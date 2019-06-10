Sederhananya, lisensi perangkat lunak itu kompleks. Bukan hanya hak kekayaan intelektual (untuk itu, saya sarankan untuk membaca buku Besen & Raskind "An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property" dan karya Rosen Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law), tetapi khususnya, mengapa Anda harus peduli dengan implikasi lisensi dan tren dalam lingkungan basis data sumber terbuka pada bisnis Anda.

Siap?

Pertama, mari kita bicara soal lisensi

Semua lisensi perangkat lunak memiliki aturan dan regulasi tentang bagaimana Anda menggunakan teknologi yang harus Anda ikuti. Itu berarti lisensi perangkat lunak yang Anda adopsi dapat memiliki dampak nyata pada bagaimana Anda melakukan bisnis. Mengabaikan atau melanggar peraturan ini dapat membuat Anda menghadapi risiko hukum, kerugian finansial, dan, sejujurnya, menodai reputasi perusahaan Anda. Apakah Anda membeli perangkat lunak atau mengadopsi teknologi sumber terbuka, lisensi pada akhirnya akan membatasi penggunaan kode dalam beberapa kapasitas. Semua ini untuk mengatakan, waspadalah terhadap kendala ini saat Anda mengembangkan produk Anda untuk membantu mengurangi risiko hukum jangka panjang.

Selanjutnya, perlu diingat bahwa lisensi tidak diperbaiki. Faktanya, saat ini, banyak perusahaan yang mendukung proyek basis data sumber terbuka sedang dalam proses mengubah lisensi basis data mereka menjadi lebih ketat. Bergantung pada contoh penggunaan Anda, hal itu bisa berarti bahwa jika Anda telah menggunakan basis data secara gratis, Anda sekarang mungkin terkena tindakan hukum. Ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, ini hanya untuk memastikan Anda tetap waspada. Ketika perubahan ini terjadi, penting untuk bereaksi dengan tepat. Dalam beberapa kasus, perubahan lisensi mungkin memerlukan perancangan ulang layanan, mengadopsi basis data yang berbeda, atau membuat perjanjian komersial dengan vendor.

Mari kita jelajahi ruang masalah ini sedikit lebih banyak

Mereka yang sering mengunjungi Hacker News atau TechCrunch tidak akan asing dengan percakapan seputar perangkat lunak sumber terbuka dan basis data komersial. Inilah intinya: Dalam tiga tahun terakhir, perdebatan telah meletus karena pertemuan beberapa faktor seperti pertumbuhan vendor cloud publik utama dan keberhasilan pasar, atau kurangnya, penyedia basis data yang berpusat pada sumber terbuka.

Dengan demikian, hubungan antara perangkat lunak bebas dan perangkat lunak berpemilik bukan biner—ini tentu saja adalah sebuah spektrum:

Catatan: Jarak yang diilustrasikan adalah nonilmiah, relativitas lebih penting.

Melihat spektrum di atas, di paling kiri, ada lisensi perangkat lunak basis data komersial, atau berpemilik, seperti Oracle, IBM Db2, dan Microsoft SQL Server. Ini adalah teknologi canggih dan kaya fitur yang memberi daya pada beban kerja di setiap vertikal industri. Ketika membeli perangkat lunak ini dari vendor, atau sebagai layanan cloud, Anda membayar premi untuk mendapatkan akses ke hal-hal berikut ini:

Dukungan tingkat kode

Ekosistem perkakas yang kuat

Layanan dan konsultan profesional

Visibilitas dan pengaruh ke dalam peta jalan basis data itu

Di sebelah kanan, ada perangkat lunak domain publik. Perangkat lunak ini tidak memiliki hak cipta sama sekali, yang berarti bahwa perangkat lunak ini dapat dimodifikasi, didistribusikan, atau dijual tanpa batasan. Proyek di dekat ujung kanan spektrum sering diatur oleh standar pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak bias, seperti Apache Software Foundation atau Linux Foundation.

Inisiatif Sumber Terbuka (OSI) mempertahankan daftar yang diterima secara umum tentang apa yang merupakan dan apa yang bukan lisensi sumber terbuka. Secara umum, perangkat lunak sumber terbuka ditandai dengan kemampuan untuk "memanipulasi kode". Ini berarti bahwa jika arah proyek (perangkat lunak) bertentangan dengan apa yang Anda butuhkan atau inginkan, Anda dapat memodifikasi atau mengedit kode sesuai keinginan Anda.

Menggunakan teknologi sumber terbuka sangat menarik karena biaya lisensi nol, transparansi pengembangan yang lebih besar, dan inovasi yang berasal dari keberagaman pemangku kepentingan, pengelola, dan ruang masalah. Dibandingkan dengan perangkat lunak komersial, dengan perangkat lunak sumber terbuka, Anda melepaskan pengaruh peta jalan, jaminan seputar perbaikan atau patch keamanan, dan kontrak dan mendapatkan zero vendor lock-in dan peningkatan fleksibilitas lini bisnis. (Anda dapat melihat bahwa itu adalah keseimbangan yang perlu Anda dan tim Anda pertimbangkan dengan cermat.)

Mengikuti perjalanan pada bagan di atas dari kiri ke kanan, terdapat berbagai tingkat lisensi yang berbeda-beda seperti Apache 2.0, MPL, dan GPL 3.0.

Contoh basis data yang dipetakan ke lisensi

Sedikit sejarah untuk mendapatkan konteks

Pada akhir tahun 2000-an, sebagian besar vendor basis data yang baru lahir menuju ke pasar sebagai "sumber terbuka" untuk mendapatkan akses yang mudah untuk diadopsi dan berbagi pikiran pengembang. Anda mungkin tahu perusahaan di sisi ini, seperti Mongo Inc., Redis Labs, dan Elastic. Semua perusahaan ini mengembangkan proyek komunitas seperti MongoDB, Redis, dan Elasticsearch, tetapi ingin memonetisasi investasi itu dengan versi Enterprise, implementasi cloud terkelola, atau layanan profesional.

Namun, pergeseran paradigma komputasi cloud telah membuat model bisnis ini genting karena vendor besar dapat dengan mudah menyediakan teknologi ini sebagai layanan terkelola platform asli kelas satu. Penawaran ini disampaikan dengan integrasi yang menarik untuk keamanan, kepatuhan, pemantauan, dan pencatatan di cloud masing-masing, tanpa memberikan kompensasi yang dijamin kepada pembuat perangkat lunak.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah mengevaluasi kembali Rute ke Pasar mereka. Sekarang, kita melihat mereka mengadopsi model lisensi yang melindungi investasi pengembangan mereka. Misalnya, MongoDB, Redis Labs, dan Confluent, dengan berbagai tingkat keparahan, semuanya telah mengubah lisensi bagian kode untuk mencegah perusahaan lain menjalankannya sebagai layanan tanpa kompensasi.

“Jadi, Josh, apa nasihatmu?” Pertanyaan bagus.

Begini, ada alasan bagus untuk menggunakan basis data komersial dan/atau sumber terbuka. Yang penting adalah Anda tahu apa yang Anda masukkan ke dalam diri dan perusahaan Anda. Tinjau lisensi sebelum Anda membangun aplikasi untuk memastikan proyek Anda sesuai, dan jika ingin memilih lisensi untuk proyek sumber terbuka, lihat halaman web "Pilih Lisensi" Github.

Jadi, salah satu pertimbangan penting adalah lisensi, karena tidak ada orang yang mau dituntut. Yang lainnya adalah keluarga model data, tetapi untuk alasan yang berbeda. Saat membuat aplikasi, mengetahui jenis model data akan membantu Anda memilih alat yang tepat untuk pekerjaan itu.