SQL adalah metode berusia puluhan tahun untuk mengakses basis data relasional dan sebagian besar orang yang bekerja dengan basis data sudah tidak asing lagi dengannya. Sebagai data tidak terstruktur, jumlah penyimpanan dan kekuatan pemrosesan serta jenis analitik telah berubah selama bertahun-tahun, namun, kami melihat teknologi basis data yang berbeda tersedia yang lebih cocok untuk contoh penggunaan yang lebih baru. Basis data ini biasa disebut NoSQL.
SQL dan NoSQL berbeda dalam hal apakah mereka relasional (SQL) atau nonrelasional (NoSQL), apakah skemanya sudah ditentukan sebelumnya atau dinamis, bagaimana penskalaannya, jenis data yang disertakan, dan apakah mereka lebih cocok untuk transaksi dengan banyak baris atau data tidak terstruktur.
SQL, yang merupakan singkatan dari “Structured Query Language,” adalah bahasa pemrograman yang telah banyak digunakan dalam mengelola data dalam sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) sejak tahun 1970-an. Pada tahun-tahun awal, ketika penyimpanan mahal, SQL database berfokus pada pengurangan duplikasi data.
Bertahun-tahun kemudian dan SQL masih digunakan secara luas untuk melakukan kueri pada basis data relasional, di mana data disimpan dalam baris dan tabel yang dihubungkan dengan berbagai cara. Satu entri tabel dapat terhubung ke satu atau banyak entri lainnya, atau banyak entri tabel dapat terkait dengan banyak entri di tabel lain. Basis data relasional ini yang menawarkan penyimpanan dan pemulihan data cepat dapat menangani data dalam jumlah besar dan SQL Query yang kompleks.
NoSQL adalah basis data nonrelasional, yang berarti memungkinkan struktur yang berbeda dari SQL database (bukan baris dan kolom) dan lebih banyak fleksibilitas untuk menggunakan format yang paling sesuai dengan data. Istilah “NoSQL” baru diciptakan pada awal 2000-an. Ini tidak berarti bahwa sistem tidak menggunakan SQL, karena basis data NoSQL terkadang mendukung beberapa perintah SQL. Lebih tepatnya, “NoSQL” terkadang didefinisikan sebagai “bukan hanya SQL.”
Untuk membuat fondasinya, lihat video berikut dari Jamil Spain:
SQL database sangat bermanfaat dalam menangani data terstruktur atau data yang memiliki hubungan antara variabel dan entitasnya.
Secara umum, SQL Database dapat menskalakan secara vertikal, yang berarti Anda dapat meningkatkan beban pada server dengan bermigrasi ke server lebih besar yang menambahkan lebih banyak CPU, RAM, atau kemampuan SSD. Meskipun skalabilitas vertikal yang paling sering digunakan SQL database, database ini juga dapat menskalakan secara horizontal melalui logika pemecahan atau partisi, meskipun skalabilitas tersebut tidak didukung.
Skema SQL database mengatur data secara relasional dalam bentuk tabel menggunakan tabel dengan kolom atau atribut dan baris entri. Karena SQL bekerja dengan skema yang telah ditentukan sebelumnya secara ketat, maka diperlukan pengaturan dan penyusunan data sebelum memulai dengan SQL database.
RDBMS, yang menggunakan SQL, harus menunjukkan empat properti, yang dikenal dengan akronim ACID. Ini memastikan bahwa transaksi berhasil diproses dan bahwa SQL database memiliki tingkat keandalan yang tinggi:
Karena SQL Database memiliki sejarah yang panjang, mereka memiliki komunitas yang sangat besar dan banyak contoh basis kode yang stabil secara online. Ada banyak pakar yang tersedia untuk mendukung SQL dan pemrograman data relasional.
Tidak seperti SQL, sistem NoSQL memungkinkan Anda untuk bekerja dengan struktur data yang berbeda dalam basis data. Karena memungkinkan skema dinamis untuk data tidak terstruktur, tidak terlalu perlu melakukan praperencanaan dan prapengaturan data dan lebih mudah untuk melakukan modifikasi. Basis data NoSQL memungkinkan Anda untuk menambahkan atribut dan bidang baru, serta menggunakan sintaks yang bervariasi di seluruh basis data.
Basis data NoSQL berskala lebih baik secara horizontal, yang berarti seseorang dapat menambahkan server atau node tambahan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan beban.
Basis data NoSQL tidak relasional, sehingga tidak hanya menyimpan data dalam baris dan tabel. Sebaliknya, mereka umumnya termasuk dalam salah satu dari empat jenis struktur:
Sementara SQL memanggil properti ACID, NoSQL mengikuti teori CAP (meskipun beberapa basis data NoSQL, seperti DB2 dari IBM, MongoDB, DynamoDB dari AWS, dan CouchDB dari Apache, juga dapat mengintegrasikan dan mengikuti aturan ACID).
Teorema CAP mengatakan bahwa sistem data terdistribusi memungkinkan kompromi yang hanya dapat menjamin dua dari tiga properti berikut (disingkat CAP) pada satu waktu:
Meskipun pengguna segera diadopsi NoSQL, basis data ini memiliki komunitas pengguna yang lebih kecil dan karenanya kurang memberikan dukungan. Pengguna NoSQL memang mendapat manfaat dari sistem sumber terbuka, tidak seperti banyak bahasa SQL yang eksklusif.
SQL adalah pilihan yang baik ketika bekerja dengan data terkait. Basis data relasional efisien, fleksibel, dan mudah diakses oleh aplikasi apa pun. Manfaat dari basis data relasional adalah ketika seorang pengguna memperbarui catatan tertentu, setiap contoh basis data diperbarui secara otomatis, dan informasi tersebut disediakan secara real-time.
SQL dan basis data relasional memudahkan penanganan banyak informasi, menskalakan sesuai kebutuhan, dan memungkinkan akses yang fleksibel ke data — misalnya, hanya perlu memperbarui data satu kali saja, tidak mengubah banyak file. Basis data ini juga terbaik untuk menilai integritas data. Karena setiap informasi disimpan dalam satu tempat, tidak ada masalah dengan versi terdahulu yang membingungkan gambaran keseluruhan.
Sebagian besar perusahaan teknologi besar menggunakan SQL, termasuk Uber, Netflix, dan Airbnb. Bahkan perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Amazon, yang membangun sistem basis data mereka sendiri, menggunakan SQL untuk melakukan kueri dan menganalisis data.
Meskipun SQL dihargai karena memastikan validitas data, NoSQL bagus ketika ketersediaan big data yang cepat adalah hal yang lebih penting. Ini juga merupakan pilihan yang baik ketika perusahaan perlu menskalakan karena persyaratan yang berubah-ubah. NoSQL mudah digunakan, fleksibel, dan menawarkan kinerja tinggi.
NoSQL juga merupakan pilihan yang baik ketika terdapat kumpulan data dalam jumlah besar (atau selalu berubah) atau ketika bekerja dengan model data yang fleksibel atau kebutuhan yang tidak sesuai dengan model relasional. Ketika bekerja dengan sejumlah besar data tidak terstruktur, basis data dokumen (misalnya, CouchDB, MongoDB, dan Amazon DocumentDB) sangat cocok. Untuk akses cepat ke penyimpanan nilai-kunci tanpa jaminan integritas yang kuat, Redis mungkin merupakan pilihan terbaik. Ketika memerlukan pencarian yang kompleks atau fleksibel di banyak data, Elastic Search adalah pilihan yang baik.
Skalabilitas adalah manfaat signifikan dari basis data NoSQL. Tidak seperti SQL, logika pemecahan bawaan dan persyaratan ketersediaan tinggi memungkinkan penskalaan horizontal. Selain itu, basis data NoSQL seperti Cassandra yang dikembangkan oleh Facebook menangani data dalam jumlah sangat besar yang tersebar di banyak server, tidak memiliki satu titik kegagalan, dan menyediakan ketersediaan maksimum.
Perusahaan besar lainnya yang menggunakan sistem NoSQL karena mereka bergantung pada volume data yang besar dan tidak cocok dengan basis data relasional termasuk Amazon, Google, dan Netflix. Secara umum, semakin luas kumpulan data, semakin besar kemungkinan NoSQL adalah pilihan yang lebih baik.
Memilih atau menyarankan basis data adalah tanggung jawab utama bagi sebagian besar pakar basis data dan “SQL vs NoSQL” adalah rubrik yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Saat mempertimbangkan salah satu basis data, penting juga untuk mempertimbangkan kebutuhan data penting dan kompromi yang dapat diterima yang kondusif untuk memenuhi tujuan kinerja dan waktu aktif.
