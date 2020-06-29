8 kiat dan trik Kubernetes

Anda dapat membagi klaster Kubernetes menjadi beberapa lingkungan dengan menggunakan ruang nama (misalnya, Dev1, Dev2, QA1, QA2, dll.), dan setiap lingkungan dapat dikelola oleh pengguna yang berbeda. Salah satu ketidaknyamanan menulis perintah kubectl adalah bahwa setiap kali Anda menulis perintah, Anda memerlukan --namespace opsi di akhir. Orang sering melupakan ini dan akhirnya membuat objek (pod, layanan, penerapan) di namespace yang salah.



Dengan trik ini, Anda dapat mengatur preferensi namespace sebelum menjalankan perintah kubectl. Jalankan perintah berikut sebelum menjalankan perintah kubectl, dan itu akan menyimpan namespace untuk semua perintah kubectl berikutnya untuk konteks Anda saat ini:

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

Beberapa perintah yang paling umum dan berguna dengan namespace tercantum di bawah ini: