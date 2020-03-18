Apa itu klaster Kubernetes?

Klaster Kubernetes adalah blok bangunan Kubernetes, dan mereka menyediakan fondasi arsitektur untuk platform. Modularitas struktur blok bangunan ini memungkinkan ketersediaan, skalabilitas, dan kemudahan penerapan.
Beban kerja saat ini menuntut ketersediaan tinggi di tingkat aplikasi dan infrastruktur. Dengan membuat lapisan abstraksi antara aplikasi dan infrastruktur yang mendasarinya, Kubernetes mendistribusikan beban kerja secara efisien di seluruh sumber daya yang tersedia. Kubernetes melindungi dari kegagalan aplikasi dengan pemeriksaan kesehatan node dan kontainer yang konstan. Jika sebuah kontainer mengalami kegagalan, penyembuhan mandiri, dan replikasi akan mengatasi kegagalan tersebut. Penyeimbang beban bawaan mendistribusikan beban kerja ke sumber daya terbuka untuk mengurangi dampak lonjakan lalu lintas, puncak, atau pemadaman.
Penggunaan sumber daya yang efisien yang sama berperan dalam peningkatan skala. Menambahkan dan menghapus server baru disederhanakan, memungkinkan penskalaan horizontal yang mulus. Penskalaan otomatis meningkatkan kontainer yang berjalan berdasarkan metrik yang ditentukan. Kontrol replikasi menghentikan kelebihan pod jika terlalu banyak yang berjalan atau memulai pod jika jumlahnya terlalu sedikit.
Untuk menyelami lebih dalam arsitektur Kubernetes, lihat video berikut—” Kubernetes Dijelaskan”:
Tonton videonya
Kecepatan sangat penting bagi pengembang. Kubernetes dirancang untuk mengakomodasi pembuatan, pengujian, dan rilis perangkat lunak yang cepat. Versi baru atau yang diperbarui disebarkan melalui peluncuran otomatis. Pendekatan ini juga sangat cocok untuk canary release, karena memungkinkan penerapan versi baru berjalan paralel dengan versi sebelumnya guna memverifikasi keandalan versi baru sebelum diterapkan sepenuhnya ke lingkungan produksi.