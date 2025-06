Apa itu manajemen program tangkas?

Extreme Programming, atau XP, adalah metodologi tangkas yang awalnya dirancang untuk para insinyur perangkat lunak guna meningkatkan kualitas, daya tanggap, dan kecepatan perangkat lunak. Konsep dasarnya adalah bentuk tangkas, mengandalkan periode waktu penciptaan yang lebih singkat dan dapat diuji.

Dalam XP, setiap elemen individu dari keseluruhan proyek diuji berulang kali, kadang-kadang bahkan dibombardir dengan pengujian yang dimaksudkan untuk merusaknya. Aspek individu tersebut kemudian diuji bersama, seringkali setiap minggu, untuk membantu memastikan kompatibilitas maksimal.

Dalam komunikasi, XP mengandalkan kesederhanaan hingga ekstrem. Dokumentasi dibuat seminimal mungkin untuk dipahami oleh anggota tim lainnya, dengan bahasa, konsep, dan metafora yang sederhana. Kesederhanaan ini juga meluas ke desain tugas yang sebenarnya; proyek XP sering dirancang tanpa mempertimbangkan fitur tambahan di kemudian hari, memandangnya sebagai hal yang asing bagi rilis proyek. Ini kadang-kadang dikenal sebagai YAGNI, atau You Aren't Gonna Need It (Anda Tidak Akan Memerlukannya).

XP tidak cocok untuk setiap proyek; penting untuk hanya menggunakan XP untuk proyek yang tidak memerlukan skalabilitas atau pengerjaan ulang yang signifikan.