Exxon Mobil Corporation

ExxonMobil (tautan berada di luar ibm.com) adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia dan pemimpin industri dalam produksi energi dan manufaktur kimia. Dengan sejarahnya yang berakar pada satu eksplorasi minyak yang sukses lebih dari seabad yang lalu, perusahaan sekarang beroperasi atau menjual produk di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Di era saat ini, ExxonMobil bekerja untuk memenuhi kebutuhan energi dunia sambil bekerja sama dengan organisasi sektor swasta dan publik untuk mengatasi risiko perubahan iklim. Perusahaan ini memiliki kantor pusat perusahaan di Irving, Texas dan mempekerjakan lebih dari 70.000 orang.