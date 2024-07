Proses analisis kognitif rumah sakit ini menggunakan IBM dimulai pada tahun 2017 dengan implementasi platform gudang data, yaitu IBM PureData System for Analytics, yang didukung oleh teknologi Netezza. NYGH kemudian menerapkan solusi IBM DataStage yang didukung AI untuk mengirimkan data ke server data dari lebih dari 15 sistem sumber di seluruh rumah sakit ini secara real time. Ini termasuk sistem sumber klinis dan non-klinis internal dari Cerner Corporation, RL Solutions dan TeleTracking Technologies, Inc, serta sumber eksternal, termasuk set data dari City of Toronto dan Ontario Health dan set data geo-spasial sumber terbuka. NYGH juga menerapkan dan terus menggunakan IBM SPSS Modeler untuk analitik prediktif.

Terakhir, NYGH meningkatkan perangkat lunaknya dengan Cognos Analytics yang didukung oleh AI. Fungsi perangkat lunak ini adalah untuk mengembangkan laporan dan dasbor secara real-time yang mencakup berbagai metrik penyediaan layanan. Rumah sakit ini pertama kali menerapkan insight AI ini ke lebih dari 20 QBP untuk membuat dasbor yang menggantikan setidaknya 100 laporan statis yang berbeda. Dasbor tunggal memberikan insight ke semua QBP sekaligus memudahkan pengguna untuk menelusuri detail dan insight yang diizinkan, termasuk ke tingkat pasien.

Sri Vijay memuji visualisasi interaktif yang lengkap dan desain perangkat lunak Cognos Analytics yang berfokus pada pengguna sehingga staf rumah sakit dapat segera menggunakannya. "Ini membantu kami untuk mendapatkan lebih banyak insight secara real-time," jelasnya. "Ini juga memudahkan pengguna untuk masuk dan, secara mandiri, menguraikan dan menganalisis data yang mereka butuhkan. Seorang dokter atau manajer perawat dapat melihat grafik dan dengan cepat mengetahui jika ada sesuatu yang tidak beres. " Pengguna juga dapat memfilter data dan memanfaatkan laporan lengkap terkait pasien untuk mendapatkan insight lengkap tentang kinerja dan hasil.