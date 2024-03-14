Bagi bisnis mapan, perdebatan berakhir: pendekatan hybrid cloud adalah pilihan strategis yang tepat.

Namun, meskipun mengadopsi hybrid cloud sudah menjadi hal yang wajar, klien tetap berusaha memperoleh nilai bisnis dan pengembalian atas investasi (ROI) yang lebih tinggi dari investasi mereka. Menurut studi yang dilakukan HFS Research bersama IBM® Consulting, hanya 25% perusahaan yang disurvei melaporkan ROI bisnis yang solid dari upaya transformasi cloud mereka.

Kurangnya kemajuan ROI dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adopsi yang lambat, contoh penggunaan yang belum terealisasi, dan penerapan cloud yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini diperburuk oleh meningkatnya tantangan dalam penskalaan platform, keterampilan, keamanan siber, serta ledakan volume data.



Bisnis yang ingin memperoleh nilai bisnis dari investasi cloud mereka dan memanfaatkan potensi kecerdasan buatan (AI) harus mengadopsi pendekatan yang disengaja.

Di IBM®, kami memberikan panduan jelas untuk menavigasi tantangan ini dan mencapai hasil bisnis yang lebih baik. Mengadopsi strategi hybrid dengan desain memungkinkan organisasi menyelaraskan pilihan arsitektur dengan prioritas bisnis di seluruh teknologi, platform, proses, dan SDM, sehingga menghasilkan peningkatan hasil dan ROI yang lebih tinggi.

Makalah terbaru IBM®, “Maksimalkan nilai cloud hybrid di era AI generatif,” memberikan kejelasan bagi bisnis yang ingin mengoptimalkan arsitektur cloud hybrid dan memperkuat dampak AI generatif (gen AI).