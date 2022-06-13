Kubernetes vs Docker: Mengapa Tidak Keduanya?

Docker adalah platform kontainerisasi sumber terbuka. Pada dasarnya, ini adalah sebuah toolkit yang membuatnya lebih mudah, lebih aman, dan lebih cepat bagi para pengembang untuk membangun, menerapkan dan mengelola kontainer. Toolkit ini juga dikenal sebagai containerd.

Meskipun dimulai sebagai proyek sumber terbuka, Docker saat ini juga merujuk pada Docker, Inc., perusahaan yang memproduksi produk Docker komersial. Saat ini, ini adalah alat paling populer untuk membuat kontainer, terlepas dari sistem yang digunakan pengembang, Windows, Linux, atau MacOS.

Faktanya, teknologi kontainer tersedia selama beberapa dekade sebelum rilis Docker pada tahun 2013. Pada awalnya, kontainer Linux (atau LXC) adalah yang paling umum di antaranya. Docker dibangun di atas LXC, tetapi teknologi Docker yang disesuaikan dengan cepat melewati LXC untuk menjadi platform kontainerisasi yang paling populer.

Salah satu atribut utama Docker adalah portabilitasnya. Kontainer Docker dapat berjalan di desktop, pusat data, atau lingkungan cloud apa pun. Hanya satu proses yang dapat berjalan di setiap kontainer, sehingga aplikasi dapat berjalan terus-menerus saat salah satu bagian sedang mengalami pembaruan atau sedang diperbaiki.

Beberapa alat dan terminologi yang biasa digunakan dengan Docker meliputi:

Docker Engine: Lingkungan waktu proses yang memungkinkan pengembang untuk membangun dan menjalankan kontainer.

Lingkungan waktu proses yang memungkinkan pengembang untuk membangun dan menjalankan kontainer. Dockerfile: File teks sederhana yang menetapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membangun gambar kontainer Docker, seperti spesifikasi jaringan OS dan lokasi file. Ini pada dasarnya adalah daftar perintah yang akan dijalankan Docker Engine untuk merakit gambar.

Docker Compose: Alat untuk menetapkan dan menjalankan aplikasi dengan banyak kontainer. Alat ini membuat file YAML untuk menentukan layanan mana yang disertakan dalam aplikasi dan dapat menerapkan dan menjalankan kontainer dengan satu perintah melalui CLI Docker.

Sekarang mari kita lihat kembali mengapa Kubernetes berhenti mendukung Docker sebagai waktu proses kontainer. Seperti disebutkan di bagian atas bagian ini, Docker adalah containerd dan bukan waktu proses kontainer. Ini berarti Docker berada di atas waktu proses kontainer yang mendasari untuk menyediakan fitur dan alat kepada pengguna melalui antarmuka pengguna. Untuk mendukung Docker sebagai waktu proses, Kubernetes harus mendukung dan mengimplementasikan waktu proses terpisah yang dikenal sebagai Docker Shim, yang pada dasarnya berada di antara kedua teknologi dan membantu mereka berkomunikasi.

Ini dilakukan pada saat tidak tersedia banyak waktu proses kontainer. Namun, kini tersedia banyak waktu proses — dengan CRI-O sebagai contoh salah satu waktu proses kontainer — Kubernetes dapat menyediakan banyak opsi waktu proses kontainer kepada pengguna, banyak di antaranya yang menggunakan Antarmuka Waktu Proses Kontainer (CRI) standar, sebuah cara bagi Kubernetes dan waktu proses kontainer untuk berkomunikasi dengan andal tanpa lapisan tengah yang bertindak sebagai perantara.

Namun, meskipun Kubernetes tidak lagi memberikan dukungan khusus kepada Docker sebagai waktu proses, sistem ini masih dapat menjalankan dan mengelola kontainer yang dibangun dengan Open Container Initiative (OCI), format gambar Docker sendiri yang memungkinkan Anda menggunakan Dockerfiles dan membangun gambar Docker. Dengan kata lain, Dockers masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di ekosistem Kubernetes.