Intelijen bisnis menambah nilai di berbagai fungsi di hampir semua industri. Sebagai contoh:



Layanan pelanggan: Dengan akses ke informasi pelanggan dan detail produk dari sumber data terpadu, layanan pelanggan dapat dengan cepat menjawab pertanyaan atau langsung menangani masalah pelanggan.

Keuangan dan perbankan: Perusahaan keuangan dapat menentukan kesehatan dan risiko organisasi saat ini, serta memprediksi kesuksesan di masa depan dengan melihat riwayat pelanggan dan kondisi pasar. Data dapat ditinjau dari cabang ke cabang dengan satu antarmuka untuk mengidentifikasi peluang perbaikan atau investasi lebih lanjut.

Layanan kesehatan: Pasien dapat segera memperoleh jawaban atas pertanyaan layanan kesehatan mendesak tanpa harus menghabiskan waktu bertanya langsung kepada staf atau tenaga medis. Operasi internal, termasuk inventaris, lebih mudah dilacak, menit demi menit.

Ritel: Peritel dapat meningkatkan penghematan biaya dengan membandingkan kinerja dan tolok ukur di seluruh toko, saluran, dan wilayah. Dan, dengan adanya visibilitas ke dalam proses klaim, perusahaan asuransi dapat melihat di mana mereka kehilangan target layanan dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan hasil.

Penjualan dan pemasaran: Dengan mengintegrasikan data tentang promosi, harga, penjualan, perilaku pelanggan, dan kondisi pasar, pemasar dan tim penjualan dapat merencanakan promosi serta kampanye mendatang dengan lebih efektif. Penargetan atau segmentasi terperinci dapat membantu meningkatkan penjualan.

Keamanan dan kepatuhan: Data terpusat dan dasbor terpadu dapat meningkatkan akurasi dan membantu menentukan akar masalah keamanan. Kepatuhan terhadap peraturan dapat disederhanakan dengan satu sistem untuk mengumpulkan data pelaporan.

Analisis statistik: Dengan menggunakan analisis deskriptif, organisasi dapat meninjau statistik untuk menemukan tren baru dan mengungkap mengapa tren tersebut berkembang.



Rantai pasokan: Data di seluruh dunia pada satu panel kaca (SPOG) dapat mempercepat pergerakan barang dan mengidentifikasi inefisiensi dan hambatan rantai pasokan .