Intelijen Bisnis (BI) adalah rangkaian proses teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data organisasi guna menghasilkan insight yang mendukung strategi dan operasi bisnis.
Analis intelijen bisnis mengubah data mentah menjadi insight bermakna yang mendorong pengambilan keputusan strategis dalam suatu organisasi. Alat BI memungkinkan pengguna bisnis untuk mengakses berbagai jenis data—historis dan terkini, pihak ketiga dan internal, serta data semiterstruktur dan data tidak terstruktur seperti media sosial. Pengguna dapat menganalisis informasi ini untuk memperoleh insight tentang kinerja bisnis dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Menurut majalah CIO: “Meskipun intelijen bisnis tidak memberi tahu pengguna bisnis apa yang harus dilakukan atau apa yang akan terjadi jika mereka mengambil keputusan tertentu, BI juga tidak hanya membuat laporan. Sebaliknya, BI menawarkan cara bagi orang untuk memeriksa data untuk memahami tren dan mendapatkan insight.”1
Organisasi dapat memanfaatkan insight dari BI dan analisis data untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi masalah, mengamati tren pasar, serta menemukan peluang baru untuk meningkatkan pendapatan atau pertumbuhan bisnis.
Intelijen bisnis (BI) bersifat deskriptif, memungkinkan keputusan bisnis yang lebih baik yang didasarkan pada dasar data bisnis saat ini. Analisis bisnis (BA) merupakan bagian dari BI, dengan analisis bisnis menyediakan analisis preskriptif dan berwawasan ke depan. Ini adalah payung dari infrastruktur BI yang mencakup alat untuk identifikasi dan penyimpanan data untuk pengambilan keputusan.
BI dapat memberi tahu suatu organisasi berapa banyak pelanggan baru yang diperoleh bulan lalu dan apakah ukuran pesanan naik atau turun untuk bulan tersebut. Sebaliknya, analitik bisnis dapat memprediksi strategi mana, berdasarkan data tersebut, yang akan paling menguntungkan organisasi. Misalnya: Apa yang terjadi jika kita meningkatkan belanja iklan untuk memberikan penawaran khusus kepada pelanggan baru?
Platform BI secara tradisional bergantung pada gudang data untuk informasi dasar mereka. Kekuatan dari gudang data adalah bahwa solusi ini mengumpulkan data dari berbagai sumber data ke dalam satu sistem pusat untuk mendukung analitik dan pelaporan data bisnis. BI menyajikan hasilnya kepada pengguna dalam bentuk laporan, grafik, dan peta, yang dapat ditampilkan melalui dasbor.
Gudang data dapat menyertakan mesin pemrosesan analitik online (OLAP) untuk mendukung kueri multidimensi. Misalnya: “Berapa penjualan untuk wilayah timur kami versus wilayah barat kami tahun ini, dibandingkan dengan tahun lalu?”
OLAP menyediakan teknologi canggih untuk penemuan data, memfasilitasi BI, perhitungan analitik kompleks, dan analisis prediktif. Salah satu manfaat utama OLAP adalah konsistensi perhitungannya yang dapat meningkatkan kualitas produk, interaksi pelanggan, dan proses bisnis.
Data lakehouse sekarang juga digunakan untuk BI. Manfaat dari data lakehouse adalah mengatasi tantangan utama yang ada pada gudang data dan danau data, menciptakan solusi manajemen data yang lebih efisien dan ideal bagi organisasi. Sebuah rumah danau mewakili evolusi berikutnya dari solusi manajemen data.
Langkah-langkah yang diambil di BI biasanya mengalir dalam urutan ini:
Beberapa produk BI yang lebih baru dapat mengekstrak dan memuat data mentah secara langsung dengan menggunakan teknologi seperti Hadoop, tetapi gudang data sering kali tetap menjadi sumber data pilihan.
Istilah “business intelligence” (intelijen bisnis) pertama kali digunakan pada tahun 1865 oleh penulis Richard Millar Devens, ketika ia menyebut seorang bankir yang mengumpulkan informasi tentang pasar mendahului pesaing-pesaingnya. Pada tahun 1958, seorang ilmuwan komputer IBM bernama Hans Peter Luhn mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi untuk mengumpulkan BI. Penelitiannya membantu menetapkan metode untuk menciptakan beberapa platform analitik awal IBM.
Pada tahun 1960-an dan 70-an, sistem manajemen data dan sistem pendukung keputusan (DSS) pertama mulai menyimpan dan mengatur volume data yang terus bertambah. "Banyak sejarawan berpendapat bahwa versi modern BI berevolusi dari database DSS," kata situs edukasi TI, Dataversity. “Bermacam-macam alat dikembangkan selama waktu ini, untuk mengakses dan mengatur data dengan cara yang lebih sederhana. OLAP, sistem informasi eksekutif dan gudang data adalah beberapa alat yang dikembangkan untuk bekerja dengan DSS.”2
Pada tahun 1990-an, BI semakin populer, tetapi teknologinya masih kompleks. Biasanya diperlukan dukungan TI—yang sering menyebabkan backlog dan laporan yang tertunda. Bahkan tanpa TI, analis dan pengguna BI membutuhkan pelatihan ekstensif untuk dapat berhasil melakukan kueri dan menganalisis data mereka.3
Kecerdasan bisnis adalah cara berpikir seperti halnya terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan mengadopsi budaya berbasis data-berdasarkan serangkaian pendekatan, proses, teknologi digital, dan analisis data yang lengkap-organisasi dapat menemukan insight baru untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan baru. Menginstal paket perangkat lunak BI baru saja tidak membawa perubahan budaya ini.
Manfaat BI:
Tantangan BI
Data adalah sumber kehidupan organisasi yang sukses. Selain peran data tradisional—insinyur data, ilmuwan data, analis, dan arsitek—para pengambil keputusan di seluruh organisasi juga memerlukan akses layanan-mandiri yang fleksibel ke insight berbasis data yang dipercepat oleh kecerdasan buatan (AI). Dari pemasaran hingga SDM, keuangan hingga rantai pasokan, dan area lainnya, para pengambil keputusan dapat memanfaatkan insight ini untuk meningkatkan kualitas keputusan dan produktivitas di seluruh perusahaan.
Organisasi akan mendapatkan manfaat ketika mereka dapat sepenuhnya menilai operasi dan proses, memahami pelanggan mereka, mengukur pasar, dan mendorong peningkatan. Mereka membutuhkan alat yang tepat untuk mengumpulkan informasi bisnis dari mana saja, menganalisisnya, menemukan pola, dan menemukan solusi. Untuk menyediakan sistem BI yang dapat mewujudkan semua ini, organisasi harus:
Intelijen bisnis menambah nilai di berbagai fungsi di hampir semua industri. Sebagai contoh:
Layanan pelanggan: Dengan akses ke informasi pelanggan dan detail produk dari sumber data terpadu, layanan pelanggan dapat dengan cepat menjawab pertanyaan atau langsung menangani masalah pelanggan.
Keuangan dan perbankan: Perusahaan keuangan dapat menentukan kesehatan dan risiko organisasi saat ini, serta memprediksi kesuksesan di masa depan dengan melihat riwayat pelanggan dan kondisi pasar. Data dapat ditinjau dari cabang ke cabang dengan satu antarmuka untuk mengidentifikasi peluang perbaikan atau investasi lebih lanjut.
Layanan kesehatan: Pasien dapat segera memperoleh jawaban atas pertanyaan layanan kesehatan mendesak tanpa harus menghabiskan waktu bertanya langsung kepada staf atau tenaga medis. Operasi internal, termasuk inventaris, lebih mudah dilacak, menit demi menit.
Ritel: Peritel dapat meningkatkan penghematan biaya dengan membandingkan kinerja dan tolok ukur di seluruh toko, saluran, dan wilayah. Dan, dengan adanya visibilitas ke dalam proses klaim, perusahaan asuransi dapat melihat di mana mereka kehilangan target layanan dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan hasil.
Penjualan dan pemasaran: Dengan mengintegrasikan data tentang promosi, harga, penjualan, perilaku pelanggan, dan kondisi pasar, pemasar dan tim penjualan dapat merencanakan promosi serta kampanye mendatang dengan lebih efektif. Penargetan atau segmentasi terperinci dapat membantu meningkatkan penjualan.
Keamanan dan kepatuhan: Data terpusat dan dasbor terpadu dapat meningkatkan akurasi dan membantu menentukan akar masalah keamanan. Kepatuhan terhadap peraturan dapat disederhanakan dengan satu sistem untuk mengumpulkan data pelaporan.
Analisis statistik: Dengan menggunakan analisis deskriptif, organisasi dapat meninjau statistik untuk menemukan tren baru dan mengungkap mengapa tren tersebut berkembang.
Rantai pasokan: Data di seluruh dunia pada satu panel kaca (SPOG) dapat mempercepat pergerakan barang dan mengidentifikasi inefisiensi dan hambatan rantai pasokan .
Perkembangan terkini dalam intelijen bisnis berfokus pada aplikasi BI layanan-mandiri yang memungkinkan pengguna tanpa latar belakang teknis untuk dengan mudah melakukan analisis dan menghasilkan laporan secara otomatis. Tim TI tetap bertanggung jawab atas manajemen data perusahaan—termasuk memastikan keakuratan dan keamanannya—namun, beberapa tim kini memiliki akses langsung ke data dan dapat melakukan analisis sendiri, tanpa harus menunggu tim TI untuk menjalankan proses tersebut.
Kemajuan yang sedang berlangsung dalam sistem intelijen dan analitik bisnis modern diharapkan dapat mengintegrasikan algoritme machine learning dan AI untuk merampingkan tugas-tugas yang rumit. Dengan penekanan baru pada layanan mandiri, kemampuan ini juga dapat mempercepat kemampuan perusahaan untuk menganalisis data dan mendapatkan insight pada tingkat yang lebih dalam. Sistem berbasis AI dapat membaca dari berbagai sumber secara otomatis sambil mengambil informasi yang paling relevan untuk memimpin pengambilan keputusan.
Misalnya, perhatikan cara IBM Cognos® Analytics menyatukan analisis data dan alat visual untuk mendukung pembuatan peta untuk laporan. Sistem menggunakan AI untuk mengidentifikasi informasi geografis secara otomatis. Kemudian dapat menyempurnakan visualisasi dengan menambahkan pemetaan geospasial seluruh dunia, lingkungan individu atau apa pun di antaranya.
Solusi BI modern hadir pada platform berbasis cloud untuk memperluas jangkauan BI di seluruh dunia. Insight konsumen dapat diambil dari big data sehingga menghasilkan informasi yang berkisar dari deskriptif hingga prediktif. Banyak solusi BI sekarang menyertakan pemrosesan real time yang memungkinkan pengambilan keputusan langsung.
Kemajuan terbaru dalam sistem BI untuk perusahaan mencakup fitur kueri bahasa alami, yang memudahkan pengguna non-teknis untuk melakukan pencarian dan analisis data tanpa perlu pakar SQL. Beberapa sistem BI kini menyediakan kemampuan pengembangan kode rendah atau no-code, memungkinkan pengguna untuk membuat alat bantu, aplikasi, dan antarmuka pelaporan mereka sendiri, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan waktu peluncuran ke pasar.
