IBM SPSS Modeler adalah solusi ilmu data visual dan pembelajaran mesin (ML) terkemuka yang dirancang untuk membantu perusahaan mengakselerasi time to value dengan mempercepat tugas operasional ilmuwan data. Organisasi di seluruh dunia menggunakannya untuk persiapan dan penemuan data, analisis prediktif, pengelolaan dan penerapan model, serta ML untuk memonetisasi aset data.

IBM SPSS Modeler juga tersedia dalam IBM Cloud Pak for Data, sebuah data terkontainer dan platform AI yang memungkinkan Anda membangun dan menjalankan model prediktif di mana saja, di cloud mana pun dan on premises. IBM Cloud Pak for Data as a Service memungkinkan Anda menjalankan alur Modeler di cloud publik. Anda dapat mencobanya hari ini tanpa biaya dan tanpa perlu mengunduh.