Rantai Pasokan Sterlin. Dengan sistem lama, kami setidaknya harus menambah staf dua kali lipat untuk mendukung pertumbuhan ini. Driving Strategic Value with IBM Sterling Supply Chain Business Network An IDC White Paper Sponsored by IBM Mungkin tantangan rantai pasokan terbesar yang kami hadapi adalah berkembangnya standar yang berbeda-beda dan kegagalan pelanggan untuk benar-benar mengadopsi standar tersebut, sehingga kami memiliki banyak pelanggan yang ingin menggunakan metode milik mereka sendiri.