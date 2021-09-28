Pernahkah Anda melihat iklan tukang taman, pelukis rumah, atau penjual jasa lainnya yang dimulai dengan judul, "Murah, Cepat, dan Bagus: Pilih Dua Saja"? Teorema CAP menerapkan jenis logika yang serupa untuk sistem terdistribusi.

Sistem terdistribusi adalah jaringan yang menyimpan data pada lebih dari satu node (mesin fisik atau virtual) secara bersamaan. Karena semua aplikasi cloud adalah sistem terdistribusi, penting untuk memahami teorema CAP saat merancang aplikasi cloud sehingga Anda dapat memilih sistem manajemen data yang memberikan karakteristik yang paling dibutuhkan aplikasi Anda.

Teorema CAP juga disebut Teorema Brewer, karena pertama kali dikemukakan oleh Profesor Eric A. Brewer dalam sebuah ceramah yang dia berikan tentang komputasi terdistribusi pada tahun 2000. Dua tahun kemudian, profesor MIT Seth Gilbert dan Nancy Lynch mempublikasikan bukti dari "Dugaan Brewer."