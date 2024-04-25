Kontainer adalah cara yang lebih ringan dan lebih tangkas dalam menangani virtualisasi — karena tidak menggunakan hypervisor, Anda bisa menikmati penyediaan sumber daya yang lebih cepat dan ketersediaan aplikasi baru yang lebih cepat.

Daripada menjalankan seluruh mesin virtual, kontainerisasi mengemas semua yang diperlukan untuk menjalankan satu aplikasi atau layanan mikro (bersama dengan pustaka waktu proses yang perlu dijalankan). Kontainer mencakup semua kode, dependensinya, dan bahkan sistem operasi itu sendiri. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk berjalan hampir di mana saja—komputer desktop, infrastruktur TI tradisional, atau cloud.

Kontainer menggunakan bentuk virtualisasi sistem operasi (OS). Sederhananya, mereka memanfaatkan fitur sistem operasi host untuk mengisolasi proses dan mengontrol akses proses ke CPU, memori, dan ruang disk.

Kontainer telah ada selama beberapa dekade. Namun, konsensus umum adalah bahwa era kontainer modern dimulai pada tahun 2013 dengan diperkenalkannya Docker, platform sumber terbuka untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi dalam kontainer. Pelajari lebih lanjut tentang Docker, kontainer Docker, Dockerfiles (file konfigurasi citra kontainer), dan bagaimana ekosistem berkembang dengan teknologi kontainer selama satu dekade terakhir.