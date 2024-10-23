Apa itu kernel Linux?

Kernel adalah program komputer yang membentuk inti sistem operasi (OS) dan memberi pengguna kendali penuh atas komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk sistem. Kernel membantu mencegah konflik antara berbagai proses penting yang sangat penting untuk berfungsinya sistem. Kode kernel disimpan dalam memori komputer dan memungkinkan semua interaksi antara perangkat lunak dan perangkat keras; misalnya, input/output (I/O), penggunaan CPU dan cache, driver perangkat, sistem file, dan soket jaringan.

Kernel Linux dikembangkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds sebagai alternatif gratis untuk Unix, salah satu OS pertama yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan komputer. Pada tahun-tahun setelahnya, kernel Linux dan versi serta rilis kernel berikutnya menjadi sangat penting bagi distribusi Linux. Saat ini, mereka digunakan oleh beberapa perusahaan teknologi, perangkat lunak, dan komputasi terbesar di dunia.