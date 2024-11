Apa itu produktivitas karyawan?

Manajer dan analis dapat mengukur volume pekerjaan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan volume pekerjaan tertentu—dua cara untuk melihat data yang sama. Metrik produktivitas kuantitatif lainnya mungkin mencakup jumlah unit yang diproduksi, tugas yang diselesaikan, atau proyek yang diselesaikan. Untuk peran yang melibatkan penjualan, mereka dapat melacak pendapatan penjualan, jumlah transaksi yang diselesaikan, atau tingkat perolehan pelanggan. KPI penjualan mungkin mencakup tingkat konversi atau pendapatan rata-rata per pelanggan. Metrik keuangan seperti pendapatan per karyawan dan biaya per output membantu mengontekstualisasikan keberhasilan finansial alur kerja, proyek, atau kelompok tertentu.