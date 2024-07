IBM Watson® Studio memberdayakan ilmuwan, pengembang, dan analis data untuk membangun, menjalankan, dan mengelola model AI, serta mengoptimalkan keputusan di mana pun pada IBM Cloud Pak® for Data. Menyatukan tim, mengotomatiskan siklus hidup AI dan mempercepat time to value berdasarkan arsitektur multicloud terbuka.



Menyatukan kerangka kerja sumber terbuka seperti PyTorch, TensorFlow dan scikit-learn bersama IBM dan alat ekosistemnya untuk ilmu data visual dan berbasis-kode. Bekerja dengan Jupyter notebook, JupyterLab dan CLIs — atau dalam bahasa seperti Python, R dan Scala.