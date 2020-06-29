Tag
8 kiat dan trik Kubernetes

Programmer pria bekerja di rumah di kantor rumahnya

Pada artikel ini, kita akan Jelajahi beberapa tips dan trik yang akan membuatnya lebih mudah untuk bekerja dengan Kubernetes.

Sebagian besar kiat yang diberikan di bawah ini menggunakan kubectl, alat baris perintah yang andal ini memungkinkan Anda untuk mengeksekusi perintah terhadap klaster Kubernetes.

Latar belakang Kubernetes

Jika Anda memerlukan beberapa latar belakang tentang Kubernetes sebelum terjun ke tips ini, lihat sumber daya berikut:

1. Tetapkan namespace default

Anda dapat membagi klaster Kubernetes menjadi beberapa lingkungan dengan menggunakan ruang nama (misalnya, Dev1, Dev2, QA1, QA2, dll.), dan setiap lingkungan dapat dikelola oleh pengguna yang berbeda. Salah satu ketidaknyamanan menulis perintah kubectl adalah bahwa setiap kali Anda menulis perintah, Anda memerlukan --namespace opsi di akhir. Orang sering melupakan ini dan akhirnya membuat objek (pod, layanan, penerapan) di namespace yang salah. 

Dengan trik ini, Anda dapat mengatur preferensi namespace sebelum menjalankan perintah kubectl. Jalankan perintah berikut sebelum menjalankan perintah kubectl, dan itu akan menyimpan namespace untuk semua perintah kubectl berikutnya untuk konteks Anda saat ini:

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

Beberapa perintah yang paling umum dan berguna dengan namespace tercantum di bawah ini:

  • kubectl mendapatkan namespaces
  • kubectl membuat namespace mynamespace
  • kubectl get pods --all-namespaces (Daftar semua pod dengan status dari semua ruang nama.)
  • kubectl get po -o wide -n <namspace1> -n <namespace2> -n <namespace3> (Perintah ini akan mengidentifikasi pemalut di setiap namespace)
  • kubectl mendeskripsikan namespace <namespace>
  • kubectl config view --minify | grep namespace (Perintah ini akan memastikan bahwa Anda mengatur namespace dengan benar untuk konteks Anda saat ini.) 
2. Alias bermanfaat untuk menghemat waktu

Perintah Kubernetes bisa sangat panjang, jadi menyiapkan beberapa alias untuk menjalankan kubectl sangat membantu. Anda tidak perlu lagi mengeja perintah lengkap berulang-ulang, membuat hidup Anda jauh lebih mudah ketika Anda ingin menjalankan beberapa perintah Kubernetes dalam satu sesi.

Kami telah mencantumkan alias untuk beberapa perintah yang sering digunakan di bawah ini. Jalankan ini sebelum menjalankan perintah kubectl untuk menghemat waktu. Contoh: Anda hanya perlu mengetik K alih-alih mengetik kubectl:

  • alias k='kubectl'
  • alias kc='k config view --minify | grep name'
  • alias kdp='kubectl describe pod'
  • alias krh='kubectl run --help | more'
  • alias ugh='kubectl get --help | more'
  • alias c='clear'
  • alias kd='kubectl describe pod'
  • alias ke='kubectl explain'
  • alias kf='kubectl create -f'
  • alias kg='kubectl get pods --show-labels'
  • alias kr='kubectl replace -f'
  • alias kh='kubectl --help | more'
  • alias krh='kubectl run --help | more'
  • alias ks='kubectl get namespaces'
  • alias l='ls -lrt'
  • alias ll='vi ls -rt | tail -1'
  • alias kga='k get pod --all-namespaces'
  • alias kgaa='kubectl get all --show-labels'

 

3. Pengeditan YAML dengan vi

Ada banyak editor berbeda yang tersedia untuk menulis file YAML, tetapi ada banyak waktu di mana Anda mungkin perlu dengan cepat mengubah YAML yang dihasilkan dan saat bekerja pada terminal. Ini adalah tempat yang bagus untuk menggunakan vi tepercaya kami, editor teks yang awalnya dibuat untuk sistem operasi Unix.

Editor vi didokumentasikan dengan baik dan mendapat dukungan dari komunitas sumber terbuka yang dinamis. Salah satu masalah dengan editor vi saat membuat file YAML, bagaimanapun, adalah masalah ruang. Kita membutuhkan cara untuk membuat indentasi dengan tab dan menyelaraskan dengan spasi. Menggunakan tab vs. spasi untuk spasi putih selalu menciptakan masalah sintaks saat menulis file YAML (misalnya, mendapatkan YAML 2-spasi sebagai default saat menekan carrier return).

Solusinya? Membuat ~/.vimrc file dengan baris ini sebelum membuat file YAML dengan editor vi untuk mempermudah pengeditan:

  • atur smarttab
  • atur expandtab
  • atur shiftwidth=4
  • atur tabstop = 4
  • atur nomor

4. Buat YAML dari perintah kubectl

Kita dapat membuat file YAML yang kompleks dari baris perintah menggunakan perintah kubectl.

Kebanyakan orang akan setuju bahwa bekerja dengan file YAML tidak menyenangkan, dan file YAML Kubernetes bisa sangat bertele-tele dan sulit dibuat dari awal. Jauh lebih mudah untuk membuat file YAML dari perintah kubectl daripada dari halaman kosong menggunakan editor.

Perintah berikut akan membuat file YAML dengan nama yamlfile . Setelah Anda membuat file YAML dari perintah kubectl ini, Anda dapat memodifikasinya berdasarkan kebutuhan Anda dan menggunakannya alih-alih menulis dari awal:

  • kubectl run busybox --image=busybox --dry-run=client -o yaml --
restart=Never > yamlfile.yaml

    kubectl create job my-job --dry-run=client -o yaml --image=busybox -- date>yamlfile.yaml

  • kubectl get -o yaml deploy/nginx > 1.yaml(Ensure that you
have a deployment named as nginx)

  • kubectl run busybox --image=busybox --dry-run=client -o yaml 
--restart=Never -- /bin/sh -c "while true; do echo hello; echo 
hello again;done" > yamlfile.yaml

  • kubectl run wordpress --image=wordpress –-expose –-port=8989 -
-restart=Never -o yaml

  • kubectl run test --image=busybox --restart=Never --dry -
run=client -o yaml -- bin/sh -c 'echo test;sleep 100' > 
yamlfile.yaml(Notice itu --bin datang di akhir. Ini akan membuat file yaml.)

(Perhatikan bahwa --bin  datang di akhir. Ini akan membuat file yaml.)

Ide bagus lainnya untuk membuat file YAML adalah mendapatkan file langsung dari internet menggunakan wget perintah. 

5. Beralih antar namespace Kubernetes

Di Tip 1, kami mempelajari beberapa perintah berguna untuk menggunakan ruang nama Kubernetes dan menyimpannya sehingga Anda tidak perlu menambahkan ke setiap perintah. Mari kita perluas tip untuk mempermudah beralih antara ruang nama dan konteks kubectl.

Ada beberapa alat yang dapat membantu, tetapi kami menyukai kubectx dan kubens untuk mengelola konteks dan namespace, masing-masing. Anda dapat menemukan detail kubectx dan kubens di sini.

Berikut cara mengunduh binari Linux untuk kubectx dan utilitas kubens:

  • wget https://github.com/ahmetb/kubectx/releases/download/v0.9.0/kubectx_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz

  • wget https://github.com/ahmetb/kubectx/releases/download/v0.9.0/kubens_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz

Kemudian Anda mengekstraknya dengan perintah berikut:

  • tar -xvf kubectx_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz

  • tar -xvf kubens_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz

Akhirnya, Anda memindahkannya ke PATH Anda:

  • sudo mv kubectx /usr/local/bin
  • sudo mv kubens /usr/local/bin

Setelah diinstal, Anda cukup menggunakan kubens untuk membuat daftar ruang nama dan beralih di antara mereka:

Saat bekerja dengan beberapa klaster, kubectx membuat peralihan antar konteks menjadi mudah:

6. Pelengkapan otomatis Shell

Tahukah Anda bahwa kubectl menyediakan pelengkapan otomatis untuk BASH dan ZSH? Ini adalah konfigurasi opsional.

Katakanlah Anda memahami konsep Kubernetes dan memiliki beberapa pengalaman dengan kubectl, tetapi mungkin Anda tidak begitu pandai menghafal perintah. Pertama, Anda menginstal bash-completion, dan kemudian Anda mengaktifkan kubectl autocompletion. Anda bisa menemukan semua detailnya di halaman dokumentasi "Instal dan Siapkan kubectl" untuk lingkungan Anda.

Di bawah ini adalah opsi konfigurasi dengan fitur pelengkapan otomatis:

Sekarang, tinggal tab saja!

7. Melihat pemanfaatan sumber daya

Perintah atas mungkin merupakan salah satu alat paling populer untuk memantau proses dan sumber daya sistem. Ini menyediakan antarmuka berbasis karakter sederhana dan akses cepat ke informasi penting.

Anda dapat melihat pemanfaatan sumber daya per node:

Pemanfaatan sumber daya per pemalut:

Dan perintah watch yang praktis dapat membantu Anda menampilkan perintah dalam interval yang diinginkan tanpa harus menjalankannya berulang kali. Contoh berikut membuatnya berjalan setiap lima detik (defaultnya adalah dua detik): 

tonton kubectl top node -n 5

Catatan: Perintah menonton perlu diunduh untuk lingkungan Anda.

Klaster Kubernetes Anda juga perlu menjalankan heapster agar perintah teratas berfungsi, jika tidak, Anda akan mendapatkan kesalahan berikut: “Kesalahan dari server (NotFound): server tidak dapat menemukan sumber daya yang diminta (dapatkan layanan http:heapster:)”

8. Perluas kubectl dan buat perintah Anda sendiri menggunakan output mentah

Perintah kubectl menyediakan tampilan ringkasan sumber daya yang disimpan oleh apiserver. Ada banyak lagi bidang yang disimpan oleh apiserver yang tidak ditampilkan. Anda dapat menggunakan perintah kubectl get dengan output sumber daya mentah untuk membuat visualisasi dan perintah Anda sendiri. 

Anda dapat mencetak sumber daya mentah di JSON dengan perintah berikut:

kubectl get deployments -o json

Anda juga dapat memanggil sumber daya secara langsung menggunakan panggilan api:

kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments

Anda bahkan dapat menggabungkan output dengan alat seperti jq untuk memberikan visualisasi yang berbeda, memfilter output, atau memberi umpan output ke alat lain untuk otomatisasi lanjutan. 

Sebagai contoh, mungkin sulit untuk menemukan masalah pada klaster dengan beberapa namespace dan penerapan, tetapi contoh di bawah ini menggunakan API mentah untuk memindai semua penerapan dalam klaster dan memfilter hanya penerapan yang memiliki replika yang gagal:

 

kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq '.items[] 
| {name: .metadata.name, replicas: .status.replicas, available:
 (.status.availableReplicas // 0), unavailable:
 (.status.unavailableReplicas // 0)} | pilih (.unavailable > 0)'

Berikut ini adalah penjelasan singkat dari perintah di atas:

  • Pertama, kita memanggil API Kubernetes untuk mengembalikan semua penerapan. Output default adalah dalam JSON. Sulit untuk memvisualisasikan struktur dokumen JSON, tetapi Anda dapat menyalurkan ke jq untuk mendapatkan ide yang lebih baik seperti pada contoh di bawah ini:

    kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq .

  • Perhatikan bahwa dokumen respons memiliki array item untuk setiap penerapan. Kami ingin memeriksa bidang status array ini sepenuhnya pada akhirnya. Perintah di bawah ini menunjukkan cara mencetak hanya data yang Anda butuhkan dan nilai default 0 ketika bidang tidak tersedia:

     

    kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq '.items[] |
{name: .metadata.name, replicas: .status.replicas, available:
 (.status.availableReplicas // 0), unavailable: 
(.status.unavailableReplicas // 0)}'
  • Bagian terakhir dari teka-teki ini adalah menggunakan fungsi select untuk hanya menampilkan penerapan dengan replika yang tidak tersedia:

     

    kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq '.items[] | 
{name: .metadata.name, replicas: .status.replicas, available:
 (.status.availableReplicas // 0), unavailable: 
(.status.unavailableReplicas // 0)} | pilih (.unavailable > 0)'

Ringkasan

Kami harap Anda menemukan beberapa kiat dan trik ini berguna saat Anda bekerja dengan Kubernetes. Beri tahu kami jika Anda memiliki kiat favorit atau versi Anda sendiri yang ingin Anda bagikan.

Jangan lupa untuk melihat IBM® Cloud Kubernetes Service dan gunakan tips dan trik berikut ini.

Ingin mendapatkan pengalaman langsung gratis dengan Kubernetes? Manfaatkan IBM® CloudLab, platform interaktif baru yang menawarkan tutorial Kubernetes dengan sertifikasi—tanpa biaya atau konfigurasi yang diperlukan.

Penulis

Ravi Saraswathi

IBM Chief Architect

IBM Blog

Marcelo Borges

Lead Cloud Solution Architect

