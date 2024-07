Tim SDM memanfaatkan otomatisasi SDM untuk menyelaraskan pekerjaan mereka dengan strategi perusahaan yang lebih luas. Dengan menghasilkan data, insight, dan analitik, otomatisasi SDM memberdayakan para profesional SDM untuk mengidentifikasi tren, membuat keputusan berdasarkan data, dan merumuskan strategi SDM yang efektif. Menurut laporan KPMG tahun 2023 "The Future of HR: From Flux to Flow"," data otomatisasi memungkinkan tim SDM untuk beralih dari analisis ke analisis prediktif. 2 Hal ini dapat mencakup pengembangan hipotesis berdasarkan sistem pendengaran karyawan, mengumpulkan insight tentang kerja jarak jauh dengan menggunakan korelasi data tingkat lanjut yang dapat mendorong keputusan budaya, dan menggunakan analisis tingkat lanjut untuk merancang dan memberikan produk internal untuk meningkatkan pengalaman karyawan. Solusi berbasis bukti seperti ini, yang dimungkinkan oleh data yang merupakan hasil sampingan dari otomatisasi, memberikan nilai bisnis, mengamankan posisi departemen SDM di meja strategi perusahaan.