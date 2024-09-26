Apa itu arsitektur monolitik?

Arsitektur monolitik adalah model pengembangan perangkat lunak tradisional di mana basis kode tunggal mengeksekusi beberapa fungsi bisnis. Dalam OS monolitik, kernel mengarahkan semua fungsi. Arsitektur monolitik sering dibandingkan dengan layanan mikro, yang melakukan layanan serupa tetapi menggunakan arsitektur yang berbeda.
Salah satu cara untuk memikirkan arsitektur monolitik adalah dengan memvisualisasikan arti lain dari istilah tersebut. Ketika mempertimbangkan desain bangunan yang sebenarnya, kami mengacu pada arsitektur monolitik untuk menggambarkan struktur yang dipotong menjadi formasi batuan masif. Makna yang terkait dengan kata inti "monolit" berhubungan dengan fakta bahwa substansinya adalah satu kesatuan, membuat komposisinya benar-benar seragam. Beberapa bangunan yang terpasang bersama mungkin dibuat dari satu formasi—semuanya berbagi dasar batu yang sama.
Analogi ini diterjemahkan dengan baik ke diskusi kita tentang rekayasa perangkat lunak. Dalam konteks ini, arsitektur monolitik memenuhi fungsi bisnis (yaitu, menciptakan bangunan yang berbeda) yang bervariasi namun memiliki basis kode tunggal (atau dasar batu).
Selama beberapa dekade, arsitektur monolitik sepenuhnya menguasai pengembangan perangkat lunak sebagai model perangkat lunak tradisionalnya. Namun, sekarang, setiap diskusi yang relevan tentang arsitektur monolitik harus mempertimbangkan alternatifnya yang hebat, layanan mikro, yang digunakan dalam jumlah yang semakin meningkat.
Dalam perangkat lunak monolitik, semua kode yang diperlukan untuk aplikasi disimpan di satu lokasi pusat. Hal ini memberikan manfaat penyederhanaan tambahan bagi para pengembang karena sistem diarahkan untuk hanya menerima komunikasi dalam satu format. Sistem ini tidak dikenakan pajak dengan beban menerjemahkan komunikasi dari berbagai layanan. Ini membuat proses pengembangan seperti DevOps lebih mudah dieksekusi.
Aplikasi monolitik biasanya berisi komponen berikut:
Jika kita memeriksa arsitektur monolitik secara lebih terperinci, kita dapat melihat bahwa monolitik memberikan beberapa keuntungan signifikan:
Dengan penggunaan arsitektur monolitik, kita melihat bahwa apa yang tampak sebagai kekuatan (kekakuannya) juga dapat dilihat sebagai kelemahan:
Arsitektur layanan mikro adalah gaya arsitektur cloud native di mana satu aplikasi terdiri dari banyak komponen atau layanan lebih kecil dengan keterkaitan minimal. Aplikasi layanan mikro memiliki tumpukan teknologi mereka sendiri (kumpulan teknologi yang bergabung untuk melakukan pekerjaan tertentu).
Salah satu keuntungan bisnis utama yang disediakan oleh layanan mikro adalah cara sistem dapat dengan mudah diperbarui untuk mencerminkan bagian baru dari aplikasi tanpa memengaruhi keseluruhan aplikasi. Ini berarti penghematan besar waktu dan tenaga kerja.
Alternatif yang sangat mirip dengan arsitektur layanan mikro adalah arsitektur berbasis peristiwa (EDA), yang kadang-kadang digunakan bersama-sama dengan layanan mikro. Di EDA, perubahan status direpresentasikan sebagai peristiwa dan dijadwalkan dalam sistem. EDA menawarkan kopling longgar dan pemrosesan real-time, menjadikannya pilihan yang menarik.
Layanan mikro siap untuk pertumbuhan konstan dan menerima perubahan teknologi. Berikut adalah manfaat utama yang mereka berikan:
Meskipun layanan mikro menawarkan banyak keuntungan, kompleksitasnya secara keseluruhan mendasari beberapa masalah yang ditimbulkan oleh penggunaannya:
Munculnya layanan mikro telah mengubah pengembangan perangkat lunak menjadi persaingan dua kuda antara arsitektur layanan mikro pemula dan pendekatan monolitik tradisional untuk arsitektur perangkat lunak.
Mengamati persaingan itu secara sekilas mungkin menunjukkan bahwa layanan mikro adalah arsitektur yang lebih unggul karena merupakan pengembangan selanjutnya. Namun, asumsi itu akan terbukti kurang dipikirkan secara mendalam. Masih ada banyak situasi komputasi yang mendapat manfaat dari kesederhanaan model arsitektur monolitik.
Lebih lanjut, kedua arsitektur perangkat lunak memiliki kelebihan dan kekurangan, dan organisasi sebaiknya memperhatikan kedua tipe tersebut dan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan aplikasi yang diproyeksikan sebelum mengadopsi salah satu sistem atau yang lainnya.
Dalam hal bidang perbandingan langsung, arsitektur monolitik dan layanan mikro berbeda dalam banyak hal utama:
Mengetahui kapan harus menggunakan gaya arsitektur sangat penting, seperti halnya memahami sistem yang paling sesuai berdasarkan penggunaan yang Anda butuhkan. Ini adalah penggunaan terbaik dari sistem monolitik:
Layanan mikro cocok untuk banyak proyek, termasuk aplikasi yang paling kompleks:
