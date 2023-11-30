Apa itu rencana pemulihan bencana (DRP)?

Rencana pemulihan bencana (DRP) adalah dokumen terperinci yang menguraikan bagaimana organisasi akan merespons secara efektif terhadap insiden yang tidak direncanakan dan melanjutkan operasi bisnis.
DRP membantu memastikan bahwa bisnis siap menghadapi berbagai jenis bencana, seperti pemadaman listrik, serangan ransomware dan malware,serta bencana alam dan lainnya.
DRP yang solid membantu memulihkan konektivitas dan memulihkan data dengan cepat dan efektif setelah terjadi bencana. Perusahaan di seluruh dunia akan menghabiskan USD 219 miliar pada tahun 2023 saja untuk keamanan siber, meningkat 12% dari tahun sebelumnya, menurut sebuah laporan oleh International Data Corporation.
Apa itu rencana keberlangsungan bisnis?
Seperti DRP, rencana keberlangsungan bisnis (BCP) adalah bagian dari proses pemulihan bencana yang membantu bisnis memulihkan operasi normal setelah bencana terjadi. BRP biasanya mencakup ancaman yang lebih luas dan opsi resolusi dibandingkan dengan DRP, dengan berfokus pada kebutuhan perusahaan untuk memulihkan operasi bisnis inti setelah insiden terjadi.
Apa itu rencana respons insiden?
Rencana respons insiden (IRP) adalah sejenis DRP yang berfokus secara eksklusif pada keamanan siber dan ancaman terhadap sistem informasi. IRP dengan jelas menguraikan respon darurat organisasi dari saat mereka mendeteksi ancaman hingga mitigasi dan penyelesaiannya. IRP berusaha mengatasi kerusakan spesifik yang dilakukan oleh serangan siber, dan berfokus secara eksklusif pada kesiapan terhadap ancaman terhadap teknologi, infrastruktur TI, operasi bisnis dan reputasi.
DRP memainkan peran penting dalam pengembangan rencana keamanan secara keseluruhan yang membantu memastikan para pemangku kepentingan, klien, dan investor bahwa bisnis beroperasi secara bertanggung jawab. Perusahaan yang tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai risiko, termasuk kehilangan data yang merugikan, waktu henti operasional, penalti finansial, dan kerusakan reputasi.
Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat dinikmati oleh bisnis yang berinvestasi dalam menciptakan DRP yang kuat:
Waktu henti yang lebih singkat
Banyak bisnis teratas saat ini sangat bergantung pada teknologi untuk operasi normal. Ketika insiden yang tidak direncanakan mengganggu bisnis seperti biasa, itu bisa menelan biaya jutaan. Sifat serangan siber yang terkenal dan lamanya waktu henti yang sering dianalisis juga dapat mengakibatkan pelanggan dan investor kehilangan kepercayaan. DRP yang kuat dan teruji memastikan perusahaan dapat kembali beroperasi dengan cepat dan lancar setelah terjadi insiden tak terduga.
Mengurangi biaya pemulihan
Pulih dari suatu insiden bisa mahal. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data terbaru IBM, biaya rata-rata pelanggaran data pada tahun 2023 adalah USD 4,45 juta, peningkatan 15% dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Perusahaan dengan DRP yang kuat dapat secara signifikan mengurangi biaya pemulihan bisnis dan dampak lain dari insiden yang tidak direncanakan. Laporan yang sama menemukan bahwa, rata-rata, organisasi yang menggunakan AI keamanan dan otomatisasi secara ekstensif menghemat USD 1,76 juta dibandingkan dengan organisasi yang tidak.
Asuransi siber yang lebih rendah
Karena skala dan frekuensi serangan siber, banyak perusahaan mengandalkan asuransi siber untuk melindungi mereka dari pelanggaran keamanan yang berbahaya. Banyak perusahaan asuransi tidak akan mengasuransikan perusahaan yang belum membangun DRP yang kuat. DRP dapat membantu mengurangi profil risiko bisnis Anda secara keseluruhan dengan perusahaan asuransi dan membantu menjaga premi tetap rendah.
Lebih sedikit denda di sektor yang diatur secara ketat
Bisnis yang beroperasi di sektor yang sangat diatur, seperti perawatan kesehatan dan keuangan pribadi, menghadapi denda dan hukuman yang besar untuk pelanggaran data. Memperpendek siklus respons dan pemulihan sangat penting dalam sektor ini karena jumlah denda finansial sering kali terkait dengan durasi dan tingkat keparahan pelanggaran. Perusahaan dengan DRP yang kuat dapat pulih lebih cepat dan sepenuhnya dari insiden yang tidak direncanakan dan akibatnya menghadapi lebih sedikit denda.
DRP yang paling efektif dikembangkan bersama dengan BCP dan IRP yang kuat yang memberikan dukungan penting ketika terjadi insiden. Mari kita lihat beberapa istilah kunci yang penting dalam memahami cara kerja DRP dan apa yang harus dipertimbangkan saat membuat DRP Anda sendiri:
Failover atau failback
Failover adalah proses di mana operasi TI dipindahkan ke sistem sekunder ketika sistem utama gagal karena pemadaman listrik, serangan siber, atau ancaman lainnya. Failback adalah proses beralih kembali ke sistem asli setelah dipulihkan. Misalnya, bisnis mungkin failover dari pusat data ke situs sekunder di mana sistem redundan berlaku secara instan. Jika dijalankan dengan benar, failover atau failback dapat menciptakan pengalaman yang mulus di mana pengguna atau pelanggan bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang dipindahkan ke sistem sekunder.
Tujuan waktu pemulihan (RTO)
RTO mengacu pada jumlah waktu yang diperlukan untuk memulihkan operasi bisnis setelah insiden yang tidak direncanakan. Menetapkan RTO yang masuk akal adalah salah satu hal pertama yang perlu dilakukan bisnis ketika mereka membuat DRP mereka.
Tujuan titik pemulihan (RPO)
RPO bisnis Anda adalah jumlah data yang mampu hilang dalam bencana dan masih pulih. Beberapa perusahaan terus-menerus menyalin data ke pusat data jarak jauh untuk memastikan kontinuitas jika ada pelanggaran besar-besaran. Beberapa perusahaan menetapkan RPO dalam hitungan menit—atau jam—memastikan bahwa mereka dapat memulihkan data yang hilang dalam rentang waktu tersebut.
Pemulihan bencana sebagai layanan (DRaaS)
DRaaS semakin populer belakangan ini karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan data. Perusahaan yang mengambil pendekatan DRaaS untuk menciptakan DRP mereka mengalihdayakan pemulihan bencana mereka ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini menjadi tuan rumah dan mengelola infrastruktur yang diperlukan untuk pemulihan, kemudian membuat dan mengelola rencana respons dan memastikan dimulainya kembali operasi bisnis yang penting dengan cepat. Menurut laporan terbaru oleh Global Market Insights (tautan berada di luar ibm.com), ukuran pasar untuk DRaaS adalah 11,5 miliar USD pada tahun 2022 dan siap tumbuh sebesar 22% pada tahun 2023.
Dengan meningkatnya prevalensi dan kecanggihan kejahatan siber, banyak organisasi kini memfokuskan upaya DRP pada infrastruktur TI mereka, mencakup prosedur pencadangan data penting (baik di lokasi maupun di cloud), serta perlindungan data. Berikut ini beberapa contoh rencana pemulihan bencana TI yang telah disesuaikan agar sesuai dengan ancaman atau kebutuhan bisnis tertentu:
DRP pusat data berfokus pada keamanan keseluruhan fasilitas pusat data dan kemampuannya untuk kembali beroperasi setelah terjadi insiden yang tidak direncanakan. Beberapa ancaman umum terhadap penyimpanan data termasuk personil yang terlalu banyak yang dapat mengakibatkan kesalahan manusia, serangan siber, pemadaman listrik, dan kesulitan mengikuti persyaratan kepatuhan. DRP pusat data menilai risiko operasional dengan menganalisis komponen penting, seperti lingkungan fisik, konektivitas, sumber daya, dan keamanan. Karena pusat data menghadapi berbagai potensi ancaman, DRP mereka cenderung lebih luas cakupannya daripada yang lain.
DRP jaringan mencakup langkah-langkah terperinci untuk membantu organisasi memulihkan gangguan layanan jaringan, termasuk akses internet, data seluler, jaringan area lokal, dan jaringan area luas. Mempertimbangkan betapa pentingnya layanan jaringan bagi operasi bisnis, DRP jaringan yang efektif harus secara jelas menguraikan langkah-langkah, peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulihkan layanan dengan cepat dan efektif setelah terjadi gangguan jaringan.
DRP virtual dapat secara dramatis meningkatkan efektivitas dan kecepatan upaya pemulihan. DRP virtual bergantung pada instans virtual machines (VM) yang dapat siap beroperasi dalam beberapa menit. Virtual machines adalah representasi, atau emulasi, dari komputer fisik yang menyediakan pemulihan aplikasi penting melalui ketersediaan tinggi, atau kemampuan sistem untuk beroperasi secara terus menerus tanpa gagal.
Mengingat prevalensi komputasi cloud di banyak beban kerja perusahaan, memiliki DRP yang disesuaikan untuk pemuliha layanan cloud menjadi lebih umum. Cloud DRP menetapkan langkah-langkah yang memastikan data di cloud dicadangkan dengan aman dan aplikasi serta sistem yang bergantung pada cloud dipulihkan tanpa hambatan.
Pengembangan DRP dimulai dengan analisis proses bisnis, analisis risiko, dan beberapa tujuan pemulihan yang ditetapkan dengan jelas. Meskipun tidak ada templat yang dapat diandalkan dan cocok untuk semua, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil—terlepas dari ukuran perusahaan atau industri—untuk memastikan Anda memiliki proses untuk menghadapi berbagai insiden.
Analisis dampak bisnis (BIA) adalah penilaian yang cermat terhadap setiap ancaman yang mungkin dihadapi perusahaan dan apa saja konsekuensinya. BIA yang kuat memeriksa bagaimana potensi ancaman dapat berdampak pada hal-hal seperti operasi harian, saluran komunikasi dan keselamatan pekerja. Beberapa contoh pertimbangan potensial untuk BIA termasuk hilangnya pendapatan, biaya waktu henti, biaya perbaikan reputasi (hubungan masyarakat), kehilangan pelanggan dan investor (jangka pendek dan panjang) dan setiap penalti yang timbul dari pelanggaran kepatuhan.
Setiap industri dan jenis bisnis menghadapi ancaman yang berbeda, sehingga analisis risiko sangat penting untuk menentukan respons yang tepat terhadap masing-masing ancaman. Anda dapat menilai setiap risiko secara terpisah dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan dampak potensialnya. Terdapat dua metode umum untuk menentukan risiko: analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif didasarkan pada persepsi risiko, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data yang dapat diverifikasi.
Untuk memulihkan diri dari insiden siber, penting memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang semua aset yang dimiliki perusahaan Anda. Inventarisasi rutin membantu mengidentifikasi perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur TI, data, dan aset penting lainnya yang mendukung operasional bisnis. Anda dapat menggunakan label seperti "Kritis", "Penting" dan "Tidak Penting" sebagai titik awal untuk membagi aset Anda ke dalam tiga categories, kemudian memberikan label yang lebih spesifik sesuai kebutuhan:
Bagian peran dan tanggung jawab DRP Anda bisa dibilang yang paling penting. Tanpa itu, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan ketika insiden yang tidak direncanakan terjadi. Meskipun peran dan tanggung jawab yang sebenarnya sangat bervariasi tergantung pada jenis bisnis yang Anda jalankan, berikut ini beberapa peran dan tanggung jawab umum yang terdapat dalam sebagian besar DRP:
Untuk memastikan bahwa DRP Anda berjalan dengan lancar saat terjadi insiden yang sebenarnya, Anda harus mempraktikkannya secara teratur dan memperbaruinya sesuai dengan perubahan yang berarti yang Anda buat pada bisnis Anda. Misalnya, jika perusahaan Anda memperoleh aset baru setelah DRP Anda terbentuk, Anda harus memasukkannya ke dalam rencana Anda untuk memastikan aset tersebut terlindungi di masa mendatang.
Pengujian dan penyempurnaan dapat disederhanakan menjadi tiga langkah:
Lindungi data Anda dengan rencana pemulihan bencana cloud.
Gunakan tujuan yang sangat tahan lama, dapat diskalakan, dan kaya akan keamanan untuk mencadangkan data Anda.
Perluas kapasitas dan konsolidasikan infrastruktur pusat data ke pusat data yang ditentukan perangkat lunak otomatis dan dikelola secara terpusat dengan IBM Cloud for VMware Solutions.
Mempercepat pemulihan bisnis dari serangan siber dengan memanfaatkan metode deteksi ancaman didukung AI yang dikembangkan oleh IBM Research.
IBM Cloud for VMware Solutions mendukung berbagai produk dan layanan VMware di lingkungan cloud-nya. Migrasi semua beban kerja VMware Anda dari infrastruktur on premises ke IBM Cloud, atau padu padankan, ciptakan lingkungan cloud hibrida yang dapat Anda kelola dari satu tempat.