Apa itu big data?

Big data telah mengubah cara organisasi mengumpulkan insight dan membuat keputusan strategis.



Sebuah studi dari Harvard Business Review ulasan menemukan bahwa perusahaan berbasis data lebih menguntungkan dan inovatif dibandingkan perusahaan sejenisnya.1 Organisasi yang secara efektif memanfaatkan big data dan AI dilaporkan mengungguli perusahaan sejenisnya dalam hal metrik bisnis utama, termasuk efisiensi operasional (81% vs 58%), pertumbuhan pendapatan (77% vs 61%), dan pengalaman pelanggan (77% vs 45%).

Di bawah ini adalah beberapa manfaat dan contoh penggunaan big data yang paling signifikan.

Pengambilan keputusan yang lebih baik: Menganalisis kumpulan data yang sangat besar memungkinkan organisasi untuk menemukan pola dan tren yang mengarah pada keputusan yang lebih tepat. Misalnya, rantai bahan makanan dapat menggunakan data penjualan dan Forecasting cuaca untuk memprediksi permintaan produk musiman, membantu menyimpan stok yang sesuai di toko dan mengurangi limbah.

Pengalaman pelanggan yang ditingkatkan: Big data memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan pada tingkat yang lebih terperinci, membuka jalan bagi interaksi yang lebih disesuaikan. Misalnya, analisis big data dapat membantu mengidentifikasi pelanggan yang sering membeli produk perawatan kulit dari merek tertentu. Merek dapat menggunakan informasi ini untuk membantu menargetkan kampanye untuk penjualan dalam waktu terbatas atau penawaran khusus untuk produk serupa.

Peningkatan efisiensi operasional: Data real-time memungkinkan organisasi merampingkan operasi dan mengurangi pemborosan. Di bidang manufaktur, misalnya, organisasi dapat menganalisis data sensor waktu nyata untuk memprediksi kegagalan peralatan sebelum terjadi. Proses ini, yang dikenal sebagai pemeliharaan prediktif, dapat membantu mencegah waktu henti dan mengurangi biaya pemeliharaan.

Pengembangan produk yang responsif: Insight big data membantu perusahaan menanggapi kebutuhan pelanggan dan memandu peningkatan produk. Misalnya, jika beberapa pengguna melaporkan bahwa fitur tertentu pada smartphone menguras daya baterai terlalu cepat, pengembang dapat memprioritaskan pengoptimalan fitur tersebut pada pembaruan perangkat lunak berikutnya.

Penetapan harga yang dioptimalkan: Big data memungkinkan organisasi untuk menyempurnakan strategi penetapan harga berdasarkan kondisi pasar secara real-time. Misalnya, maskapai penerbangan dapat menggunakan insight yang berasal dari big data untuk menyesuaikan harga tiket secara dinamis, menanggapi perubahan permintaan dan harga pesaing.

Peningkatan manajemen risiko dan deteksi penipuan: Big data memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan memantau risiko secara proaktif. Bank, misalnya, menganalisis pola transaksi untuk deteksi potensi penipuan. Jika kartu kredit nasabah digunakan untuk pembelian bernilai tinggi yang tidak biasa di negara lain, bank dapat menandai transaksi tersebut dan memberi tahu nasabah untuk verifikasi.