Meskipun ada banyak kasus di mana basis data NoSQL adalah pendekatan logis yang tepat untuk struktur data tertentu, seringkali sulit untuk mengalahkan fleksibilitas dan kekuatan model relasional. Hal hebat tentang basis data relasional adalah Anda dapat dengan sangat efektif “mengiris dan memotong” data yang sama ke dalam bentuk yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Trik seperti Database Views memungkinkan Anda membuat beberapa pemetaan dari data yang sama—sesuatu yang sering berguna saat mengimplementasikan serangkaian kueri terkait dari model data yang kompleks.

Seperti yang kita bahas di artikel sebelumnya, jika “batas bawah” dari layanan mikro adalah sekumpulan Entitas yang dikelompokkan ke dalam Agregat bersama dengan kumpulan Layanan terkait yang beroperasi pada data itu, menerapkan tampilan untuk mewakili serangkaian kueri terkait seringkali paling mudah dan paling mudah dengan SQL.

Kami pertama kali melihatnya dalam contoh pelanggan yang mengarah ke contoh akun/LineItem sederhana kami di artikel sebelumnya. Dalam hal ini, ada bank yang berusaha sangat keras untuk membuat model sederhana seperti itu bekerja dalam basis data NoSQL berorientasi dokumen, hanya untuk dikalahkan oleh teorema CAP. Namun, tim telah memilih model data itu untuk semua alasan yang salah. Mereka telah memilih untuk menggunakan basis data berorientasi dokumen untuk semua layanan mikro mereka yang beragam karena keinginan yang salah untuk konsistensi arsitektur.

Dalam hal ini, mereka membutuhkan semua atribut mode ACID, tetapi mereka tidak memerlukan sharding (misalnya, partisi); sistem mereka yang ada telah berfungsi selama bertahun-tahun pada tingkat kinerja yang sepenuhnya dapat diterima pada model relasional, dan mereka tidak mengantisipasi pertumbuhan yang sangat besar. Tetapi, meskipun inti dari sistem membutuhkan transaksi ACID dan tidak perlu partisi, itu tidak selalu benar untuk semua bagian yang berbeda dari sistem mereka. Ada beberapa hal yang hebat dalam basis data SQL, dan transaksi ACID adalah salah satunya. Dalam sistem layanan mikro, mengelompokkan transaksi ACID bersama-sama di sekitar kumpulan data terkecil yang mereka operasikan biasanya merupakan pendekatan yang tepat.

Namun, SQL tidak selalu berarti SQL Database tradisional. Itu bisa, dan tentu saja ada tempat untuk itu di banyak arsitektur layanan mikro, tetapi SQL juga diimplementasikan dalam setidaknya dua jenis basis data lain yang dapat menjadi pilihan yang berguna bagi banyak tim yang menerapkan layanan mikro. Yang pertama adalah “SQL kecil,” yang merupakan domain basis data sumber terbuka seperti MySQL dan Postgres. Bagi banyak tim yang menerapkan layanan mikro, basis data ini adalah pilihan yang sangat masuk akal karena berbagai alasan:

Tim yang memfaktorkan ulang aplikasi yang ada menjadi layanan mikro biasanya memiliki pengalaman dengan SQL dan kerangka kerja pemetaan relasional objek seperti Hibernate atau Spring Persistence. Memanfaatkan pengetahuan tersebut sambil tetap berada dalam batas-batas pendekatan layanan mikro tentu saja masuk akal. Basis data ini didukung dengan sangat baik, baik oleh komunitas sumber terbuka maupun oleh banyak vendor yang memberikan dukungan untuk mereka. Relatif mudah untuk menemukan dokumentasi dan tutorial untuk mereka dan menemukan pengembang yang terampil di dalamnya. Basis data ini cukup kecil dan ringan untuk dikontainerisasi dengan mudah dan menerapkan serta memperbarui melalui mekanisme GitOps yang sama dengan yang Anda gunakan untuk aplikasi Anda. Basis data ini didukung dalam versi SaaS dari sebagian besar atau semua cloud publik hiperskalar.

Kelemahan utama menggunakan basis data "SQL kecil" ini adalah bahwa mereka sering tidak mendukung tingkat skala yang sama (terutama yang berkaitan dengan sharding) yang dapat didukung oleh basis data SQL perusahaan. Namun, ini telah ditangani dengan mengagumkan oleh seperangkat vendor basis data baru dan proyek sumber terbuka yang menggabungkan atribut terbaik dari basis data SQL dan skalabilitas basis data NoSQL. Sering disebut basis data “NewSQL”, ini termasuk CockroachDB, Apache Trofidion, dan Clustrix.

Kapan pun Anda membutuhkan semua transaksi ACID, mesin SQL yang sepenuhnya mendukung model relasional, dan juga kemampuan penskalaan dan sharding yang luas, basis data NewSQL dapat menjadi pilihan yang baik untuk tim. Pilihan itu datang dengan biaya–basis data ini seringkali lebih kompleks untuk diatur dan dikelola daripada solusi “SQL kecil” yang lebih lama. Juga lebih sulit untuk menemukan orang dengan keterampilan dalam basis data ini. Bagaimanapun, mereka masih perlu dipertimbangkan dengan cermat saat mengerjakan opsi Anda.