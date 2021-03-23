Python vs R: Apa Perbedaannya?

Jika Anda bekerja di bidang ilmu data atau analitik, Anda mungkin sangat menyadari perdebatan Python vs R. Meskipun kedua bahasa menghidupkan masa depan — melalui kecerdasan buatan, machine learning, dan inovasi berbasis data — ada kekuatan dan kelemahan yang ikut berperan.

Dalam banyak hal, kedua bahasa sumber terbuka ini sangat mirip. Gratis untuk diunduh untuk semua orang, kedua bahasa ini sangat cocok untuk tugas-tugas ilmu data — mulai dari manipulasi data dan otomatisasi hingga analisis bisnis dan eksplorasi big data. Perbedaan utamanya adalah Python merupakan bahasa pemrograman untuk keperluan umum, sedangkan R berakar pada analisis statistik. Secara bertahap, pertanyaannya bukan lagi mana yang harus dipilih, tetapi bagaimana memanfaatkan kedua bahasa pemrograman tersebut dengan sebaik-baiknya untuk contoh penggunaan spesifik Anda.