Bagi bisnis mapan, perdebatan berakhir: pendekatan hybrid cloud adalah pilihan strategis yang tepat.
Namun, meskipun mengadopsi hybrid cloud sudah menjadi hal yang wajar, klien tetap berusaha memperoleh nilai bisnis dan pengembalian atas investasi (ROI) yang lebih tinggi dari investasi mereka. Menurut studi yang dilakukan HFS Research bersama IBM® Consulting, hanya 25% perusahaan yang disurvei melaporkan ROI bisnis yang solid dari upaya transformasi cloud mereka.
Kurangnya kemajuan ROI dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adopsi yang lambat, contoh penggunaan yang belum terealisasi, dan penerapan cloud yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini diperburuk oleh meningkatnya tantangan dalam penskalaan platform, keterampilan, keamanan siber, serta ledakan volume data.
Bisnis yang ingin memperoleh nilai bisnis dari investasi cloud mereka dan memanfaatkan potensi kecerdasan buatan (AI) harus mengadopsi pendekatan yang disengaja.
Di IBM®, kami memberikan panduan jelas untuk menavigasi tantangan ini dan mencapai hasil bisnis yang lebih baik. Mengadopsi strategi hybrid dengan desain memungkinkan organisasi menyelaraskan pilihan arsitektur dengan prioritas bisnis di seluruh teknologi, platform, proses, dan SDM, sehingga menghasilkan peningkatan hasil dan ROI yang lebih tinggi.
Makalah terbaru IBM®, “Maksimalkan nilai cloud hybrid di era AI generatif,” memberikan kejelasan bagi bisnis yang ingin mengoptimalkan arsitektur cloud hybrid dan memperkuat dampak AI generatif (gen AI).
Banyak organisasi telah mengadopsi cloud di area terpencil untuk mendapatkan manfaat langsung, namun mereka masih menerapkan teknologi ini secara tidak konsisten di seluruh operasi. Kompleksitas dan inkonsistensi ini meningkatkan biaya dan menghambat bisnis dalam memenuhi tuntutan, tujuan, dan hasil. Kami melihat ini sebagai pendekatan default yang mencirikan sebagian besar perusahaan saat ini.
Bisnis perlu menyesuaikan kembali program transformasi agar lebih selaras dengan kebutuhan dan hasil bisnis. Mereka juga harus memahami bagaimana generative AI dapat meningkatkan nilai hybrid cloud dan mempercepat transformasi digital.
Pendekatan hybrid dengan desain yang disengaja menyusun kawasan TI hybrid multicloud untuk mencapai prioritas bisnis utama dan memaksimalkan ROI. Organisasi dapat beralih dari teknologi yang membatasi bisnis ke arsitektur yang dirancang dengan sengaja, siap menghadapi lingkungan teknologi yang berkembang, tuntutan bisnis dan pelanggan baru, serta proses dan kebutuhan keterampilan yang muncul. Didorong oleh tujuan bisnis utama, keputusan arsitektur yang disengaja dan konsisten memungkinkan organisasi memaksimalkan penggunaan hybrid cloud dan gen AI untuk mendorong hasil bisnis.
IBM® membangun kerangka kerja untuk membantu klien secara strategis fokus pada keputusan yang memberikan hasil terbesar bagi bisnis mereka, sekaligus mempromosikan hybrid dengan desain. Kerangka kerja ini memudahkan penerjemahan prioritas bisnis ke dalam keputusan arsitektur utama.
Kami menerapkan kerangka kerja ini dengan menyelaraskan tujuan bisnis dengan serangkaian poin keputusan dalam tiga domain: produk berdasarkan desain, teknologi berdasarkan desain, dan integrasi berdasarkan desain. Domain ini juga mencakup berbagai titik desain. Setiap situasi perusahaan membutuhkan tingkat kemampuan yang berbeda untuk mengatasi dan mencapai tujuan bisnisnya. Kerangka kerja ini membantu menangkap titik-titik keputusan tersebut.
Gen AI berperan penting dalam membentuk perusahaan digital, membantu memaksimalkan pengembalian bisnis dari investasi TI. Namun, adopsi gen AI secara luas dan penerapannya menghadirkan tantangan. Perusahaan harus mengelola volume data besar, kebutuhan komputasi tinggi, arsitektur keamanan canggih di lingkungan terdistribusi, serta memastikan skalabilitas cepat.
Desain arsitektur hybrid yang konsisten dan terencana membantu perusahaan mengatasi tantangan, mempermudah adopsi, dan meningkatkan skalabilitas kemampuan gen AI untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
Pilot dan penerapan saat ini membuktikan bahwa pendekatan hybrid dengan desain diperlukan untuk menskalakan adopsi gen AI guna memenuhi kebutuhan bisnis. Gen AI mempercepat eksekusi dan nilai hybrid cloud dengan menghadirkan otomatisasi yang ditingkatkan melalui observabilitas, optimisasi biaya dengan insight otomatis, serta keamanan yang diperkuat melalui kepatuhan di seluruh platform hybrid.
Menerapkan keputusan arsitektur yang disengaja berdasarkan kebutuhan bisnis memperkuat nilai hybrid cloud dan AI, sehingga mendorong hasil bisnis.
