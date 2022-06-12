Meskipun SQL dihargai karena memastikan validitas data, NoSQL bagus ketika ketersediaan big data yang cepat adalah hal yang lebih penting. Ini juga merupakan pilihan yang baik ketika perusahaan perlu menskalakan karena persyaratan yang berubah-ubah. NoSQL mudah digunakan, fleksibel, dan menawarkan kinerja tinggi.

NoSQL juga merupakan pilihan yang baik ketika terdapat kumpulan data dalam jumlah besar (atau selalu berubah) atau ketika bekerja dengan model data yang fleksibel atau kebutuhan yang tidak sesuai dengan model relasional. Ketika bekerja dengan sejumlah besar data tidak terstruktur, basis data dokumen (misalnya, CouchDB, MongoDB, dan Amazon DocumentDB) sangat cocok. Untuk akses cepat ke penyimpanan nilai-kunci tanpa jaminan integritas yang kuat, Redis mungkin merupakan pilihan terbaik. Ketika memerlukan pencarian yang kompleks atau fleksibel di banyak data, Elastic Search adalah pilihan yang baik.

Skalabilitas adalah manfaat signifikan dari basis data NoSQL. Tidak seperti SQL, logika pemecahan bawaan dan persyaratan ketersediaan tinggi memungkinkan penskalaan horizontal. Selain itu, basis data NoSQL seperti Cassandra yang dikembangkan oleh Facebook menangani data dalam jumlah sangat besar yang tersebar di banyak server, tidak memiliki satu titik kegagalan, dan menyediakan ketersediaan maksimum.

Perusahaan besar lainnya yang menggunakan sistem NoSQL karena mereka bergantung pada volume data yang besar dan tidak cocok dengan basis data relasional termasuk Amazon, Google, dan Netflix. Secara umum, semakin luas kumpulan data, semakin besar kemungkinan NoSQL adalah pilihan yang lebih baik.