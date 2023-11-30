Apa itu rencana pemulihan bencana (DRP)?

DRP memainkan peran penting dalam pengembangan rencana keamanan secara keseluruhan yang membantu memastikan para pemangku kepentingan, klien, dan investor bahwa bisnis beroperasi secara bertanggung jawab. Perusahaan yang tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai risiko, termasuk kehilangan data yang merugikan, waktu henti operasional, penalti finansial, dan kerusakan reputasi.

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat dinikmati oleh bisnis yang berinvestasi dalam menciptakan DRP yang kuat:

Waktu henti yang lebih singkat

Banyak bisnis teratas saat ini sangat bergantung pada teknologi untuk operasi normal. Ketika insiden yang tidak direncanakan mengganggu bisnis seperti biasa, itu bisa menelan biaya jutaan. Sifat serangan siber yang terkenal dan lamanya waktu henti yang sering dianalisis juga dapat mengakibatkan pelanggan dan investor kehilangan kepercayaan. DRP yang kuat dan teruji memastikan perusahaan dapat kembali beroperasi dengan cepat dan lancar setelah terjadi insiden tak terduga.

Mengurangi biaya pemulihan

Pulih dari suatu insiden bisa mahal. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data terbaru IBM, biaya rata-rata pelanggaran data pada tahun 2023 adalah USD 4,45 juta, peningkatan 15% dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Perusahaan dengan DRP yang kuat dapat secara signifikan mengurangi biaya pemulihan bisnis dan dampak lain dari insiden yang tidak direncanakan. Laporan yang sama menemukan bahwa, rata-rata, organisasi yang menggunakan AI keamanan dan otomatisasi secara ekstensif menghemat USD 1,76 juta dibandingkan dengan organisasi yang tidak.

Asuransi siber yang lebih rendah

Karena skala dan frekuensi serangan siber, banyak perusahaan mengandalkan asuransi siber untuk melindungi mereka dari pelanggaran keamanan yang berbahaya. Banyak perusahaan asuransi tidak akan mengasuransikan perusahaan yang belum membangun DRP yang kuat. DRP dapat membantu mengurangi profil risiko bisnis Anda secara keseluruhan dengan perusahaan asuransi dan membantu menjaga premi tetap rendah.

Lebih sedikit denda di sektor yang diatur secara ketat

Bisnis yang beroperasi di sektor yang sangat diatur, seperti perawatan kesehatan dan keuangan pribadi, menghadapi denda dan hukuman yang besar untuk pelanggaran data. Memperpendek siklus respons dan pemulihan sangat penting dalam sektor ini karena jumlah denda finansial sering kali terkait dengan durasi dan tingkat keparahan pelanggaran. Perusahaan dengan DRP yang kuat dapat pulih lebih cepat dan sepenuhnya dari insiden yang tidak direncanakan dan akibatnya menghadapi lebih sedikit denda.