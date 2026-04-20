Ketahanan dalam skala besar untuk logistik perawatan kesehatan

HEFAME memodernisasi pemulihan bencana dengan IBM® Power Virtual Server untuk melindungi lebih dari 72.000+ pesanan harian
Dalam distribusi farmasi, waktu tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan. HEFAME, melayani lebih dari 6.200 apotek dan mengelola lebih dari 300 TB data sangat penting, telah lama beroperasi dengan ketelitian yang diharapkan dari salah satu koperasi terkemuka Spanyol. Tetapi lingkungan di sekitarnya telah berkembang: keadaan darurat kesehatan global, gangguan yang didorong oleh iklim dan ancaman siber yang semakin canggih telah mengubah kontinuitas menjadi disiplin operasional yang penting.
Menyadari perubahan lingkungan ini, HEFAME melihat peluang untuk mengembangkan pendekatan ketersediaan tinggi yang kuat menjadi strategi pemulihan yang dapat diaktifkan lebih cepat, dengan kehilangan data minimal dan tanpa mengganggu alur kerja penting. Tujuannya bukan untuk memperbaiki kekurangan, tetapi untuk tetap berada di depan realitas operasional baru — menyiapkan tahapan untuk transformasi penting.
HEFAME memilih evolusi daripada perombakan. Modernisasi pemulihan adalah langkah alami berikutnya untuk arsitektur yang telah dipercaya koperasi selama lebih dari dua dekade di IBM® Power. Dalam kemitraan dengan Age2 dan IBM®, HEFAME menetapkan untuk memperkuat ketahanan sambil menjaga stabilitas sistem intinya. Tujuannya jelas: mengubah model pemulihan lokal yang solid menjadi kemampuan yang fleksibel dan siap untuk cloud. Untuk melakukan ini, tim memperluas fondasi IBM Power yang telah terbukti ke cloud menggunakan IBM® Power Virtual Server, menjaga kontinuitas platform dan meminimalkan risiko transisi. Bukti konsep di IBM® Cloud mensimulasikan jam HEFAME yang paling menuntut — lonjakan asupan pesanan dan tagihan — dan mencocokkan, kadang-kadang melebihi, kinerja pusat data utama, memastikan tidak ada pertukaran dalam stabilitas.
Dengan validasi ini, tim menyelesaikan desain yang dibangun di atas IBM® Power Virtual Server, dikombinasikan dengan SAP HANA System Replication untuk pergerakan data berkelanjutan dan aktivasi terkontrol yang dapat diprediksi. Age2 memimpin orkestrasi, runbook, dan irama latihan, sementara IBM® menyumbangkan pola referensi dan keahlian platform.
Seperti yang dijelaskan Juan Sanchez Rodríguez, Direktur Sistem di HEFAME: “Kolaborasi erat antara HEFAME, Age2, dan IBM® merupakan faktor penentu dalam memajukan proyek. Keselarasan teknis dan fungsional di ketiga tim memastikan bahwa tujuan bisnis dan persyaratan teknologi disatukan dalam solusi yang kuat dan sesuai dengan baik.”
HEFAME sekarang beroperasi dengan jendela pemulihan ~4 jam yang divalidasi dan kehilangan data minimal, meningkatkan pemulihan bencana dari perlindungan di atas kertas menjadi kemampuan operasional yang terbukti. Pengujian beban puncak menunjukkan bahwa alur kerja yang mendukung lebih dari 72.000+ pesanan harian berjalan dengan andal di cloud, memperkuat keyakinan bahwa aktivasi tidak akan membahayakan layanan. Memperluas arsitektur yang ada ke model berbasis cloud menjaga keselarasan antara produksi dan pemulihan bencana (DR), menyederhanakan operasi, serta menambahkan kemandirian fisik dari lokasi utama untuk skenario ekstrem.
Program ini juga memperkuat model operasional: tata kelola perubahan, dokumentasi, dan latihan rutin memastikan setiap perubahan sistem yang relevan tercermin di lingkungan pemulihan. “Kami telah membangun budaya yang didasarkan pada antisipasi daripada reaksi, memberikan tim kami kepercayaan operasional yang tulus,” kata Sanchez.
Ke depan, HEFAME akan memperluas cakupan lingkungan pemulihannya, dengan menambahkan proses penting dan dependensi baru seiring berkembangnya strategi ketahanannya.
HEFAME Group adalah koperasi distribusi farmasi Spanyol terkemuka yang melayani lebih dari 6.200+ apotek, dengan ~1.200–1.300 karyawan dan pendapatan €1,93 miliar pada tahun 2025. Koperasi ini memegang ~ 12,4% pangsa pasar nasional dan mengoperasikan logistik multidrop.
Age2 adalah IBM® Gold Partner yang berbasis di Spanyol, menyediakan solusi hybrid cloud, infrastruktur, keamanan, dan kontinuitas. Perusahaan ini menggabungkan keahlian bersertifikat dengan teknologi IBM® untuk memberikan proyek yang disesuaikan dan evolusi platform jangka panjang bagi klien.
