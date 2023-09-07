Membangun AI untuk bisnis: model dasar Granite IBM

Ini adalah waktu yang sensasional dalam AI untuk bisnis. Seiring dengan penerapan teknologi secara lebih luas di berbagai bidang, mulai dari layanan pelanggan, SDM, hingga modernisasi kode, kecerdasan buatan (AI) membantu semakin banyak dari kita untuk bekerja dengan lebih cerdas, bukan lebih keras. Dan karena kita baru saja memulai revolusi AI untuk bisnis, potensi untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas sangat besar.

Namun, AI yang ada saat ini adalah bidang yang sangat dinamis dan platform AI harus mencerminkan dinamika itu, menggabungkan kemajuan terbaru untuk memenuhi tuntutan hari ini dan esok. Inilah sebabnya mengapa kami di IBM terus menambahkan kemampuan baru yang tangguh ke IBM watsonx, portofolio produk AI kami.

Hari ini kami mengumumkan tambahan terbaru kami: keluarga baru model dasar buatan IBM yang akan tersedia di watsonx.ai, studio kami untuk AI generatif, model dasar, dan machine learning. Secara kolektif dinamai "Granite", model dasar dalam berbagai ukuran ini menerapkan AI generatif pada bahasa dan kode. Sama seperti batu granit, bahan serbaguna yang kuat dengan banyak kegunaan dalam konstruksi dan manufaktur, demikian juga kami di IBM meyakini bahwa model Granite ini akan memberikan nilai jangka panjang bagi bisnis Anda.

Namun sekarang mari kita lihat lebih jauh ke bagian yang tersembunyi dan kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kami membangunnya, dan bagaimana hal ini akan membantu Anda membawa AI ke tingkat berikutnya dalam bisnis Anda.