Apa itu database NoSQL?

NoSQL menyediakan opsi lain untuk mengatur data dalam banyak cara. Dengan menawarkan struktur data yang beragam, NoSQL dapat diterapkan pada analisis data, mengelola big data, jejaring sosial, dan pengembangan aplikasi seluler.

Database NoSQL mengelola informasi menggunakan salah satu model data primer berikut:

Penyimpanan bernilai kunci

Ini biasanya dianggap sebagai bentuk database NoSQL yang paling sederhana. Model data tanpa skema ini disusun ke dalam kamus pasangan kunci-nilai, di mana setiap item memiliki kunci dan nilai. Kuncinya bisa seperti sesuatu yang serupa yang ditemukan dalam database SQL, seperti ID keranjang belanja, sedangkan nilainya adalah sebuah array data, seperti setiap item dalam keranjang belanja pengguna tersebut. Ini biasanya digunakan untuk cache dan menyimpan informasi sesi pengguna, seperti keranjang belanja. Namun, itu tidak ideal ketika Anda perlu menarik beberapa catatan sekaligus. Redis dan Memcached adalah contoh database nilai kunci sumber terbuka.

Penyimpanan dokumen

Seperti yang disarankan oleh namanya, database dokumen menyimpan data sebagai dokumen. Mereka dapat membantu dalam mengelola data semi-terstruktur, dan data biasanya disimpan dalam format JSON, XML, atau BSON. Hal ini membuat data tetap bersama ketika digunakan dalam aplikasi, sehingga mengurangi jumlah terjemahan yang diperlukan untuk menggunakan data. Pengembang juga mendapatkan lebih banyak fleksibilitas karena skema data tidak perlu dicocokkan di seluruh dokumen (mis. name vs. first_name). Namun, ini bisa menjadi masalah untuk transaksi yang kompleks, yang menyebabkan korupsi data. Contoh penggunaan populer dari database dokumen termasuk sistem manajemen konten dan profil pengguna. Contoh database berorientasi dokumen adalah MongoDB, komponen database dari tumpukan MEAN.

Ingin tahu lebih banyak tentang MongoBD? Lihat tutorial IBM tentang memulai menggunakan IBM Cloud Databases untuk MongoDB.

Penyimpanan dengan kolom lebar

Basis data ini menyimpan informasi dalam kolom-kolom, sehingga pengguna hanya dapat mengakses kolom tertentu yang mereka perlukan tanpa perlu mengalokasikan memori tambahan untuk data yang tidak relevan. Basis data ini mencoba mengatasi kekurangan dari penyimpanan nilai kunci dan dokumen, tetapi karena ini bisa menjadi sistem yang lebih kompleks untuk dikelola, maka tidak disarankan untuk digunakan oleh tim dan proyek yang baru. Apache HBase dan Apache Cassandra adalah contoh database sumber terbuka, kolom lebar. Apache HBase dibangun di atas Hadoop Distributed Files System yang menyediakan cara untuk menyimpan kumpulan data yang jarang, yang umumnya digunakan dalam banyak aplikasi big data. Apache Cassandra, di sisi lain, telah dirancang untuk mengelola data dalam jumlah besar di beberapa server dan pengelompokan yang menjangkau beberapa pusat data. Ini telah digunakan untuk berbagai contoh penggunaan, seperti situs jejaring sosial dan analisis data real-time.

Penyimpanan grafik

Jenis database ini biasanya menampung data dari grafik pengetahuan. Elemen data disimpan sebagai node, edge, dan properti. Setiap objek, tempat, atau orang dapat menjadi node. Tepi mendefinisikan hubungan antara node. Misalnya, node bisa menjadi klien, seperti IBM, dan agensi seperti, Ogilvy. Edge akan mengkategorikan hubungan sebagai hubungan pelanggan antara IBM dan Ogilvy.

Database grafik digunakan untuk menyimpan dan mengelola jaringan koneksi antar elemen dalam grafik. Neo4j (tautan berada di luar IBM), sebuah layanan basis data berbasis grafik berbasis Java dengan edisi komunitas sumber terbuka di mana pengguna bisa membeli lisensi untuk pencadangan online dan ekstensi ketersediaan tinggi, atau versi berlisensi pra-paket yang sudah termasuk pencadangan dan ekstensi.

Toko dalam memori

Dengan jenis database ini, seperti IBM solidDB, data berada di memori utama dan bukan di disk, sehingga akses data menjadi lebih cepat dibandingkan dengan database konvensional berbasis disk.

Contoh database NoSQL

Banyak perusahaan telah memasuki lanskap NoSQL. Selain yang disebutkan di atas, berikut adalah beberapa database NoSQL populer:

Apache CouchDB, database berbasis dokumen JSON sumber terbuka yang menggunakan JavaScript sebagai bahasa kuerinya.

Elasticsearch, database berbasis dokumen yang mencakup mesin pencari teks lengkap.

Couchbase, database kunci-nilai dan dokumen yang memberdayakan pengembang untuk membangun aplikasi responsif dan fleksibel untuk komputasi cloud, seluler, dan edge.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang keadaan database, lihat “Tinjauan Singkat Lingkungan Database.”