Teknologi di balik process mining menyediakan kembaran digital dari proses sehingga pengguna dapat menentukan titik panas untuk otomatisasi dan peluang peningkatan lainnya. Process mining dapat diterapkan pada berbagai contoh penggunaan untuk membantu tim TI menguji perubahan dalam solusi itu sendiri sebelum menggunakannya dalam organisasi atau melakukan investasi dalam Teknologi baru dan mencegah inefisiensi dengan memicu tindakan seperti pemberitahuan prompt. Manajer operasi TI memiliki tantangan nyata dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari sistem atau pengguna yang berbeda, dan Aplikasi Proses dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan menyediakan aset bawaan yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menyelami analisis mereka dan memulai inisiatif perbaikan segera.

Process mining adalah solusi ideal untuk memulai perencanaan otomatisasi. Komunikasi front-end, alur kerja back-end, dan ribuan proses yang mengatur rantai pasokan, operasi pelanggan, operasi TI, keuangan dan administrasi, kualitas, dan keberlanjutan dapat memperoleh manfaat dari process mining karena melibatkan banyak pemangku kepentingan dan dapat menjadi kompleks dan menantang untuk dikelola.

Alat seperti process mining dapat membantu tim operasi TI menghemat waktu dan uang serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Alat ini memberi manajer operasi TI kemampuan untuk melacak KPI seperti kepatuhan terhadap SLA dan waktu penyelesaian rata-rata di seluruh organisasi. Misalnya, seorang karyawan memerlukan akses ke email atau Webex mereka. Manajer mereka mengajukan permintaan pada alat seperti ServiceNow, JIRA, atau Remedy.

Aplikasi penambangan proses membantu manajer operasi TI mengelola tiket itu melalui seluruh siklus hidup permintaan, memastikan perjanjian tingkat layanan (SLA) dipenuhi tanpa menimbulkan penalti, dan bahwa layanan penting dikelola secara efisien hingga tiket ditutup. Aplikasi ini memastikan manajer layanan TI tidak perlu melacak tiket secara manual dan karyawan lebih puas dengan dukungan TI karena mengetahui bahwa permintaan mereka ditangani dengan cepat dan efisien.

Mengidentifikasi proses yang tepat untuk ditingkatkan, mendapatkan sumber daya dan dukungan yang diperlukan, dan mengubah cara kerja orang bisa jadi sulit. Alat process mining membantu manajer layanan melihat aliran tugas dan tiket dalam sistem mereka. Hal ini memberikan gambaran umum tentang berbagai proses tiket, saat statusnya beralih dari terbuka menjadi terselesaikan hingga tertutup. Alat ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam manajemen tiket, seperti beberapa tiket yang ditugaskan ke satu orang hanya untuk ditugaskan kembali ke orang lain, atau tiket yang terus-menerus dibuka kembali. Aplikasi Proses juga membantu manajer operasi TI dalam menetapkan KPI, seperti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tiket berdasarkan tingkat keparahan atau prioritas, yang meningkatkan efisiensi manajemen tiket secara keseluruhan dan membantu memenuhi SLA secara tepat waktu.