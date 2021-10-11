"Migrasi tanpa perombakan," dikenal juga sebagai "hosting ulang," adalah proses migrasi salinan aplikasi atau beban kerja beserta penyimpanan data dan sistem operasinya (OS), dari satu lingkungan TI ke lingkungan lainnya—biasanya dari on premises ke cloud publik atau pribadi.
Karena tidak melibatkan perubahan pada arsitektur aplikasi dan sedikit atau tidak ada perubahan pada kode aplikasi, strategi migrasi tanpa perombakan memungkinkan migrasi yang lebih cepat, tidak terlalu padat karya, dan pada awalnya lebih murah dibandingkan dengan proses lain. Ini juga merupakan cara tercepat dan paling murah bagi organisasi untuk mulai mengalihkan dana TI dari biaya modal (CapEx) ke biaya operasional (OpEx) untuk memulai strategi hybrid cloud dan mulai menggunakan daya komputasi, penyimpanan, dan infrastruktur jaringan cloud yang lebih ekonomis dan dapat diperluas.
Pada masa-masa awal komputasi cloud, migrasi tanpa perombakan layak dipertimbangkan untuk semua aplikasi on premises yang paling tua, paling kompleks, dan paling ketat. Tetapi ketika arsitektur cloud berkembang—dan memungkinkan produktivitas pengembang yang lebih baik dan model penetapan harga cloud yang lebih menguntungkan—nilai jangka panjang dari migrasi aplikasi 'apa adanya' yang tidak dapat menggunakan lingkungan cloud berkurang secara drastis.
Saat ini, migrasi tanpa perombakan dianggap terutama sebagai opsi untuk memigrasikan beban kerja yang siap cloud sampai tingkat tertentu (misalnya, beban kerja VMware, aplikasi dalam kontainer, aplikasi yang dibangun di atas arsitektur layanan mikro) atau sebagai langkah pertama untuk merancang ulang aplikasi monolitik untuk cloud di cloud.
Dibandingkan dengan terus menjalankan aplikasi on premises, migrasi tanpa perombakan dapat menawarkan beberapa manfaat menarik:
Sekali lagi, migrasi tanpa perombakan tidak akan memberikan manfaat ini untuk semua aplikasi. Aplikasi yang hanya dioptimalkan sebagian untuk lingkungan cloud mungkin tidak akan pernah menyadari potensi penghematan dari cloud dan mungkin pada akhirnya akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menjalankannya di cloud. Jika sebuah aplikasi berjalan lambat atau tidak efisien on premises, aplikasi tersebut tidak mungkin berjalan lebih baik di cloud tanpa modifikasi. Biaya dan pembatasan perizinan dapat membuat migrasi tanpa perombakan menjadi sangat mahal atau bahkan tidak mungkin dilakukan menurut hukum.
Teknologi virtualisasi VMware ada di mana-mana di perusahaan. VMware mewakili 80% dari pasar virtualisasi dan 100% dari perusahaan Fortune 100 menggunakan VMware untuk menjadikan pusat data on-premise mereka virtual. Tidak mengherankan, sebagian besar penyedia cloud menawarkan infrastruktur VMware untuk aplikasi hosting dan beberapa menawarkan alat dan layanan khusus untuk memigrasikan VMware mereka ke cloud tanpa perombakan.
Untuk melakukan migrasi tanpa perombakan pada beban kerja VMware yang ada, pusat data on premises dan pusat data cloud target harus berbagi hypervisor VMware ESXi yang mendasarinya dan satu kumpulan alat dan skrip manajemen yang sama, yang kompatibel dengan VMware dan vSphere API. Penyedia cloud harus memiliki tim operasi dengan keterampilan dan pengalaman untuk mengelola tumpukan perangkat lunak VMware.
Teknologi utama yang menyederhanakan migrasi tanpa perombakan VMware adalah VMware HCX (Ekstensi Hybrid Cloud), alat yang pada dasarnya memperluas jaringan on premises ke lingkungan VMware di cloud untuk menerapkan infrastruktur hybrid cloud dengan cepat. HCX memungkinkan migrasi ribuan mesin virtual (VM) yang aman dan berskala besar dari on-premise ke cloud; memungkinkan Anda mengelola dan mengoperasikan beban kerja on-premise dan cloud yang menggunakan alat, skrip, dan keterampilan yang sama; dan memungkinkan Anda menerapkan replikasi dan pemulihan beban kerja on-premise di cloud.
Migrasi tanpa perombakan adalah migrasi IaaS (Infrastruktur sebagai Layanan) - Anda memindahkan aplikasi apa adanya dari infrastruktur on premises ke infrastruktur cloud yang Anda bayar berdasarkan langganan atau penggunaan.
Secara garis besar, ada dua jenis migrasi cloud lain yang perlu dipertimbangkan:
Migrasi PaaS (Platform sebagai Layanan) melibatkan merevisi aplikasi Anda untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari tumpukan PaaS penyedia cloud. Anda dapat melakukan pemfaktoran ulang atau pemindahan ke platform lain pada aplikasi, membuat perubahan kecil untuk mengoptimalkan kinerjanya untuk cloud atau untuk memanfaatkan kemampuan cloud tertentu, tanpa mengubah pengalaman pengguna. Anda juga dapat mendesain ulang aplikasi untuk mendapatkan manfaat dari layanan mikro, kontainer, atau komputasi nirserver. Atau, Anda dapat sepenuhnya mendesain ulang aplikasi yang menggunakan alat pengembangan dan kemampuan platform penyedia cloud yang meningkatkan produktivitas pengembang.
Dibandingkan dengan migrasi tanpa perombakan, migrasi PaaS lebih mahal, padat karya, dan memakan waktu di muka. Tetapi ini memungkinkan aplikasi Anda untuk mengambil keuntungan lebih besar dari otomatisasi operasi cloud native, produktivitas pengembang, keamanan, ketahanan, dan model biaya bayar per penggunaan, yang bersama-sama dapat dengan cepat memulihkan investasi awal Anda.
Migrasi SaaS (Perangkat Lunak sebagai Layanan) berarti mengganti aplikasi on premises Anda dengan alternatif berbasis cloud yang sudah jadi, yang menyediakan fungsionalitas serupa dan memanfaatkan lebih banyak manfaat dari infrastruktur penyedia cloud Anda.
Migrasi SaaS yang tepat dapat memberikan biaya migrasi tanpa perombakan yang rendah dengan keuntungan cloud dari migrasi PaaS. Namun, mungkin migrasi ini juga mengharuskan Anda untuk melepaskan atau menunggu fitur atau penyesuaian tertentu, dan kemungkinan besar Anda perlu mengadopsi fasilitas aplikasi SaaS untuk manajemen data, kontrol akses, keamanan, dan banyak lagi.
Untuk mengulangi, karena teknologi cloud terus meningkatkan produktivitas pengembang dan meningkatkan model harga cloud, semakin tidak masuk akal (dan biayanya lebih mahal pada akhirnya) untuk bermigrasi ke cloud yang tidak menggunakan lingkungan cloud. Namun, masih ada beberapa contoh di mana migrasi tanpa perombakan dapat lebih masuk akal daripada migrasi PaaS:
Sebelum melakukan migrasi tanpa perombakan, kaji dan persiapkan dengan cermat faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kesulitan, biaya, dan nilai akhir pekerjaan. Ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:
