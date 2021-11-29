PostgreSQL vs MySQL: Apa Bedanya?

PostgreSQL dan MySQL adalah basis data relasional yang mengatur data menjadi tabel. Tabel ini dapat ditautkan — atau terkait — berdasarkan data yang umum untuk tiap tabel. Basis data relasional memungkinkan bisnis Anda untuk lebih memahami hubungan di antara data yang tersedia dan membantu mendapatkan insight baru untuk membuat keputusan yang lebih baik atau mengidentifikasi peluang baru.
Baik PostgreSQL maupun MySQL mengandalkan SQL (Structured Query Language), bahasa standar untuk interaksi dengan sistem manajemen. SQL memungkinkan tabel untuk digabungkan menggunakan beberapa baris kode sumber dengan struktur sederhana yang dapat dipelajari dengan cepat oleh sebagian besar karyawan nonteknis.
Dengan SQL, analis tidak perlu mengetahui di mana tabel pesanan berada di disk, cara melakukan pencarian untuk menemukan pesanan tertentu, atau cara menghubungkan tabel pesanan dan pelanggan. Basis data menyusun kueri dan mencari tahu titik data yang benar.
Baik MySQL dan PostgreSQL mendukung JavaScript Object Notation (JSON) untuk menyimpan dan memindahkan data, meskipun PostgreSQL juga mendukung JSONB, versi biner JSON yang menghilangkan duplikasi kunci dan spasi putih asing.
Kedua basis data menawarkan dukungan komunitas yang kuat selain mekanisme dukungan tradisional.
PostgreSQL, juga disebut sebagai Postgres, adalah basis data relasional sumber terbuka dengan reputasi yang kuat untuk keandalan, fleksibilitas, dan dukungan standar teknis terbuka. PostgreSQL mendukung tipe data non-relasional dan relasional. Basis data ini disebut sebagai salah satu basis data relasional yang paling patuh, stabil, dan matang yang tersedia saat ini dan dapat dengan mudah menangani kueri yang kompleks.
Fitur-fitur PostgreSQL meliputi yang berikut ini:
PostgreSQL adalah solusi "satu untuk semua" bagi banyak perusahaan yang mencari cara yang hemat biaya dan efisien untuk meningkatkan Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) mereka. Ini dapat diperluas dan cukup serbaguna untuk dengan cepat mendukung berbagai contoh penggunaan khusus dengan ekosistem ekstensi yang kuat, mencakup upaya seperti tipe data deret waktu, dan geospatial analytics. Dibangun sebagai solusi basis data sumber terbuka, PostgreSQL benar-benar bebas dari pembatasan lisensi, potensi vendor lock-in, atau risiko penerapan berlebihan. PostgreSQL dikelola dengan sistem manajemen basis data relasional objek (ORDBMS).
PostgreSQL menawarkan solusi ideal untuk administrator basis data perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola protokol pemrosesan transaksi online (OLTP) untuk kegiatan bisnis, termasuk e-commerce, sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan buku besar keuangan. Solusi ini juga ideal untuk mengelola analisis data yang diterima, dibuat, dan dihasilkan.
Ini adalah beberapa manfaat utama PostgreSQL:
MySQL — sistem basis data relasional sumber terbuka yang cepat, andal, Dapat diskalakan, dan mudah digunakan — dirancang untuk menangani aplikasi produksi yang sangat penting dan beban berat. Basis data ini sudah umum digunakan dan mudah dimulai dengan penggunaan memori, disk, dan CPU yang rendah, yang dikelola oleh sistem manajemen basis data relasional (RDMS). MySQL Community Edition adalah versi yang dapat diunduh gratis dan didukung oleh komunitas online yang aktif.
Fitur MySQL mencakup semua perintah standar SQL bersama dengan transaksi dan kepatuhan ACID (yang merupakan singkatan dari atomisitas, konsistensi, isolasi, dan daya tahan).
Dua basis data relasional yang paling umum adalah MySQL dan Oracle. MySQL tidak identik dengan SQL Server, produk Microsoft berlisensi yang tidak memiliki kompatibilitas dengan MAC OS X.
MariaDB, sering dikira MySQL, adalah cabang sumber terbuka dari MySQL yang lebih cepat dan menawarkan lebih banyak mesin penyimpanan (12), namun memiliki fitur terbatas. Mesin penyimpanan yang digunakan oleh MySQL dan MariaDB adalah InnoDB. InnoDB menyediakan fitur standar yang sesuai dengan ACID. Tidak seperti MySQL, MariaDB tidak mendukung penyembunyian data atau kolom dinamis.
MySQL umumnya digunakan sebagai basis data web untuk menyimpan berbagai jenis informasi, dari titik data informatif tunggal hingga daftar lengkap penawaran produk atau layanan untuk suatu organisasi. Sistem ini adalah komponen dasar dari LAMP (Linux Operating System, server Apache HTTP, MySQL RDBMS, dan bahasa pemrograman PHP), model tumpukan perangkat lunak yang memfasilitasi pembuatan API, aplikasi web, dan situs web.
MySQL Workbench adalah platform SQL visual tunggal dan terintegrasi yang digunakan untuk pembuatan, pengembangan, desain, dan manajemen basis data MySQL.
MySQL memberikan banyak manfaat pada pasar, termasuk yang berikut:
Ada banyak perbedaan antara PostgreSQL dan MySQL. Beberapa perbedaan fitur, fungsionalitas, dan manfaatnya adalah sebagai berikut:
Singkatnya, PostgreSQL dan MySQL memiliki kegunaan berbeda dan pilihan di antara keduanya tergantung pada tujuan dan sumber daya perusahaan. Secara umum, PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data yang lebih kuat dan canggih, cocok untuk organisasi yang perlu melakukan kueri yang kompleks di lingkungan yang besar dengan cepat. Namun, MySQL adalah solusi ideal untuk perusahaan yang lebih dibatasi oleh anggaran dan ruang.
Bagi banyak pengembang, kebutuhan untuk mengelola ketersediaan tinggi, pemantauan, dan penskalaan basis data perusahaan dapat memengaruhi kapasitas pribadi. Semua kesibukan tersebut mengurangi waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk membangun API, aplikasi, dan layanan baru.
IBM Cloud Databases for PostgreSQL adalah penawaran basis data terkelola penuh yang mengambil alih pengelolaan basis data, sehingga para pengembang dapat kembali menciptakan produk baru yang inovatif.
Cakupan IBM berada dalam basis data sumber terbuka dan mereka secara aktif terlibat dengan komunitas besar pengembang yang mendukungnya. Dengan berkolaborasi secara rutin dengan pengembang sumber terbuka dan bekerja sama untuk menciptakan solusi yang dapat diskalakan dan berkelanjutan bagi perusahaan, Anda dapat mengembangkan bisnis Anda dengan penuh percaya diri, karena mengetahui bahwa Anda selalu didukung oleh pengembang basis data terbaik yang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.
