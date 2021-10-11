Karena tidak melibatkan perubahan pada arsitektur aplikasi dan sedikit atau tidak ada perubahan pada kode aplikasi, strategi migrasi tanpa perombakan memungkinkan migrasi yang lebih cepat, tidak terlalu padat karya, dan pada awalnya lebih murah dibandingkan dengan proses lain. Ini juga merupakan cara tercepat dan paling murah bagi organisasi untuk mulai mengalihkan dana TI dari biaya modal (CapEx) ke biaya operasional (OpEx) untuk memulai strategi hybrid cloud dan mulai menggunakan daya komputasi, penyimpanan, dan infrastruktur jaringan cloud yang lebih ekonomis dan dapat diperluas.

Pada masa-masa awal komputasi cloud, migrasi tanpa perombakan layak dipertimbangkan untuk semua aplikasi on premises yang paling tua, paling kompleks, dan paling ketat. Tetapi ketika arsitektur cloud berkembang—dan memungkinkan produktivitas pengembang yang lebih baik dan model penetapan harga cloud yang lebih menguntungkan—nilai jangka panjang dari migrasi aplikasi 'apa adanya' yang tidak dapat menggunakan lingkungan cloud berkurang secara drastis.

Saat ini, migrasi tanpa perombakan dianggap terutama sebagai opsi untuk memigrasikan beban kerja yang siap cloud sampai tingkat tertentu (misalnya, beban kerja VMware, aplikasi dalam kontainer, aplikasi yang dibangun di atas arsitektur layanan mikro) atau sebagai langkah pertama untuk merancang ulang aplikasi monolitik untuk cloud di cloud.