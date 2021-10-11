Cloud

Apa yang dimaksud dengan lift and shift?

Struktur Atap Logam Langit-Langit Gedung Perkantoran

Apa yang dimaksud dengan lift and shift?

"Migrasi tanpa perombakan," dikenal juga sebagai "hosting ulang," adalah proses migrasi salinan aplikasi atau beban kerja beserta penyimpanan data dan sistem operasinya (OS), dari satu lingkungan TI ke lingkungan lainnya—biasanya dari on premises ke cloud publik atau pribadi.

Karena tidak melibatkan perubahan pada arsitektur aplikasi dan sedikit atau tidak ada perubahan pada kode aplikasi, strategi migrasi tanpa perombakan memungkinkan migrasi yang lebih cepat, tidak terlalu padat karya, dan pada awalnya lebih murah dibandingkan dengan proses lain. Ini juga merupakan cara tercepat dan paling murah bagi organisasi untuk mulai mengalihkan dana TI dari biaya modal (CapEx) ke biaya operasional (OpEx) untuk memulai strategi hybrid cloud dan mulai menggunakan daya komputasi, penyimpanan, dan infrastruktur jaringan cloud yang lebih ekonomis dan dapat diperluas.

Pada masa-masa awal komputasi cloud, migrasi tanpa perombakan layak dipertimbangkan untuk semua aplikasi on premises yang paling tua, paling kompleks, dan paling ketat. Tetapi ketika arsitektur cloud berkembang—dan memungkinkan produktivitas pengembang yang lebih baik dan model penetapan harga cloud yang lebih menguntungkan—nilai jangka panjang dari migrasi aplikasi 'apa adanya' yang tidak dapat menggunakan lingkungan cloud berkurang secara drastis.

Saat ini, migrasi tanpa perombakan dianggap terutama sebagai opsi untuk memigrasikan beban kerja yang siap cloud sampai tingkat tertentu (misalnya, beban kerja VMware, aplikasi dalam kontainer, aplikasi yang dibangun di atas arsitektur layanan mikro) atau sebagai langkah pertama untuk merancang ulang aplikasi monolitik untuk cloud di cloud.

Pemandangan udara dari jalan raya

Dapatkan ketenangan saat menggunakan cloud  

Dapatkan Buletin Think mingguan untuk mendapatkan panduan pakar dalam mengoptimalkan pengaturan multicloud di era AI.

Manfaat migrasi tanpa perombakan

Dibandingkan dengan terus menjalankan aplikasi on premises, migrasi tanpa perombakan dapat menawarkan beberapa manfaat menarik:

  • Migrasi yang cepat, hemat biaya, dan minim gangguan: Migrasi tanpa perombakan memungkinkan migrasi yang cepat, tanpa mendedikasikan tim yang besar untuk tugas tersebut. Aplikasi on premises dapat tetap berada di tempatnya selama migrasi sehingga tidak ada gangguan layanan dan pengalaman aplikasi tetap identik bagi pengguna.

  • Potensi peningkatan kinerja: Migrasi tanpa perombakan menawarkan kesempatan untuk menjalankan aplikasi pada perangkat keras yang diperbarui dan berkinerja lebih baik tanpa harus membeli perangkat keras itu sendiri.

  • Kapasitas yang diperluas untuk konsolidasi on premises: Menambahkan kapasitas komputasi, penyimpanan, dan bandwidth jaringan yang lebih besar dari cloud dengan pembayaran per penggunaan sekaligus mengonsolidasikan infrastruktur pusat data on premises dan biaya pada saat yang sama.

  • Skalabilitas sesuai permintaan: Migrasi tanpa perombakan dapat memungkinkan organisasi Anda untuk menskalakan aplikasi tanpa membeli dan menginstal kapasitas komputasi baru secara fisik. Anda juga tidak perlu menyediakan perangkat keras secara berlebihan untuk memperhitungkan periode lalu lintas puncak.

  • Elastisitas penghematan biaya: Beberapa aplikasi mungkin juga memanfaatkan elastisitas cloud — kemampuan untuk secara otomatis membuat instans baru dan menurunkan kecepatan sumber daya agar sesuai dengan permintaan secara tepat. Semakin besar elastisitas cloud Anda dan semakin banyak aplikasi Anda dapat menggunakannya, semakin banyak Anda dapat menghemat dengan hanya menggunakan sumber daya yang tepat yang Anda butuhkan pada waktu tertentu.

  • Keamanan yang ditingkatkan: Setelah dimigrasikan, bahkan aplikasi lama mungkin dapat memanfaatkan layanan keamanan cloud seperti kontrol akses berbasis peran, autentikasi multifaktor, dan proses keamanan hybrid terpadu.

  • Mengurangi biaya pusat data on premises dan kerepotan: Semakin banyak aplikasi yang bisa Anda migrasikan ke cloud, semakin cepat Anda bisa mengurangi infrastruktur on premises dan biaya pengelolaan serta pemeliharaannya.

  • Langkah sederhana menuju hybrid cloud: Migrasi tanpa perombakan adalah cara mudah untuk memindahkan aplikasi yang paling siap dan paling cocok ke cloud pribadi atau publik sementara Anda terus menghosting beban kerja aplikasi lain on premises. Dengan alat manajemen yang tepat, Anda dapat mengelola platform bersama-sama sebagai infrastruktur tunggal yang dioptimalkan.

Sekali lagi, migrasi tanpa perombakan tidak akan memberikan manfaat ini untuk semua aplikasi. Aplikasi yang hanya dioptimalkan sebagian untuk lingkungan cloud mungkin tidak akan pernah menyadari potensi penghematan dari cloud dan mungkin pada akhirnya akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menjalankannya di cloud. Jika sebuah aplikasi berjalan lambat atau tidak efisien on premises, aplikasi tersebut tidak mungkin berjalan lebih baik di cloud tanpa modifikasi. Biaya dan pembatasan perizinan dapat membuat migrasi tanpa perombakan menjadi sangat mahal atau bahkan tidak mungkin dilakukan menurut hukum.

AI Academy

Mencapai kesiapan AI dengan hybrid cloud

Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulumnya dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memprioritaskan investasi AI yang dapat mendorong pertumbuhan.
Buka episode

Migrasi tanpa perombakan beban kerja VMware

Teknologi virtualisasi VMware ada di mana-mana di perusahaan. VMware mewakili 80% dari pasar virtualisasi dan 100% dari perusahaan Fortune 100 menggunakan VMware untuk menjadikan pusat data on-premise mereka virtual. Tidak mengherankan, sebagian besar penyedia cloud menawarkan infrastruktur VMware untuk aplikasi hosting dan beberapa menawarkan alat dan layanan khusus untuk memigrasikan VMware mereka ke cloud tanpa perombakan.

Untuk melakukan migrasi tanpa perombakan pada beban kerja VMware yang ada, pusat data on premises dan pusat data cloud target harus berbagi hypervisor VMware ESXi yang mendasarinya dan satu kumpulan alat dan skrip manajemen yang sama, yang kompatibel dengan VMware dan vSphere API. Penyedia cloud harus memiliki tim operasi dengan keterampilan dan pengalaman untuk mengelola tumpukan perangkat lunak VMware.

Teknologi utama yang menyederhanakan migrasi tanpa perombakan VMware adalah VMware HCX (Ekstensi Hybrid Cloud), alat yang pada dasarnya memperluas jaringan on premises ke lingkungan VMware di cloud untuk menerapkan infrastruktur hybrid cloud dengan cepat. HCX memungkinkan migrasi ribuan mesin virtual (VM) yang aman dan berskala besar dari on-premise ke cloud; memungkinkan Anda mengelola dan mengoperasikan beban kerja on-premise dan cloud yang menggunakan alat, skrip, dan keterampilan yang sama; dan memungkinkan Anda menerapkan replikasi dan pemulihan beban kerja on-premise di cloud.

Migrasi tanpa perombakan vs alternatif migrasi

Migrasi tanpa perombakan adalah migrasi IaaS (Infrastruktur sebagai Layanan) - Anda memindahkan aplikasi apa adanya dari infrastruktur on premises ke infrastruktur cloud yang Anda bayar berdasarkan langganan atau penggunaan.

Secara garis besar, ada dua jenis migrasi cloud lain yang perlu dipertimbangkan:

Migrasi PaaS
.

Migrasi PaaS (Platform sebagai Layanan) melibatkan merevisi aplikasi Anda untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari tumpukan PaaS penyedia cloud. Anda dapat melakukan pemfaktoran ulang atau pemindahan ke platform lain pada aplikasi, membuat perubahan kecil untuk mengoptimalkan kinerjanya untuk cloud atau untuk memanfaatkan kemampuan cloud tertentu, tanpa mengubah pengalaman pengguna. Anda juga dapat mendesain ulang aplikasi untuk mendapatkan manfaat dari layanan mikro, kontainer, atau komputasi nirserver. Atau, Anda dapat sepenuhnya mendesain ulang aplikasi yang menggunakan alat pengembangan dan kemampuan platform penyedia cloud yang meningkatkan produktivitas pengembang.

Dibandingkan dengan migrasi tanpa perombakan, migrasi PaaS lebih mahal, padat karya, dan memakan waktu di muka. Tetapi ini memungkinkan aplikasi Anda untuk mengambil keuntungan lebih besar dari otomatisasi operasi cloud native, produktivitas pengembang, keamanan, ketahanan, dan model biaya bayar per penggunaan, yang bersama-sama dapat dengan cepat memulihkan investasi awal Anda.

Migrasi SaaS
.

Migrasi SaaS (Perangkat Lunak sebagai Layanan) berarti mengganti aplikasi on premises Anda dengan alternatif berbasis cloud yang sudah jadi, yang menyediakan fungsionalitas serupa dan memanfaatkan lebih banyak manfaat dari infrastruktur penyedia cloud Anda.

Migrasi SaaS yang tepat dapat memberikan biaya migrasi tanpa perombakan yang rendah dengan keuntungan cloud dari migrasi PaaS. Namun, mungkin migrasi ini juga mengharuskan Anda untuk melepaskan atau menunggu fitur atau penyesuaian tertentu, dan kemungkinan besar Anda perlu mengadopsi fasilitas aplikasi SaaS untuk manajemen data, kontrol akses, keamanan, dan banyak lagi.

Contoh penggunaan migrasi tanpa perombakan

Untuk mengulangi, karena teknologi cloud terus meningkatkan produktivitas pengembang dan meningkatkan model harga cloud, semakin tidak masuk akal (dan biayanya lebih mahal pada akhirnya) untuk bermigrasi ke cloud yang tidak menggunakan lingkungan cloud. Namun, masih ada beberapa contoh di mana migrasi tanpa perombakan dapat lebih masuk akal daripada migrasi PaaS:

  • Biaya infrastruktur on premises Anda meroket, tetapi Anda belum siap untuk merancang ulang aplikasi. Dalam hal ini, mungkin perlu untuk 'memarkir' aplikasi untuk beberapa saat di cloud sampai Anda siap atau dapat membangun kembali. Pengecualian diberikan pada aplikasi lama yang padat sumber daya seperti analitik big data, animasi digital, atau pencitraan medis, atau teknik yang cenderung meningkatkan biaya cloud dengan model bayar per penggunaan lebih cepat daripada yang dapat Anda prediksi.

  • Anda ingin memigrasikan aplikasi siap pakai. Anda tidak dapat mendesain ulang, jadi satu-satunya alternatif yang nyata adalah memindahkan mereka apa adanya ke cloud.

  • Anda memerlukan pencadangan dan pemulihan yang lebih murah dan dapat diskalakan. Transisi pencadangan dari on premises ke cloud adalah contoh penggunaan umum di semua industri kecuali industri yang paling ketat diatur atau aplikasi dengan tujuan titik pemulihan (RPO) atau tujuan waktu pemulihan (RTO) paling ketat.

Penilaian dan perencanaan migrasi tanpa perombakan

Sebelum melakukan migrasi tanpa perombakan, kaji dan persiapkan dengan cermat faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kesulitan, biaya, dan nilai akhir pekerjaan. Ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

  1. Masa pakai aplikasi: Berapa lama lagi Anda akan terus menggunakan aplikasi atau menjalankan beban kerja ini? Dalam banyak kasus, tidak masuk akal untuk memigrasikan aplikasi yang akan Anda hentikan dalam waktu 12 bulan ke depan.

  2. Pembatasan akses API: Pastikan perpindahan Anda ke cloud tidak akan mengakibatkan kemacetan pada alat API Anda saat ini.

  3. Alat otomatisasi migrasi: Identifikasi apakah penyedia hosting cloud Anda menawarkan alat otomatis untuk migrasi dan rencanakan untuk menggunakannya kapan pun memungkinkan.

  4. Prioritas migrasi: Jika Anda berencana untuk memigrasi beberapa aplikasi, buatlah runbook untuk memastikan bahwa aplikasi yang sangat penting dimigrasikan terlebih dahulu (atau urutan apa pun yang paling masuk akal untuk bisnis Anda).

  5. Kepatuhan: Sebelum bermigrasi dari lingkungan on premises pribadi Anda ke cloud pribadi atau publik, evaluasi rencana migrasi Anda dan infrastruktur penyedia cloud untuk memastikan bahwa semua persyaratan kepatuhan akan terpenuhi selama dan setelah migrasi.

  6. Fitur dan ruang lingkup yang tidak terkendali: Lingkungan cloud yang kaya akan fitur dapat dengan mudah menggoda Anda untuk segera mengintegrasikan kemampuan, yang menyebabkan penundaan dan menguras sumber daya. Miliki proyek yang didefinisikan dengan jelas dan patuhi selama migrasi.

Sumber daya

Mulai perjalanan migrasi cloud Anda

Akses insight penting tentang migrasi cloud dengan laporan terbaru IBM. Temukan 10 fakta teratas yang perlu diketahui setiap pemimpin teknologi.
Memahami IaaS, PaaS, dan SaaS: Memilih solusi cloud yang tepat

Pelajari tentang perbedaan utama antara infrastruktur sebagai layanan (IaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Jelajahi bagaimana setiap model cloud menyediakan berbagai tingkat kontrol, skalabilitas, dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda.
Migrasi aplikasi: Berpindah ke masa depan

Temukan proses migrasi aplikasi di seluruh platform atau lingkungan sambil memastikan gangguan minimal dan kinerja yang dioptimalkan. Pelajari strategi, contoh penggunaan, dan tahapan migrasi aplikasi lama dan modern.
Migrasi cloud yang mudah dengan lift and shift

Pelajari cara mentransisikan aplikasi Anda ke cloud dengan cepat dengan strategi lift and shift, guna mempertahankan infrastruktur yang ada sekaligus mendapatkan manfaat cloud. Jelajahi keunggulan, beban kerja VMware, dan contoh penggunaan yang membuat pendekatan ini menjadi pilihan utama bagi banyak bisnis.
Migrasikan VMware vSphere ke IBM Cloud dengan mudah

Migrasikan beban kerja VMware vSphere ke IBM Cloud dengan RackWare Management Module (RMM), alat migrasi layanan mandiri yang menawarkan migrasi otomatis.
Optimalkan migrasi cloud Anda dengan IBM Turbonomic

Rencanakan dan percepat proyek migrasi cloud Anda secara efisien dengan IBM Turbonomic. Dapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti terkait beban kerja aplikasi, optimalkan kinerja, dan hemat biaya sekaligus memastikan transisi cloud yang lancar.

Solusi terkait
IBM Cloud Pak for Network Automation

Otomatiskan penyediaan dan orkestrasi jaringan di cloud untuk menyederhanakan migrasi, meningkatkan ketangkasan, dan memastikan operasi yang lancar.

 Jelajahi Cloud Pak Automation
IBM Instana Observability

IBM Instana Observability mengotomatiskan application discovery, pemantauan, pelacakan, dan analisis akar masalah untuk lingkungan layanan mikro.

 Jelajahi Instana
IBM Turbonomic Application Resource Management

IBM Turbonomic adalah perangkat lunak manajemen sumber daya aplikasi yang menggunakan AI untuk mengoptimalkan kinerja, biaya, dan kepatuhan lingkungan multicloud. Perangkat ini tersedia sebagai SaaS atau untuk hosting mandiri.

 Jelajahi Turbonomic
Ambil langkah selanjutnya

Percepat perjalanan migrasi cloud Anda dengan layanan konsultasi pakar dari IBM. Temukan bagaimana solusi kami dapat membantu Anda bertransisi ke cloud secara efisien, atau pesan demo langsung untuk melihat manfaat penerapan Turbonomic.

 Jelajahi Layanan Migrasi IBM Cloud Pesan demo langsung