PostgreSQL vs MySQL: Apa Bedanya?

Baik PostgreSQL maupun MySQL mengandalkan SQL (Structured Query Language), bahasa standar untuk interaksi dengan sistem manajemen. SQL memungkinkan tabel untuk digabungkan menggunakan beberapa baris kode sumber dengan struktur sederhana yang dapat dipelajari dengan cepat oleh sebagian besar karyawan nonteknis.

Dengan SQL, analis tidak perlu mengetahui di mana tabel pesanan berada di disk, cara melakukan pencarian untuk menemukan pesanan tertentu, atau cara menghubungkan tabel pesanan dan pelanggan. Basis data menyusun kueri dan mencari tahu titik data yang benar.

Baik MySQL dan PostgreSQL mendukung JavaScript Object Notation (JSON) untuk menyimpan dan memindahkan data, meskipun PostgreSQL juga mendukung JSONB, versi biner JSON yang menghilangkan duplikasi kunci dan spasi putih asing.

Kedua basis data menawarkan dukungan komunitas yang kuat selain mekanisme dukungan tradisional.