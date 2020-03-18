Apa itu klaster Kubernetes?

Penulis

Sai Vennam

Technical Offering Manager

Klaster Kubernetes didefinisikan

Klaster Kubernetes adalah sekumpulan node komputasi—mesin virtual atau fisik—yang menjalankan aplikasi kontainer yang dikelola dengan platform orkestrasi kontainer Kubernetes.

Cloud menawarkan banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk fleksibilitas, kelincahan, portabilitas, dan kontrol biaya. Namun, dengan manfaat ini, muncul kompleksitas mengelola cloud dan mengirimkan aplikasi yang ada di dalamnya. Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang dapat membantu meringankan kerumitan tersebut.

Klaster menyediakan fondasi arsitektur untuk Kubernetes. Pikirkan klaster sebagai blok bangunan yang memungkinkan pengiriman aplikasi cloud yang cepat dan terkontrol. Klaster Kubernetes adalah sekumpulan mesin yang terhubung yang bekerja bersama sebagai satu unit. Klaster ini terdiri atas node pekerja, yang mewakili host komputasi tempat seseorang dapat menerapkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi dalam kontainer. Node pekerja dikelola oleh node master, yang menjadwalkan kontainer ke node pekerja dengan memilih tempat untuk menyebarkannya berdasarkan kapasitas yang tersedia dan konfigurasi yang ditentukan pengguna.

Skrip menentukan konfigurasi kontainer dan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi, seperti penyimpanan persisten, layanan, dan sebagainya. Di Kubernetes, pemalut adalah unit terkecil yang dapat digunakan dalam klaster, dan mengelompokkan kontainer yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kubernetes membuat pemalut untuk meng-host instance aplikasi. Pod menyimpan satu atau beberapa wadah aplikasi dan berbagi sumber daya, seperti penyimpanan atau informasi jaringan.

Evolusi menuju orkestrasi Kubernetes

Munculnya kontainer membantu menyederhanakan komputasi cloud. Kontainer mengemas kode dan semua ketergantungannya, sehingga memungkinkan tumpukan perangkat lunak berjalan di lingkungan apa pun. Meskipun kontainer menawarkan paket terpisah, hal ini juga memperumit masalah manajemen. Tantangannya adalah menemukan cara untuk membuat paket yang efisien dan ringan ini bekerja bersama. Orkestrasi adalah evolusi berikutnya dalam menyederhanakan lingkungan multicloud.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang containerisasi, lihat video kami, “Penjelasan Kontainer isasi.”

Untuk informasi lebih lanjut tentang orkestrasi kontainer, lihat video kami “Penjelasan Orkestrasi Kontainer.” (tautan berada di luar ibm.com).

Kubernetes menyediakan platform sumber terbuka untuk mengelola beban kerja dan layanan mikro yang terkontainerisasi (tautan berada di luar ibm.com). Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengatasi perbedaan penyedia cloud dengan menerapkan standar dan konsistensi secara keseluruhan untuk aplikasi berbasis kontainer. Platform ini berpusat pada kontainer dan mengatur penyimpanan, jaringan, dan komputasi dalam melayani beban kerja pengguna.

Dengan Kubernetes, pengguna dapat fokus pada fungsionalitas apa yang mereka inginkan dari aplikasi cloud mereka daripada membangun kemampuan khusus platform. Arsitektur Kubernetes yang mendasari adalah apa yang memberi kemampuan tersebut.

Untuk melihat lebih dekat pada kemampuan orkestrasi kontainer Kubernetes, lihat “Kubernetes vs. Docker: Ini Bukan Pertanyaan Baik atau Tidak“:

 

Arsitektur klaster Kubernetes

Klaster Kubernetes adalah blok bangunan Kubernetes, dan mereka menyediakan fondasi arsitektur untuk platform. Modularitas struktur blok bangunan ini memungkinkan ketersediaan, skalabilitas, dan kemudahan penerapan.

Beban kerja saat ini menuntut ketersediaan tinggi di tingkat aplikasi dan infrastruktur. Dengan membuat lapisan abstraksi antara aplikasi dan infrastruktur yang mendasarinya, Kubernetes mendistribusikan beban kerja secara efisien di seluruh sumber daya yang tersedia. Kubernetes melindungi dari kegagalan aplikasi dengan pemeriksaan kesehatan node dan kontainer yang konstan. Jika sebuah kontainer mengalami kegagalan, penyembuhan mandiri, dan replikasi akan mengatasi kegagalan tersebut. Penyeimbang beban bawaan mendistribusikan beban kerja ke sumber daya terbuka untuk mengurangi dampak lonjakan lalu lintas, puncak, atau pemadaman.

Penggunaan sumber daya yang efisien yang sama berperan dalam peningkatan skala. Menambahkan dan menghapus server baru disederhanakan, memungkinkan penskalaan horizontal yang mulus. Penskalaan otomatis meningkatkan kontainer yang berjalan berdasarkan metrik yang ditentukan. Kontrol replikasi menghentikan kelebihan pod jika terlalu banyak yang berjalan atau memulai pod jika jumlahnya terlalu sedikit.

Untuk menyelami lebih dalam arsitektur Kubernetes, lihat video berikut—” Kubernetes Dijelaskan”:

Tonton videonya

Kecepatan sangat penting bagi pengembang. Kubernetes dirancang untuk mengakomodasi pembuatan, pengujian, dan rilis perangkat lunak yang cepat. Versi baru atau yang diperbarui disebarkan melalui peluncuran otomatis. Pendekatan ini juga sangat cocok untuk canary release, karena memungkinkan penerapan versi baru berjalan paralel dengan versi sebelumnya guna memverifikasi keandalan versi baru sebelum diterapkan sepenuhnya ke lingkungan produksi.

Monitoring klaster Kubernetes melalui Prometheus

Saat aplikasi yang dikontainerisasi menjadi lebih terperinci dan independen, pemantauan menjadi suatu tantangan. Tantangan itu meluas ke pemantauan klaster Kubernetes. Pemantauan tradisional menunjukkan jika program, layanan, atau alat aktif (berjalan) atau down (tidak berjalan). Untuk layanan mikro, pendekatan atas/bawah terlalu mencolok karena layanan mikro fungsi tunggal mungkin turun tanpa menimbulkan dampak bisnis. Alat pemantauan modern harus menawarkan perbedaan yang lebih halus dan berintegrasi lebih baik dengan beragam platform dan aplikasi yang dapat berubah.

Prometheus—alat pencatatan, pemantauan, dan peringatan sumber terbuka—dirancang untuk portabilitas dan mutabilitas lingkungan multicloud, dan mengatasi keterbatasan pemantauan tradisional. Alat ini memperoleh metrik kaya dari klaster Kubernetes, node, dan penerapan. Prometheus menggunakan pasangan kunci-nilai, yang bekerja dengan baik dengan cara Kubernetes mengatur metadata. Prometheus secara teratur mengikis dan menemukan target data secara otomatis, menjadikannya cocok untuk beban kerja sementara.

