8 kiat dan trik Kubernetes

Sebagian besar kiat yang diberikan di bawah ini menggunakan kubectl, alat baris perintah yang andal ini memungkinkan Anda untuk mengeksekusi perintah terhadap klaster Kubernetes.
Jika Anda memerlukan beberapa latar belakang tentang Kubernetes sebelum terjun ke tips ini, lihat sumber daya berikut:
Anda dapat membagi klaster Kubernetes menjadi beberapa lingkungan dengan menggunakan ruang nama (misalnya, Dev1, Dev2, QA1, QA2, dll.), dan setiap lingkungan dapat dikelola oleh pengguna yang berbeda. Salah satu ketidaknyamanan menulis perintah kubectl adalah bahwa setiap kali Anda menulis perintah, Anda memerlukan --namespace
opsi di akhir. Orang sering melupakan ini dan akhirnya membuat objek (pod, layanan, penerapan) di namespace yang salah.
Dengan trik ini, Anda dapat mengatur preferensi namespace sebelum menjalankan perintah kubectl. Jalankan perintah berikut sebelum menjalankan perintah kubectl, dan itu akan menyimpan namespace untuk semua perintah kubectl berikutnya untuk konteks Anda saat ini:
kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace
Beberapa perintah yang paling umum dan berguna dengan namespace tercantum di bawah ini:
Perintah Kubernetes bisa sangat panjang, jadi menyiapkan beberapa alias untuk menjalankan kubectl sangat membantu. Anda tidak perlu lagi mengeja perintah lengkap berulang-ulang, membuat hidup Anda jauh lebih mudah ketika Anda ingin menjalankan beberapa perintah Kubernetes dalam satu sesi.
Kami telah mencantumkan alias untuk beberapa perintah yang sering digunakan di bawah ini. Jalankan ini sebelum menjalankan perintah kubectl untuk menghemat waktu. Contoh: Anda hanya perlu mengetik K alih-alih mengetik kubectl:
Ada banyak editor berbeda yang tersedia untuk menulis file YAML, tetapi ada banyak waktu di mana Anda mungkin perlu dengan cepat mengubah YAML yang dihasilkan dan saat bekerja pada terminal. Ini adalah tempat yang bagus untuk menggunakan vi tepercaya kami, editor teks yang awalnya dibuat untuk sistem operasi Unix.
Editor vi didokumentasikan dengan baik dan mendapat dukungan dari komunitas sumber terbuka yang dinamis. Salah satu masalah dengan editor vi saat membuat file YAML, bagaimanapun, adalah masalah ruang. Kita membutuhkan cara untuk membuat indentasi dengan tab dan menyelaraskan dengan spasi. Menggunakan tab vs. spasi untuk spasi putih selalu menciptakan masalah sintaks saat menulis file YAML (misalnya, mendapatkan YAML 2-spasi sebagai default saat menekan carrier return).
Solusinya? Membuat ~/.vimrc file dengan baris ini sebelum membuat file YAML dengan editor vi untuk mempermudah pengeditan:
Kita dapat membuat file YAML yang kompleks dari baris perintah menggunakan perintah kubectl.
Kebanyakan orang akan setuju bahwa bekerja dengan file YAML tidak menyenangkan, dan file YAML Kubernetes bisa sangat bertele-tele dan sulit dibuat dari awal. Jauh lebih mudah untuk membuat file YAML dari perintah kubectl daripada dari halaman kosong menggunakan editor.
Perintah berikut akan membuat file YAML dengan nama yamlfile . Setelah Anda membuat file YAML dari perintah kubectl ini, Anda dapat memodifikasinya berdasarkan kebutuhan Anda dan menggunakannya alih-alih menulis dari awal:
kubectl run busybox --image=busybox --dry-run=client -o yaml -- restart=Never > yamlfile.yaml
kubectl create job my-job --dry-run=client -o yaml --image=busybox -- date>yamlfile.yaml
kubectl get -o yaml deploy/nginx > 1.yaml(Ensure that you have a deployment named as nginx)
kubectl run busybox --image=busybox --dry-run=client -o yaml --restart=Never -- /bin/sh -c "while true; do echo hello; echo hello again;done" > yamlfile.yaml
kubectl run wordpress --image=wordpress –-expose –-port=8989 - -restart=Never -o yaml
kubectl run test --image=busybox --restart=Never --dry - run=client -o yaml -- bin/sh -c 'echo test;sleep 100' > yamlfile.yaml(Notice itu --bin datang di akhir. Ini akan membuat file yaml.)
(Perhatikan bahwa --bin datang di akhir. Ini akan membuat file yaml.)
Ide bagus lainnya untuk membuat file YAML adalah mendapatkan file langsung dari internet menggunakan wget perintah.
Di Tip 1, kami mempelajari beberapa perintah berguna untuk menggunakan ruang nama Kubernetes dan menyimpannya sehingga Anda tidak perlu menambahkan ke setiap perintah. Mari kita perluas tip untuk mempermudah beralih antara ruang nama dan konteks kubectl.
Ada beberapa alat yang dapat membantu, tetapi kami menyukai kubectx dan kubens untuk mengelola konteks dan namespace, masing-masing. Anda dapat menemukan detail kubectx dan kubens di sini.
Berikut cara mengunduh binari Linux untuk kubectx dan utilitas kubens:
wget https://github.com/ahmetb/kubectx/releases/download/v0.9.0/kubectx_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz
wget https://github.com/ahmetb/kubectx/releases/download/v0.9.0/kubens_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz
Kemudian Anda mengekstraknya dengan perintah berikut:
tar -xvf kubectx_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz
tar -xvf kubens_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz
Akhirnya, Anda memindahkannya ke PATH Anda:
Setelah diinstal, Anda cukup menggunakan kubens untuk membuat daftar ruang nama dan beralih di antara mereka:
Saat bekerja dengan beberapa klaster, kubectx membuat peralihan antar konteks menjadi mudah:
Tahukah Anda bahwa kubectl menyediakan pelengkapan otomatis untuk BASH dan ZSH? Ini adalah konfigurasi opsional.
Katakanlah Anda memahami konsep Kubernetes dan memiliki beberapa pengalaman dengan kubectl, tetapi mungkin Anda tidak begitu pandai menghafal perintah. Pertama, Anda menginstal bash-completion, dan kemudian Anda mengaktifkan kubectl autocompletion. Anda bisa menemukan semua detailnya di halaman dokumentasi "Instal dan Siapkan kubectl" untuk lingkungan Anda.
Di bawah ini adalah opsi konfigurasi dengan fitur pelengkapan otomatis:
Sekarang, tinggal tab saja!
Perintah atas mungkin merupakan salah satu alat paling populer untuk memantau proses dan sumber daya sistem. Ini menyediakan antarmuka berbasis karakter sederhana dan akses cepat ke informasi penting.
Anda dapat melihat pemanfaatan sumber daya per node:
Pemanfaatan sumber daya per pemalut:
Dan perintah watch yang praktis dapat membantu Anda menampilkan perintah dalam interval yang diinginkan tanpa harus menjalankannya berulang kali. Contoh berikut membuatnya berjalan setiap lima detik (defaultnya adalah dua detik):
tonton kubectl top node -n 5
Catatan: Perintah menonton perlu diunduh untuk lingkungan Anda.
Klaster Kubernetes Anda juga perlu menjalankan heapster agar perintah teratas berfungsi, jika tidak, Anda akan mendapatkan kesalahan berikut: “Kesalahan dari server (NotFound): server tidak dapat menemukan sumber daya yang diminta (dapatkan layanan http:heapster:)”
Perintah kubectl menyediakan tampilan ringkasan sumber daya yang disimpan oleh apiserver. Ada banyak lagi bidang yang disimpan oleh apiserver yang tidak ditampilkan. Anda dapat menggunakan perintah kubectl get dengan output sumber daya mentah untuk membuat visualisasi dan perintah Anda sendiri.
Anda dapat mencetak sumber daya mentah di JSON dengan perintah berikut:
kubectl get deployments -o json
Anda juga dapat memanggil sumber daya secara langsung menggunakan panggilan api:
kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments
Anda bahkan dapat menggabungkan output dengan alat seperti jq untuk memberikan visualisasi yang berbeda, memfilter output, atau memberi umpan output ke alat lain untuk otomatisasi lanjutan.
Sebagai contoh, mungkin sulit untuk menemukan masalah pada klaster dengan beberapa namespace dan penerapan, tetapi contoh di bawah ini menggunakan API mentah untuk memindai semua penerapan dalam klaster dan memfilter hanya penerapan yang memiliki replika yang gagal:
kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq '.items[] | {name: .metadata.name, replicas: .status.replicas, available: (.status.availableReplicas // 0), unavailable: (.status.unavailableReplicas // 0)} | pilih (.unavailable > 0)'
Berikut ini adalah penjelasan singkat dari perintah di atas:
kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq .
kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq '.items[] | {name: .metadata.name, replicas: .status.replicas, available: (.status.availableReplicas // 0), unavailable: (.status.unavailableReplicas // 0)}'
kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq '.items[] | {name: .metadata.name, replicas: .status.replicas, available: (.status.availableReplicas // 0), unavailable: (.status.unavailableReplicas // 0)} | pilih (.unavailable > 0)'
Kami harap Anda menemukan beberapa kiat dan trik ini berguna saat Anda bekerja dengan Kubernetes. Beri tahu kami jika Anda memiliki kiat favorit atau versi Anda sendiri yang ingin Anda bagikan.
