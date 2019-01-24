Pemulihan Bencana sebagai Layanan (DRaaS) vs Pemulihan Bencana (DR): Mana yang Anda butuhkan?

Biaya sesungguhnya dari Pemulihan Bencana

Biasanya, solusi DR Anda tidak berfungsi tanpa mengembalikan nilai investasi. Biaya yang terbebani penuh yang berkelanjutan dapat mencakup pusat data, tenaga kerja, konektivitas, daya, infrastruktur, dan pemeliharaan perangkat lunak Anda. Semua elemen ini menghasilkan biaya operasi di muka dan berkelanjutan yang besar terkait dengan memiliki solusi Anda. Menggabungkan biaya ini adalah kebutuhan untuk memastikan peningkatan solusi DR Anda sesuai dengan lingkungan produksi Anda. Persyaratan ini secara efektif menggandakan biaya setiap peningkatan. Untuk memperumit masalah, solusi DR baru tidak dapat diadopsi sampai solusi yang sudah dibeli mewujudkan amortisasi.

Membandingkan solusi DR dengan langganan DRaaS bulanan

Bandingkan solusi DR dengan langganan DRaaS bulanan yang mencakup perangkat keras, pemeliharaan, dan dukungan kelas perusahaan yang telah dikonfigurasi sebelumnya terkait dengan persyaratan DR Anda. Langganan DRaaS secara efektif memindahkan beban pemeliharaan situs alternatif ke vendor, menghilangkan biaya di muka dan mengurangi pengeluaran operasi secara keseluruhan. Dengan cara yang sama bagaimana organisasi telah memindahkan fungsi penggajian, SDM, dan TI ke SaaS dan MSP, menggunakan DRaaS terkelola dan pencadangan mengurangi biaya modal dan biaya padat karya DR on premises.

Selain manfaat penghematan menyertai penggunaan DRaaS sebagai pengganti dari memiliki solusi DR Anda sendiri, pertimbangkan biaya waktu henti. Gartner memperkirakan biaya rata-rata waktu henti sebesar $5.600 per menit untuk sebagian besar organisasi menengah hingga besar. Meskipun menerapkan rencana DR Anda di lokasi bisa efektif, DRaaS yang menggunakan komputasi cloud dapat memberikan waktu pemulihan yang lebih cepat jika penyedia menyesuaikan prosesnya dengan benar.

Pertimbangan layanan dan kenyamanan

Pada saat yang sama, pengguna menginginkan tingkat layanan dari tim layanan pelanggan penyedia DRaaS yang memenuhi atau melebihi harapan mereka. Menurut Gartner, penyedia layanan yang lebih kecil dengan program layanan pelanggan yang dikelola dengan baik memiliki peringkat kepuasan pelanggan tertinggi secara keseluruhan yaitu 4,5 atau lebih baik pada skala 1-5. Penyedia DRaaS besar dengan banyak klien rentan menjadi kewalahan ketika banyak klien membutuhkan tim layanan pelanggan. Perkembangan ini menghilangkan manfaat dari melepaskan tanggung jawab ini kepada penyedia DRaaS.

Kesalahpahaman umum ketika memutuskan solusi mana yang terbaik untuk organisasi adalah bahwa solusi memiliki dan mengelola sendiri pada akhirnya lebih murah. Pendukung solusi DR on premises mengklaim solusi tersebut menyediakan aset berwujud bagi organisasi. Mereka menyukai bagaimana staf internal dapat mengelola solusi tanpa melibatkan vendor eksternal. Masalahnya adalah bahwa perbandingan ini tidak memperhitungkan biaya kepemilikan yang dibebankan sepenuhnya. Selain itu, solusi DR mendepresiasi aset yang akan memerlukan peningkatan atau penggantian. Dampak pergantian karyawan juga dapat memengaruhi solusi DR secara signifikan.

Kenyataannya adalah bahwa memiliki dan mengelola situs DR Anda sendiri dapat menghabiskan biaya sekitar tiga kali lipat lebih mahal daripada menggunakan DRaaS. Ketentuan kontrak Anda akan menentukan pengelolaan solusi DR oleh vendor luar. Kontrak harus mencakup tingkat layanan dan proses eskalasi. Dengan melepaskan manajemen DR ke vendor, Anda memungkinkan staf internal untuk berkonsentrasi pada pengelolaan operasi.

Masalah lain adalah sebagian besar solusi on premises bekerja dengan asumsi bahwa sebagian besar atau semua beban kerja diberikan ke DR umum atau platform cadangan. Layanan pemulihan tidak berjenjang ini sering kali merupakan salah satu kegagalan terbesar dari DR on premises dan pencadangan, dan dapat menyebabkan masalah berikut:

Platform DR dan pencadangan dirancang untuk hanya memenuhi pedoman umum untuk pemulihan

Beban kerja sangat penting yang kurang dilindungi

Beban kerja tingkat bawah yang terlalu dilindungi

Risiko waktu henti yang lebih besar untuk beban kerja sangat penting untuk bisnis

Investasi di bawah dan melebihi standar di seluruh rangkaian aplikasi yang memungkinkan

Komputasi cloud dan DR

Komputasi cloud menawarkan berbagai kegunaan dan layanan yang dapat diterapkan oleh bisnis. Menjalankan 100% dari cloud adalah salah satunya. Perusahaan rintisan teknologi adalah contoh bagus dari praktik ini.

Jika organisasi Anda bermaksud menggunakan penyedia cloud sebagai lingkungan produksi utama Anda, CPA Canada mendesak untuk menggunakan perencanaan pemulihan bencana pada aplikasi seperti yang Anda lakukan pada aplikasi on premises. Kegagalan untuk melakukannya menempatkan ketergantungan penuh pada CSP (Penyedia Layanan Komunikasi) dan membuat Anda tidak memiliki pilihan sampai CSP Anda kembali online. CSP alternatif adalah solusi DR yang direkomendasikan. Pendekatan ini memberi bisnis Anda pilihan yang sesuai jika situs utama disusupi dan tidak dapat beroperasi. Penyedia DRaaS yang mendukung platform multicloud adalah cara yang paling cocok untuk memberikan ketahanan berbasis cloud.

Sementara biaya satu kali perangkat keras DR mungkin menarik dibandingkan biaya berlangganan beberapa tahun DRaaS, perbandingan yang sebenarnya menganggarkan total biaya operasional solusi. Ketika mempertimbangkan semua biaya ini, hasil menunjukkan bahwa DRaaS adalah pilihan yang lebih bertanggung jawab secara finansial.

