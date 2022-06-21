Terapkan strategi data Anda dengan data fabric

Saat ini, organisasi mengalami pertumbuhan data tanpa henti yang didorong oleh akselerasi digital dalam dua tahun terakhir. Sementara periode ini menghadirkan peluang besar untuk manajemen data, ini juga telah menciptakan kompleksitas yang fenomenal karena bisnis mengambil lingkungan hybrid dan multicloud.
Saat memilih arsitektur yang mampu melengkapi dan memperkuat strategi data Anda, data fabric kian menjadi topik hangat di kalangan para pemimpin data. Pendekatan arsitektur ini membuka nilai bisnis dengan menyederhanakan akses data serta memfasilitasi konsumsi data swalayan dalam skala besar..
Pada IBM® pertemuan Chief Data dan Teknologi Officer Summit tentang data fabric dan strategi data, saya melakukan percakapan yang menarik dengan para pemimpin data dari beberapa organisasi paling bergengsi di dunia tentang bagaimana arsitektur data fabric dapat membantu mendapatkan data yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat, mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik di seluruh organisasi.
Sebuah data fabric mengatur berbagai sumber data di lingkungan hybrid dan multicloud untuk menyediakan data yang siap digunakan bisnis dalam mendukung analitik, AI, dan aplikasi lainnya. Konsep manajemen data yang kuat ini memecah silo data, memungkinkan peluang baru untuk membentuk tata kelola dan privasi data, integrasi data multicloud, pandangan pelanggan 360 derajat holistik dan AI yang dapat dipercaya, di antara contoh penggunaan industri umum lainnya.
Ketika saya bergabung kembali dengan IBM® pada tahun 2016, data tingkat perusahaan dan penggunaannya mengalami momen penting. Karena kemajuan dalam komputasi cloud dan AI, jelas bahwa data dapat memainkan peran yang jauh lebih besar selain menjadi output yang diperlukan. Data muncul sebagai aset yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh aspek organisasi.
Sebagai Chief Data Officer (CDO) yang baru ditunjuk, saya ditugaskan untuk menciptakan strategi data bisnis yang dibangun di sekitar menjadikan IBM® sebagai cloud hybrid dan perusahaan berbasis AI. Tujuan saya adalah menerapkan strategi dan arsitektur data yang memberikan pengguna akses yang tepat ke data. Aspek kuncinya adalah bahwa data harus dipercaya dan aman, dan harus memberikan insight yang mendorong nilai bisnis melalui analitik tanpa mengorbankan privasi.
Bagian penting dari evolusi kami juga mencakup persiapan menghadapi Peraturan Perlindungan Data Umum UE, yang mulai berlaku pada Mei 2018. Perjalanan kami membangun keamanan, tata kelola, dan kepatuhan ke dalam strategi data terus menjadi solusi digital bagi klien dan pelanggan dalam mencapai kesiapan GDPR.
Di tengah kompleksitas lingkungan yang terus berkembang, kami menyadari perlunya data fabric untuk menyokong strategi kami. Salah satu manfaat utamanya adalah menyediakan grafik pengetahuan tambahan yang menjelaskan di mana data berada, apa isinya, dan siapa saja yang memiliki akses. Setelah kami membangun grafik pengetahuan yang diperluas, komponen utama dalam data fabric, kami berada dalam posisi kuat untuk mengotomatiskan proses secara cerdas di seluruh perusahaan, menanamkan AI ke setiap alur utama, mulai dari rantai pasokan hingga pengadaan dan penawaran hingga transaksi. Hasilnya, waktu siklus berkurang drastis. Selain itu, kami segera menyadari bahwa transformasi bisnis kami sendiri sekaligus menjadi cetak biru bagi klien dan pelanggan kami. Namun, apa lagi yang bisa dilakukan oleh data fabric?
data fabric tidak hanya berfungsi sebagai panel tengah yang menciptakan visibilitas, tetapi juga menyediakan fondasi fleksibel bagi komponen seperti data mesh. Sebuah data mesh memecah arsitektur data perusahaan besar menjadi subsistem yang dapat dikelola oleh berbagai tim.
Dengan membangun fondasi data fabric, organisasi tidak lagi harus memindahkan semua data ke satu lokasi atau penyimpanan, juga tidak perlu sepenuhnya menerapkan pendekatan terdesentralisasi. Sebaliknya, arsitektur data fabric memungkinkan keseimbangan antara apa yang perlu didesentralisasi, secara logis maupun fisik, dan apa yang sebaiknya dipusatkan.
data fabric menjadi dasar bagi data mesh dalam beberapa cara, seperti memberi pemilik data kemampuan layanan mandiri dan kemampuan, termasuk membuat katalog aset, mengubah aset menjadi produk, dan mengikuti kebijakan tata kelola terfederasi.
Saat ini, para pemimpin data umumnya berfokus pada tiga pendorong utama: mitigasi risiko, pertumbuhan pendapatan, dan peningkatan profitabilitas. Yang menarik dari membangun strategi berbasis arsitektur data fabric adalah kemampuannya memberdayakan para pemimpin data untuk menjadi agen perubahan dengan menangani ketiga kebutuhan bisnis tersebut secara bersamaan.
Pada IBM® Summit, para pemimpin data sepakat bahwa kita sedang memasuki fase baru, di mana desentralisasi dalam manajemen data akan semakin meningkat. Kami memperkirakan konsep seperti data fabric dan data mesh akan memainkan peran penting dalam strategi, karena keduanya dapat memberdayakan tim untuk mengakses sumber daya dan alat yang mereka butuhkan secara on-demand untuk mendukung seluruh siklus hidup produk data.
Namun pembahasan ini masih jauh dari selesai. Dalam panduan terbaru untuk para pemimpin data, The Data Differentiator, Anda akan menemukan pendekatan enam langkah kami untuk merancang dan menerapkan strategi data. Pendekatan ini terus diuji dan dioptimalkan oleh para pakar IBM® melalui keterlibatan klien, dan kami ingin membagikannya kepada komunitas untuk mendorong percakapan seputar apa yang dibutuhkan agar sukses dengan data. Anda juga akan menemukan pembahasan mengenai peran arsitektur manajemen data Anda.
Untuk mendengar lebih lanjut dari para pemimpin data seputar data fabric dan cara mewujudkan strategi data Anda, saksikan putar ulang dari CDO/CTO Summit.
