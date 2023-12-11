Apa itu pemulihan bencana sebagai layanan (DRaaS)?

Solusi DRaaS mereplikasi dan meng-host virtual servers dan server fisik yang menyediakan failover jika terjadi bencana — proses di mana operasi TI dialihkan ke sistem sekunder ketika yang utama gagal. DRaaS yang efektif membantu membatasi waktu henti dan memperpendek tujuan titik pemulihan (RPO) dan tujuan waktu pemulihan (RTO) ketika terjadi bencana.

Solusi DR semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya kesadaran dalam komunitas bisnis akan pentingnya keamanan data. Perusahaan yang mengambil pendekatan DRaaS pada dasarnya mengalihdayakan perencanaan DR mereka ke pihak ketiga. Menurut laporan terbaru oleh Global Market Insights (GMI) (tautan berada di luar ibm.com), ukuran pasar untuk DRaaS adalah USD 11,5 miliar pada tahun 2022 dan siap tumbuh sebesar 22% tahun ini (tautan berada di luar ibm.com).

Apa itu rencana pemulihan bencana?

Solusi DRaaS bergantung pada rencana pemulihan bencana (DRP), yang merupakan dokumen terperinci yang menguraikan bagaimana organisasi merespons insiden yang tidak direncanakan. Bersama dengan rencana keberlangsungan bisnis (BCP), rencana DR membantu memastikan bahwa bisnis siap menghadapi berbagai jenis ancaman, termasuk serangan ransomware dan malware, bencana alam, dan masih banyak lagi.

DRP yang kuat dapat membantu memulihkan konektivitas dan memperbaiki kehilangan data setelah bencana. Dalam peristiwa yang tidak direncanakan, vendor pihak ketiga yang menyediakan dukungan DRaaS memiliki kemungkinan kecil untuk mengalami pemadaman yang sama dengan pelanggannya, sehingga memungkinkan vendor DRaaS untuk memberlakukan DRP pelanggan secara lebih efektif dibandingkan dengan pelanggan itu sendiri.

Apa itu failover/failback?

Failover dan failback adalah konsep inti DRaaS, membantu vendor pihak ketiga secara efektif mendukung pelanggan mereka dan menerapkan DRP mereka terlepas dari tingkat keparahan insiden yang mereka hadapi. Failover adalah proses di mana operasi TI dipindahkan ke sistem sekunder ketika sistem utama gagal karena pemadaman listrik, serangan siber, atau ancaman lainnya.

Failback adalah proses beralih kembali ke sistem asli setelah fungsionalitas penuh telah dipulihkan. Dalam model layanan DRaaS, vendor dapat melakukan failover dari pusat data pelanggan ke situs sekunder di mana sistem redundan akan langsung berlaku. Jika dijalankan dengan benar, failover dan failback dapat menciptakan pengalaman yang mulus di mana pengguna bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang dipindahkan ke sistem sekunder.