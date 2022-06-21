Terapkan strategi data Anda dengan data fabric

Saat ini, organisasi mengalami pertumbuhan data tanpa henti yang didorong oleh akselerasi digital dalam dua tahun terakhir. Sementara periode ini menghadirkan peluang besar untuk manajemen data, ini juga telah menciptakan kompleksitas yang fenomenal karena bisnis mengambil lingkungan hybrid dan multicloud.

Saat memilih arsitektur yang mampu melengkapi dan memperkuat strategi data Anda, data fabric kian menjadi topik hangat di kalangan para pemimpin data. Pendekatan arsitektur ini membuka nilai bisnis dengan menyederhanakan akses data serta memfasilitasi konsumsi data swalayan dalam skala besar..

Pada IBM® pertemuan Chief Data dan Teknologi Officer Summit tentang data fabric dan strategi data, saya melakukan percakapan yang menarik dengan para pemimpin data dari beberapa organisasi paling bergengsi di dunia tentang bagaimana arsitektur data fabric dapat membantu mendapatkan data yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat, mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik di seluruh organisasi.

Sebuah data fabric mengatur berbagai sumber data di lingkungan hybrid dan multicloud untuk menyediakan data yang siap digunakan bisnis dalam mendukung analitik, AI, dan aplikasi lainnya. Konsep manajemen data yang kuat ini memecah silo data, memungkinkan peluang baru untuk membentuk tata kelola dan privasi data, integrasi data multicloud, pandangan pelanggan 360 derajat holistik dan AI yang dapat dipercaya, di antara contoh penggunaan industri umum lainnya.