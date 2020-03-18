Apa itu klaster Kubernetes?

Cloud menawarkan banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk fleksibilitas, kelincahan, portabilitas, dan kontrol biaya. Namun, dengan manfaat ini, muncul kompleksitas mengelola cloud dan mengirimkan aplikasi yang ada di dalamnya. Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang dapat membantu meringankan kerumitan tersebut.

Klaster menyediakan fondasi arsitektur untuk Kubernetes. Pikirkan klaster sebagai blok bangunan yang memungkinkan pengiriman aplikasi cloud yang cepat dan terkontrol. Klaster Kubernetes adalah sekumpulan mesin yang terhubung yang bekerja bersama sebagai satu unit. Klaster ini terdiri atas node pekerja, yang mewakili host komputasi tempat seseorang dapat menerapkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi dalam kontainer. Node pekerja dikelola oleh node master, yang menjadwalkan kontainer ke node pekerja dengan memilih tempat untuk menyebarkannya berdasarkan kapasitas yang tersedia dan konfigurasi yang ditentukan pengguna.

Skrip menentukan konfigurasi kontainer dan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi, seperti penyimpanan persisten, layanan, dan sebagainya. Di Kubernetes, pemalut adalah unit terkecil yang dapat digunakan dalam klaster, dan mengelompokkan kontainer yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kubernetes membuat pemalut untuk meng-host instance aplikasi. Pod menyimpan satu atau beberapa wadah aplikasi dan berbagi sumber daya, seperti penyimpanan atau informasi jaringan.