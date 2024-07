Menggabungkan kemampuan IBM DataStage yang terdepan di industri dengan kekuatan platform IBM Cloud Pak for Data yang terintegrasi penuh. Pilih salah satu opsi yang terkelola sepenuhnya pada IBM Cloud Pak for Data as a Service, atau gunakan IBM DataStage Enterprise atau IBM DataStage Enterprise Plus untuk menjalankan beban kerja di cloud atau on premises mana pun. Konsultasikan dengan perwakilan Penjualan IBM untuk memahami opsi mana yang terbaik bagi Anda.