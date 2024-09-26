Apa itu arsitektur monolitik?

Salah satu cara untuk memikirkan arsitektur monolitik adalah dengan memvisualisasikan arti lain dari istilah tersebut. Ketika mempertimbangkan desain bangunan yang sebenarnya, kami mengacu pada arsitektur monolitik untuk menggambarkan struktur yang dipotong menjadi formasi batuan masif. Makna yang terkait dengan kata inti "monolit" berhubungan dengan fakta bahwa substansinya adalah satu kesatuan, membuat komposisinya benar-benar seragam. Beberapa bangunan yang terpasang bersama mungkin dibuat dari satu formasi—semuanya berbagi dasar batu yang sama.

Analogi ini diterjemahkan dengan baik ke diskusi kita tentang rekayasa perangkat lunak. Dalam konteks ini, arsitektur monolitik memenuhi fungsi bisnis (yaitu, menciptakan bangunan yang berbeda) yang bervariasi namun memiliki basis kode tunggal (atau dasar batu).

Selama beberapa dekade, arsitektur monolitik sepenuhnya menguasai pengembangan perangkat lunak sebagai model perangkat lunak tradisionalnya. Namun, sekarang, setiap diskusi yang relevan tentang arsitektur monolitik harus mempertimbangkan alternatifnya yang hebat, layanan mikro, yang digunakan dalam jumlah yang semakin meningkat.