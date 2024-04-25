Jika Anda baru saja mulai belajar tentang alat virtualisasi, Anda mungkin bertanya-tanya apa perbedaan dalam percakapan teknologi seputar kontainer versus mesin virtual (VM).
Kontainer telah menjadi kekuatan dominan dalam pengembangan cloud native, jadi penting untuk memahami apa itu kontainer dan apa yang bukan kontainer. Meskipun kontainer dan VM memiliki karakteristik yang berbeda dan unik, keduanya memiliki kesamaan dalam hal meningkatkan efisiensi TI, menyediakan portabilitas aplikasi, serta meningkatkan DevOps dan siklus pengembangan perangkat lunak.
Virtualisasi adalah proses di mana perangkat lunak digunakan untuk membuat lapisan abstraksi di atas perangkat keras komputer yang memungkinkan elemen perangkat keras dari satu komputer dibagi menjadi beberapa komputer virtual.
Perangkat lunak yang digunakan disebut hypervisor, sebuah lapisan kecil yang memungkinkan beberapa sistem operasi untuk berjalan berdampingan, berbagi sumber daya komputasi fisik yang sama. Ketika hypervisor digunakan pada komputer fisik atau server (dikenal juga sebagai bare metal server) di pusat data, hypervisor memungkinkan komputer fisik untuk memisahkan sistem operasi dan aplikasi dari perangkat kerasnya. Kemudian, ia dapat membagi dirinya menjadi beberapa “mesin virtual” independen.
Tonton video untuk melihat lebih dekat teknologi virtualisasi:
Mesin virtual (VM) adalah teknologi untuk membangun lingkungan virtualisasi komputasi. Mereka telah ada cukup lama dan dianggap sebagai fondasi komputasi cloud generasi pertama.
Sederhananya, mesin virtual adalah tiruan dari komputer fisik. VM memungkinkan tim untuk menjalankan apa yang tampak seperti beberapa mesin, dengan beberapa sistem operasi, pada satu komputer. VM berinteraksi dengan komputer fisik menggunakan lapisan perangkat lunak ringan yang disebut hypervisor. Hypervisor dapat memisahkan VM satu sama lain dan mengalokasikan prosesor, memori, dan penyimpanan di antara mereka.
VM juga dikenal sebagai virtual servers, instans virtual servers, dan server pribadi virtual.
Kontainer adalah cara yang lebih ringan dan lebih tangkas dalam menangani virtualisasi — karena tidak menggunakan hypervisor, Anda bisa menikmati penyediaan sumber daya yang lebih cepat dan ketersediaan aplikasi baru yang lebih cepat.
Daripada menjalankan seluruh mesin virtual, kontainerisasi mengemas semua yang diperlukan untuk menjalankan satu aplikasi atau layanan mikro (bersama dengan pustaka waktu proses yang perlu dijalankan). Kontainer mencakup semua kode, dependensinya, dan bahkan sistem operasi itu sendiri. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk berjalan hampir di mana saja—komputer desktop, infrastruktur TI tradisional, atau cloud.
Kontainer menggunakan bentuk virtualisasi sistem operasi (OS). Sederhananya, mereka memanfaatkan fitur sistem operasi host untuk mengisolasi proses dan mengontrol akses proses ke CPU, memori, dan ruang disk.
Kontainer telah ada selama beberapa dekade. Namun, konsensus umum adalah bahwa era kontainer modern dimulai pada tahun 2013 dengan diperkenalkannya Docker, platform sumber terbuka untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi dalam kontainer. Pelajari lebih lanjut tentang Docker, kontainer Docker, Dockerfiles (file konfigurasi citra kontainer), dan bagaimana ekosistem berkembang dengan teknologi kontainer selama satu dekade terakhir.
Dalam virtualisasi tradisional, hypervisor memvirtualisasi perangkat keras fisik. Hasilnya adalah bahwa setiap mesin virtual berisi OS tamu, salinan virtual perangkat keras yang diperlukan OS untuk dijalankan, dan aplikasi serta pustaka dan dependensi terkait. VM dengan sistem operasi yang berbeda dapat dijalankan pada server fisik yang sama. Misalnya, VMware VM dapat berjalan di sebelah VM Linux, yang berjalan di sebelah VM Microsoft, dll.
Alih-alih memvirtualisasi perangkat keras yang mendasarinya, kontainer memvirtualisasi sistem operasi (biasanya Linux atau Windows) sehingga setiap kontainer hanya berisi aplikasi dan pustaka serta dependensinya. Kontainer berukuran kecil, cepat, dan portabel karena, tidak seperti mesin virtual, kontainer tidak perlu menyertakan OS tamu di setiap instans dan dapat, sebagai gantinya, hanya memanfaatkan fitur dan sumber daya OS host.
Sama seperti mesin virtual, kontainer memungkinkan pengembang untuk meningkatkan pemanfaatan CPU dan memori mesin fisik. Namun, kontainer memiliki kemampuan lebih luas karena juga memungkinkan arsitektur layanan mikro, di mana komponen aplikasi dapat diterapkan dan diskalakan secara lebih terperinci. Ini adalah alternatif yang menarik jika harus meningkatkan seluruh aplikasi monolitik karena satu komponen kesulitan mengatasi beban.
Bergabunglah dengan Nigel Brown saat dia melihat lebih dekat perbedaan antara kontainer dan VM:
Meskipun masih ada banyak alasan untuk menggunakan VM, kontainer menyediakan tingkat fleksibilitas dan portabilitas yang sempurna untuk dunia multicloud. Ketika pengembang membuat aplikasi baru, mereka mungkin tidak tahu semua tempat untuk menerapkan aplikasi.
Saat ini, sebuah organisasi mungkin menjalankan aplikasi di cloud pribadinya, tetapi kelak mereka mungkin perlu menerapkannya di cloud publik dari penyedia yang berbeda. Aplikasi kontainerisasi memberi tim fleksibilitas yang mereka butuhkan untuk menangani banyak lingkungan perangkat lunak TI modern.
Kontainer juga ideal untuk otomatisasi dan saluran DevOps, termasuk implementasi integrasi berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan (CI/CD).
Terlepas dari banyak manfaat dan segudang contoh penggunaan di mana kontainer adalah pilihan terbaik, ada beberapa tantangan tersendiri pada kontainer.
Aplikasi perusahaan besar dapat mencakup sejumlah besar kontainer dan manajemen kontainer menghadirkan beberapa masalah serius bagi tim. Bagaimana Anda bisa memiliki visibilitas tentang apa yang berjalan dan di mana? Bagaimana Anda menangani masalah penting seperti keamanan dan kepatuhan? Bagaimana Anda mengelola aplikasi secara konsisten?
Sebagian besar bisnis beralih ke solusi sumber terbuka seperti Kubernetes, dan Kubernetes sudah menjalankan kontainer di sebagian besar situasi untuk banyak organisasi.
