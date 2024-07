Apa itu IBM Cloud Pak for Data? Platform wawasan asli cloud ini — dibangun di atas platform orkestrasi kontainer Red Hat OpenShift — mengintegrasikan alat yang diperlukan untuk mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data dalam arsitektur data fabric. Teknologi ini secara dinamis dan cerdas mengatur data di seluruh lanskap terdistribusi, untuk menciptakan jaringan informasi yang tersedia secara instan bagi konsumen data. IBM Cloud Pak for Data dapat diterapkan on premises, sebagai layanan di IBM Cloud® atau di cloud vendor mana pun.

DataStage tersedia sebagai tambahan pada lisensi perangkat lunak IBM Cloud Pak for Data atau sebagai layanan melalui IBM Cloud Pak for Data as a Service.