Pemulihan Bencana sebagai Layanan (DRaaS) vs Pemulihan Bencana (DR): Mana yang Anda butuhkan?

Banyak faktor yang berperan saat memutuskan apakah akan berinvestasi dan mengelola solusi Pemulihan Bencana (DR) on premises atau menggunakan penyedia Pemulihan Bencana sebagai Layanan (DRaaS). Biaya adalah pertimbangan utama. Dapatkah Anda memiliki dan mengoperasikan solusi DR Anda sendiri ? Juga, dapatkah Anda secara efektif merancang, menerapkan, dan mengelola solusi DR yang beradaptasi dengan perubahan kebutuhan komputasi organisasi Anda ? Dan apakah masuk akal secara finansial untuk menangani DR alih-alih menginvestasikan dana dan personel ini di bidang bisnis lainnya?
Banyak organisasi mewujudkan solusi DR on premises mereka yang ada gagal memberikan ROI pada modal. Mereka mencari di tempat lain untuk mendapatkan solusi yang lebih murah dan berbasis OpEX. Menurut riset IDG, 77 persen CIO mengatakan mereka ingin mengurangi biaya keseluruhan solusi DR dan para pemimpin ini mencari penyedia DRaaS untuk memecahkan masalah ini.
Apakah solusi DRaaS terkelola benar-benar lebih hemat biaya? Mari kita jelajahi apa yang terlibat dalam merancang dan mengelola solusi DR Anda sendiri. Pada dasarnya, solusi DR Anda harus meniru kemampuan lingkungan produksi Anda. Pada tingkat tinggi, solusi DRP akan membutuhkan TI staf pendukung, administrasi, fasilitas, dan infrastruktur. Pengaturan ini melibatkan investasi modal awal yang besar untuk membeli semua data pusat, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung solusi DR Anda.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Biasanya, solusi DR Anda tidak berfungsi tanpa mengembalikan nilai investasi. Biaya yang terbebani penuh yang berkelanjutan dapat mencakup pusat data, tenaga kerja, konektivitas, daya, infrastruktur, dan pemeliharaan perangkat lunak Anda. Semua elemen ini menghasilkan biaya operasi di muka dan berkelanjutan yang besar terkait dengan memiliki solusi Anda. Menggabungkan biaya ini adalah kebutuhan untuk memastikan peningkatan solusi DR Anda sesuai dengan lingkungan produksi Anda. Persyaratan ini secara efektif menggandakan biaya setiap peningkatan. Untuk memperumit masalah, solusi DR baru tidak dapat diadopsi sampai solusi yang sudah dibeli mewujudkan amortisasi.
Bandingkan solusi DR dengan langganan DRaaS bulanan yang mencakup perangkat keras, pemeliharaan, dan dukungan kelas perusahaan yang telah dikonfigurasi sebelumnya terkait dengan persyaratan DR Anda. Langganan DRaaS secara efektif memindahkan beban pemeliharaan situs alternatif ke vendor, menghilangkan biaya di muka dan mengurangi pengeluaran operasi secara keseluruhan. Dengan cara yang sama bagaimana organisasi telah memindahkan fungsi penggajian, SDM, dan TI ke SaaS dan MSP, menggunakan DRaaS terkelola dan pencadangan mengurangi biaya modal dan biaya padat karya DR on premises.
Selain manfaat penghematan menyertai penggunaan DRaaS sebagai pengganti dari memiliki solusi DR Anda sendiri, pertimbangkan biaya waktu henti. Gartner memperkirakan biaya rata-rata waktu henti sebesar $5.600 per menit untuk sebagian besar organisasi menengah hingga besar. Meskipun menerapkan rencana DR Anda di lokasi bisa efektif, DRaaS yang menggunakan komputasi cloud dapat memberikan waktu pemulihan yang lebih cepat jika penyedia menyesuaikan prosesnya dengan benar.
Pada saat yang sama, pengguna menginginkan tingkat layanan dari tim layanan pelanggan penyedia DRaaS yang memenuhi atau melebihi harapan mereka. Menurut Gartner, penyedia layanan yang lebih kecil dengan program layanan pelanggan yang dikelola dengan baik memiliki peringkat kepuasan pelanggan tertinggi secara keseluruhan yaitu 4,5 atau lebih baik pada skala 1-5. Penyedia DRaaS besar dengan banyak klien rentan menjadi kewalahan ketika banyak klien membutuhkan tim layanan pelanggan. Perkembangan ini menghilangkan manfaat dari melepaskan tanggung jawab ini kepada penyedia DRaaS.
Kesalahpahaman umum ketika memutuskan solusi mana yang terbaik untuk organisasi adalah bahwa solusi memiliki dan mengelola sendiri pada akhirnya lebih murah. Pendukung solusi DR on premises mengklaim solusi tersebut menyediakan aset berwujud bagi organisasi. Mereka menyukai bagaimana staf internal dapat mengelola solusi tanpa melibatkan vendor eksternal. Masalahnya adalah bahwa perbandingan ini tidak memperhitungkan biaya kepemilikan yang dibebankan sepenuhnya. Selain itu, solusi DR mendepresiasi aset yang akan memerlukan peningkatan atau penggantian. Dampak pergantian karyawan juga dapat memengaruhi solusi DR secara signifikan.
Kenyataannya adalah bahwa memiliki dan mengelola situs DR Anda sendiri dapat menghabiskan biaya sekitar tiga kali lipat lebih mahal daripada menggunakan DRaaS. Ketentuan kontrak Anda akan menentukan pengelolaan solusi DR oleh vendor luar. Kontrak harus mencakup tingkat layanan dan proses eskalasi. Dengan melepaskan manajemen DR ke vendor, Anda memungkinkan staf internal untuk berkonsentrasi pada pengelolaan operasi.
Masalah lain adalah sebagian besar solusi on premises bekerja dengan asumsi bahwa sebagian besar atau semua beban kerja diberikan ke DR umum atau platform cadangan. Layanan pemulihan tidak berjenjang ini sering kali merupakan salah satu kegagalan terbesar dari DR on premises dan pencadangan, dan dapat menyebabkan masalah berikut:
Platform DR dan pencadangan dirancang untuk hanya memenuhi pedoman umum untuk pemulihan
Beban kerja sangat penting yang kurang dilindungi
Beban kerja tingkat bawah yang terlalu dilindungi
Risiko waktu henti yang lebih besar untuk beban kerja sangat penting untuk bisnis
Investasi di bawah dan melebihi standar di seluruh rangkaian aplikasi yang memungkinkan
Komputasi cloud menawarkan berbagai kegunaan dan layanan yang dapat diterapkan oleh bisnis. Menjalankan 100% dari cloud adalah salah satunya. Perusahaan rintisan teknologi adalah contoh bagus dari praktik ini.
Jika organisasi Anda bermaksud menggunakan penyedia cloud sebagai lingkungan produksi utama Anda, CPA Canada mendesak untuk menggunakan perencanaan pemulihan bencana pada aplikasi seperti yang Anda lakukan pada aplikasi on premises. Kegagalan untuk melakukannya menempatkan ketergantungan penuh pada CSP (Penyedia Layanan Komunikasi) dan membuat Anda tidak memiliki pilihan sampai CSP Anda kembali online. CSP alternatif adalah solusi DR yang direkomendasikan. Pendekatan ini memberi bisnis Anda pilihan yang sesuai jika situs utama disusupi dan tidak dapat beroperasi. Penyedia DRaaS yang mendukung platform multicloud adalah cara yang paling cocok untuk memberikan ketahanan berbasis cloud.
Sementara biaya satu kali perangkat keras DR mungkin menarik dibandingkan biaya berlangganan beberapa tahun DRaaS, perbandingan yang sebenarnya menganggarkan total biaya operasional solusi. Ketika mempertimbangkan semua biaya ini, hasil menunjukkan bahwa DRaaS adalah pilihan yang lebih bertanggung jawab secara finansial.
Penilaian Ketahanan Siber dilakukan melalui lokakarya virtual 2 jam tanpa biaya dengan para pakar IBM Security dan arsitek penyimpanan.
Pelajari kemampuan yang disediakan oleh IBM Storage Defender untuk membantu organisasi Anda membangun dan memberikan ketahanan data.
Dukung tenaga kerja jarak jauh dan hybrid Anda dengan Desktop sebagai layanan di IBM Cloud untuk kinerja tinggi dan keamanan tanpa kompromi.
Temukan bagaimana IBM Storage Defender SaaS Essentials Edition dapat mempercepat pendekatan Anda terhadap ketahanan data.
Dengarkan pakar dari IBM dan Continuity Software mendiskusikan strategi untuk menyederhanakan dan mempercepat peta jalan ketahanan data Anda dan tindakan yang harus Anda ambil untuk memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan terbaru.
Lindungi data Anda dari ancaman yang terus berkembang di mana pun data tersebut disimpan dengan cadangan, deteksi ancaman yang diaktifkan oleh AI, dan pemulihan yang cepat.
Mempercepat proses pencadangan dan pemulihan perusahaan untuk membantu mengambil data dan memulihkan layanan TI dengan cepat untuk beban kerja on premises dan di cloud.
Lindungi data Anda dengan rencana pemulihan bencana cloud dan kurangi risiko waktu henti.
Jaga agar data Anda aman dan beban kerja tersedia dengan deteksi ancaman dini, lapisan perlindungan, dan pemulihan cepat. Temukan bagaimana IBM Storage Defender dapat membantu Anda melindungi rantai pasokan informasi Anda.